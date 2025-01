Taranto da urlo, vince al tie break lo spareggio con Monza

TARANTO -La Gioiella Prisma Taranto vince al tie break contro la Mint Vero Volley Monza, nella 6a di ritorno , e guadagna due punti preziosi per la classifica ( 22-25, 25-20, 23-25, 27-25, 15-11) Un match all’insegna dell’equilibrio quello di stasera, che vede prima gli ionici subire una partenza aggressiva di Monza, poi pareggiano i conti, per poi di nuovo soccombere nel terzo parziale. Buona però la reazione nel 4 set e nel tie break dove hanno saputo dettare un ritmo partita importante mantenendo la calma nei momenti più importanti, portando a casa così una vittoria importante in ottica salvezza. I punti che distanziano Monza ora sono 3, e il prossimo turno vedrà Taranto di casa a Perugia contro la corazzata prima della classe.

Taranto parte con la diagonale Zimmermann – GIroni, al centro D’Heer – Alonso, in posto 4 Lanza – Held, libero Rizzo.

Monza schiera la diagonale Kreling – Szwarc, al centro Aevrill-Beretta, in posto 4 Juantorena – Martilla, libero Gaggini.

Un inizio equilibrato per le due formazioni che scaldano i motori con un buon muro di D’Heer su Averill per il 5-5, poi il mani out di Lanza permette il 6-5. D’Heer fa ace per l’8-7. Gironi firma il 9-8. Lanza firma il 10-10. Szwarc fa ace per il 10-12. Murato Alonso 10-13. Monza allunga 13-16. Held si aggiudica in pipe il 15-18. Rohrs attacca out per il 17-19. Monza allunga 18-22, poi Held si aggiudica il 19-22. Hofer fa ace 20-22. Szwarc si aggiudica il 20-23. Juantorena fa mani out per il 22-25.

Nel secondo set parte bene Taranto che si porta 2-0. Monza aggancia ma Lanza firma il 4-4. Gironi viene murato 6-7. Held fa ace per l’8-7. Lanza 9-8, poi 10-8. Entra Alletti su Alonso e firma l’11-9. Held in pipe 12-9. Gironi allunga 14-10. Alletti in primo tempo per il 15-11. Viene murato Szwarc 16-11. Altro muro di D’Heer 17-12. Gironi mura Szwarc 18-12, poi lo stesso attacca out 19-12. D’Heer fa il 20-15. Gironi firma il 21-16. Lanza firma il 23-18. Held per il 24-19. D’Heer mette a terra il 25-20.

Il terzo set vede la Gioiella ancora avanti 5-3. Beretta batte out 6-4. Monza recupera e si porta avanti con buoni muri di DI Martino 9-10. Lanza tiene attaccati 11-11. Szwarc firma il break dell’11-14. Lanza firma il 12-14. Muro di Zimmermann su Martilla 14-15. Szwarc spara out 15-16. Martilla mette a terra 2 ace, Monza si porta 20-16. Hofer mura Rohrs 17-21. Lanza fa mani out 18-21. Lanza 19-21. D’Heer firma il 20-21 e Lanza il 21-22- monza firma il 21-24 con un ace, poi Lanza fa il 22-24. Ace di Lanza 23-24. Poi batte in rete 23-25.

Il quarto set è punto a punto, con MOnza che si porta in vantaggio 12-13. Alonso fa ace, poi però sbaglia. Il set procede punto a punto Viene murato Szwarc per il 20-19. Gironi firma il 21-20. Martilla batte out 23-22. D’Heer mura Di Martino 24-22. Monza porta ai vantaggi, D’Heer fa ace per il 27-25.

Nel tie break Monza si porta avanti 3-4. Held firma il 5-4. Held ancora firma il 7-5. Muro di ZImmermann 8-5. Ancora Held 9-7, poi D’Heer in primo tempo 10-7. Gironi mura Rohrs, 12-7. Szwarc tiene in vita Monza, 13-9. CHiude un’invasione di piede sulla linea di battuta di Rohrs.

I protagonisti-

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « È stata una partita molto simile a quella di domenica scorsa a Grottazzolina. Le partite da dentro o fuori sono spesso così, lo sapevamo e l’avevamo detto. Ci è mancato qualcosa la settimana scorsa, ma questa sera, con l’aiuto di tutti, del pubblico e del cuore, siamo riusciti a portare a casa una partita fondamentale ».

Massimo Eccheli (Allenatore MINT Vero Volley Monza)- « Ci abbiamo messo tutto anche oggi, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo dato tutto il nostro massimo, anche se è mancata un po’ di lucidità nei momenti decisivi. Dispiace molto, perché ogni punto in questa fase è fondamentale ».

Il tabellino-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-2 (22-25, 25-20, 23-25, 27-25, 15-11)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 3, Held 18, D’Heer 10, Gironi 12, Lanza 30, Alonso 4, Luzzi (L), Alletti 3, Hofer 2, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Juantorena 4, Averill 2, Szwarc 22, Rohrs 20, Beretta 6, Picchio (L), Frascio 1, Marttila 15, Mancini 0, Di Martino 7, Gaggini (L). N.E. Lee, Taiwo. All. Eccheli.

ARBITRI: Cesare, Verrascina.

Durata set: 26′, 34′, 31′, 31′, 18′; tot: 140′.

MVP: Filippo Lanza (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 1510