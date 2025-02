Starting Six: Perugia torna padrona, Monza sempre più giù

ROMA- Starting Six analizza l'ultimo turno di campionato che ha avuto risvolti importanti sia in testa che in coda.

L'analisi di Pasquale Di Santillo in Match&Play parte dall'anticipo del sabato che ha visto Trento, sotto di due set, imporsi in rimonta contro Piacenza al termine di una lunga battaglia. Nei match di domenica Perugia ha vinto, con il cipiglio della grande, sul campo di Grottazzolina riportando a tre il distacco dalla squadra di Soli. Modena gonfia il petto per il successo centrato contro la lanciatissima Civitanova nel 'classico' della nostra Superlega. Bella prestazione della squadra di Giuliani , finalmente in linea con il valore tecnico della rosa. In chiave salvezza pesantissima sconfitta per Monza a Verona. Per i brianzoli un altro fiero colpo alle ambizioni di salvare la categoria anche perch Taranto ha strappato in casa un punto a Cisterna ed ha lasciato alla squadra di Eccheli l'ultimo posto in solitaria. Altra squadra che rischia il declassamento è Padova , sconfitta in quattro set a Milano ed ora a soli due punti dal baratro.

l’analisi di Pasquale Di Santillo l’analisi dei risultati maturati sui sei campi del massimo campionato. Si è iniziato sabato con l’anticipo fra Trento e Piacenza che ha visto i dolomitici spuntarla, dopo un match emozionante e dagli alti contenuti agonistici, nel quinto set. Nelle partite della domenica pesante successo di

In Overthestat, la consueta analisi delle performance individuali nei tre fondamentali. Tra i bomber tappa a Petkovic (Grottazzolina) con 26 punti, seguito da Faure (Cisterna) con 24 e da Reggers (Milano) con 23. Dai nove metri prestazione maiuscola di Buchegger (Modena) con 6 ace, seguito da ben nove atleti con tre ace. A muro il migliore è Russo (Perugia) con 6, poi D’Heer (Taranto) con 5 e quattro atleti con 4: Nedeljkovic (Cisterna), Crosato (Padova), Anzani (Modena) e Ben Tara (Perugia). Nelle classifiche dopo l'ottava di ritorno fra i cannonieri guida sempre Keita (Verona) con 402 punti poi Reggers (Milano) con 352 e Michieletto (Trento) con 338. Al servizio in testa Buchegger con 43, alle sue spalle Plotnytskyi (Perugia) con 39 e Michieletto con 33. Fra i muratori comanda Nedeljkovic con 54, poi D’Heer con 42 e Alonso (Taranto) con 41.

Coppe Europee ci proietta alla tre giorni di coppe che vedrà impegnate le italiane. Comincia martedì Trento che in Francia , nell’andata dei quarti di finale i francesi dello Chaumont. Mercoledì Milano sara ad Ankara per sfidare l' Halkbank nell'andata dei Play Off di Champions League. Chiude giovedì Civitanova che sarà in campo all'Eurosole contro i turchi del SK Ankara nella semifinale di andata di Challenge Cup.