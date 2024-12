Volley Mercato: Ivan Zaytsev al Galatasaray

MONZA- Come avevamo annunciato il giorno di Natale, la MINT Monza oggi ha ufficializzato la fine del rapporto con Ivan Zaytsev. Lo Zar, giunto alla corte di Eccheli a settembre, lascerà il club brianzolo per raggiungere, già dal 31 dicembre la sua nuova squadra, il Galatasaray di Istanbul, con la quale ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione. Il club della presidente Marzari, nella nota di commiato, ringrazia Ivan per la professionalità e per il contributo dato alla squadra.