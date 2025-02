Rimonta e vittoria, Trento supera Piacenza al tie break

TRENTO - L’anticipo televisivo dell’8a di ritorno di Regular Season di SuperLega Credem Banca, giocato questa sera alla ilT quotidiano Arena, alimenta le speranze di primo posto in classifica dell’Itas Trentino. Grazie al successo odierno per 3-2 (19-25, 25-27, 25-17, 25-20, 15-9) su Piacenza, giunta alla terza sconfitta consecutiva, la formazione Campione d’Europa ha infatti raggiunto in vetta alla classifica Perugia a quota 45 punti, in attesa che gli umbri provino a rispondere domenica sera in casa di Grottazzolina. La formazione Campione d’Europa ha dovuto però sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio degli avversari, molto cinici e pratici nei primi due set tanto da portarsi sul 2-0 esterno grazie all’efficacia mostrata fra battuta ed attacco; con grande spirito di coesione voglia di soddisfare i 4.000 spettatori presenti (terzo sold out stagionale), l’Itas Trentino ha un po’ alla volta ripreso a giocare centrando la rimonta grazie soprattutto ai 44 punti in due (22 a testa) di Lavia e Ryhclicki, con quest’ultimo votato MVP perché bravo a calarsi nel match dopo essere partito in panchina.

L’Itas Trentino si presenta di fronte al terzo “tutto esaurito” stagionale della ilT quotidiano Arena con uno starting six che prevede Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza scelta dal tecnico Andrea Anastasi insiste su Brizard al palleggio, Bovolenta opposto, Maar e Mandiraci schiacciatori, Galassi e Simon centrali e Scanferla libero. L’avvio dei padroni di casa è fulminante e porta la firma dei suoi centrali, Bartha col servizio (2-0) e Flavio col muro (su Simon, 4-1), ma gli ospiti replicano subito sempre al centro (Galassi ferma lo stesso rumeno per il 7-5) e poi in banda con Mandiraci (9-8), mettendo la contesa sul filo dell’equilibrio (9-9). Un block di Maar su Gabi Garcia e una diagonale di Bovolenta offrono il primo vantaggio agli ospiti (11-12), costringendo Soli a rifugiarsi in un time out; alla ripresa è ancora lo schiacciatore turco con un ace ed una pipe a premere sull’acceleratore, fissando il punteggio sull’11-15. L’allenatore trentino interrompe di nuovo il gioco e avvicenda gli opposti (dentro Rychlicki), ma la sua squadra continua a faticare in attacco, commettendo anche un paio di errori di troppo (Lavia out per il 15-19). Nel finale la Gas Sales si tiene stretto il cospicuo margine (18-22) e si porta a casa il primo set già sul 19-25.

Dopo il cambio di campo la contesa torna ad essere giocata punto a punto (3-3 e 7-6), con l’Itas Trentino che cavalca bene l’opzione Lavia (molto in palla) a rete. I gialloblù tengono bene la fase di sideout (13-12) anche grazie all’incisività a rete di Rychlicki, confermato in starting six da Soli, ma Piacenza non molla e risponde colpo su colpo sino al 16-16, prima che Maar spedisca sull’asticella un attacco da posto 4 (18-16). Poco secondi dopo sbaglia anche Bovolenta e Trento vola sul +3 (20-17), costringendo Anastasi a spendere un time out; ci pensa Galassi, con due ace consecutivi su Michieletto, ad offrire la nuova parità a quota 21. Si va quindi allo sprint; Mandiraci con un’altra battuta punto inverte la tendenza (23-24), ma l’Itas Trentino annulla due palle set prima di cadere sulla terza occasione emiliana per il 25-27 (altro ace, stavolta di Romanò entrato da poco) che vale lo 0-2 esterno.

I Campioni d’Europa provano a voltare pagina in avvio di terzo set, poggiando la propria spinta propulsiva (3-1, 5-3 e 7-3) sulla vena realizzativa di Kamil Rychlicki, che mette a terra palloni in serie. In seguito, ci pensano anche i muri di Sbertoli, due di fila su Romanò, ad allagare la forbice, con Anastasi che sul 13-7 ha già esaurito i time out a disposizione. Nella parte centrale del parziale Piacenza prova a rialzarsi (14-10), ma Trento la respinge subito con Bartha (18-12) e poi vola verso il quarto periodo (21-13 e 25-17) ancora con Bartha (ace) e Lavia (attacco) in bella evidenza.

I servizi del centrale rumeno fanno iniziare bene anche il quarto set ai gialloblù (3-1), imitato poco dopo da Sbertoli (5-3); Piacenza barcolla ma resta nel match (9-6 e 11-8) nonostante i padroni di casa regalino spettacolo soprattutto in difesa con Michieletto. L’Itas Trentino si tiene stretta tre punti di margine (15-12) e poi vola sul +4 grazie al muro di Bartha su Mandiraci (19-15); la Gas Sales ha la forza di risalire ancora sino al meno uno (19-18), ma poi lascia definitivamente spazio ai padroni di casa con Lavia straripante (25-20).

Completata la rimonta, i gialloblù si distendono nel tie break prendendo subito in mano le redini del gioco grazie al muro (3-1 e 6-4). Sbertoli piazza l’ace che vale il 10-7, poi Maar spedisce in rete la pipe dell’11-7. Anastasi interrompe il gioco, ma poi c’è solo l’Itas Trentino (15-9).

Kamil Rychlicki (Itas Trentino)- « Siamo stati bravi a non mollare dopo essere andati sotto 0-2, giocando in maniera poco continua. Non abbiamo mai smesso di crederci e ci siamo guadagnati questa vittoria in rimonta che per noi vale molto più dei due punti conquistati per la classifica ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)-« Dispiace per il risultato ma sono contento per quanto hanno fatto i ragazzi in campo soprattutto nei primi due set. Venivamo da una brutta partita, questa volta c’è stato il riscatto quanto meno morale, volevamo muovere la classifica perché a noi adesso interessa questo ed esserci riusciti a Trento va benissimo. Dobbiamo crescere è vero, sono convinto che già dalla prossima partita avremo il contributo di tutti in attacco ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (19-25, 25-27, 25-17, 25-20, 15-9)

ITAS TRENTINO: Lavia 22, Bartha 6, Sbertoli 6, Michieletto 15, Flavio 9, Garcia 1, Laurenzano (L), Kozamernik, Rychlicki 22. Ne: Bristot, Pesaresi (L), Pellacani, Magalini, Acquarone. All. Soli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Mandiraci 21, Simon 11, Bovolenta 5, Maar 20, Galassi 7, Scanferla (L), Romanò 4. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

Arbitri: Cesare, Carcione

Durata set 25’, 31’, 24’, 30’, 18’ Tot: 128’.

MVP: Kamil Rychlicki (Itas Trentino)

Spettatori 4000