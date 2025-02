Starting Six: Cuneo e Roma vincono le sfide salvezza

Match&Play, nelle parole di Pasquale Di Santillo, ci offre la panoramica sui sette match andati in scena fra sabato e domenica scorsa. In evidenza quanto è accaduto nelle sfide che hanno visto coinvolte le squadre in lotta per evitare gli ultimi due posti che fanno sprofondare in A2. Gli scontri diretti di giornata hanno arriso a Cuneo, profondamente rinnovata in vista del rush finale, che ha superato in quattro set Perugia, e a Roma che, trascinata dal suo pubblico ha battuto Firenze scavalcandola in classifica, lasciando alle toscane il penultimo posto. Disco rosso per il fanalino di coda Talmassons che nulla ha potuto sul campo di una Milano particolarmente ispirata. Prosegue senza ostacoli in vetta la marcia trionfale di Conegliano al 20° successo di fila in campionato, il 34° in tutte le competizioni. Torna al successo Novara che si impone largamente al Pala Igor contro Busto Arsizio, cade invece inopinatamente Scandicci in casa al cospetto di una scatenata Vallegoglia perdendo il secondo posto a favore di Egonu e compagne. Chieri si prende di forza il confronto contro Bergamo.

Consueta analisi delle classifiche di rendimento individuali della giornata in Overthestat. Fra le migliori marcatrici la tappa è vinta da Orvosova (Roma) firmando 32 punti, davanti a Nemeth (Perugia) con 23 e Malual (Firenze) 21. Tra le acers sono in tre a condividere la vetta di giornata, tutte con tre servizi vincenti: Malual, Nwakalor (Scandicci) e Kapralova (Cuneo). A muro spicca la prestazione di Bartolini (Perugia) con 6, poi Kurtagic (Milano) e Polder (Cuneo) con 5. Nelle graduatorie generali Antropova (Scandicci) continua a guidare fra le bomber con 461 seguita da Nemeth con 456, terza Malual (Firenze) con 400. Fra le specialiste del servizio in testa sempre Antropova con 49 davanti a Mafredini (Bergamo) con 31 e Obossa (Busto Arsizio) con 29. Tra le blockers Candi (Vallefoglia) mantiene la vetta con 72, poi Danesi (Milano) con 63 e Carol (Scandicci) con 61.

Superwoman, la classifica che premia i migliori liberi del campionato, questa settimana premia Giorgia Zannoni di Roma alla quale vanno i 5 punti destinati alla vincitrice di tappa. Nella classifica generale guida sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 43 punti, seconda Spirito (Cuneo) con 33, terza Castillo (Scandicci) con 31.