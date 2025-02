Per Trento tre punti che valgono oro a Monza, brianzoli sempre più giù

MONZA - Nell'anticipo della 9a di ritorno l'Itas Trentino si porta via i tre punti dall' Opiquad Arena con un perentorio 0-3 (20-25, 21-25, 15-25) e lancia la volata con Perugia per il primo posto mentre il ko odierno mette ancora più in crisi una MINT Monza che ha fallito un'altra opportunità rimanendo all'ultimo posto della classifica, che significa retrocessione, quando mancano solo due giornate alla fine della Regular Season.

La Mint Vero Volley parte con Kreling al palleggio, Frascio opposto, Rohrs e Marttila in banda, Beretta e Averill al centro, Gaggini libero. L’Itas Trentino si presenta a Monza con lo stesso starting six proposto da Soli nel primo set di martedì a Chaumont: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Bartha e Flavio centrali e Laurenzano libero. La Mint Vero Volley risponde con Kreling al palleggio, Frascio opposto, Rohrs e Marttila in banda, Beretta e Averill al centro, Gaggini libero.

L’avvio è molto equilibrato (4-4 e 8-8), con nessuna delle due squadre che riesce ad ottenere più di un punto di vantaggio; ci riesce in seguito Trento grazie a due muri consecutivi: Rychlicki su Rohrs e Lavia su Frascio per il 14-11 che costringe l’allenatore Eccheli a interrompere il gioco. Alla ripresa sono sempre i gialloblù a dettare il ritmo (17-14 e 21-16) con il muro ed in particolar modo con gli attacchi dell’opposto di origine lussemburghese. L’1-0 esterno nel computo dei set arriva quindi in fretta, già sul 25-20 con anche Lavia in bella evidenza: sua la pipe che manda le squadre al cambio di campo.

L’Itas Trentino parte bene anche nel secondo parziale (4-1 e 7-2) grazie all’ottimo lavoro a rete di Bartha e Sbertoli e alla costanza di Rychlicki. Il martello di posto 1 e 2 è in grande serata e guida i compagni all’ulteriore allungo (12-6), situazione che costringe il tecnico di casa a spendere in fretta i suoi due time out a disposizione. Alla ripresa è sempre un monologo gialloblù (15-9 e 19-13), prima che Rohrs trovi un buon paio di servizi che mettono alle corde il sistema di cambiopalla degli ospiti (19-16) e che costringono Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa ancora il tedesco a mettere pressione con la battuta; Trento soffre sino al 19-18, poi viene a capo della situazione ancora col muro di Flavio (23-20) e con quello di Rychlicki (25-21).

Sul 2-0 Monza abbassa la tensione e subisce nuovamente l’affondo dei Campioni d’Europa che ancora col muro scappano via subito (3-1 e 5-2). I padroni di casa faticano in tutti i fondamentali e Trento ne approfitta per allungare ancora (11-3 e 15-8) con anche Kozamernik in campo. Il 3-0 arriva già sul 25-15, con i due allenatore che ruotano gli effettivi, forse anche pensando ai prossimi importanti impegni che li attendono a breve.

I protagonisti-

Diego Frascio (MINT Vero Volley Monza)- « Oggi è stata una partita molto difficile, i primi due set abbiamo provato a dare tutto e restare in scia mentre nel terzo ci siamo un po’ persi. Sapevamo che l’Itas Trentino sarebbe stato un avversario ostico, ci abbiamo provato ma purtroppo stasera non è andata nel migliore dei modi ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA-ITAS TRENTINO 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)

MINT VERO VOLLEY: Averill 8, Kreling, Marttila 6, Beretta 3, Frascio 7, Rohrs 10, Gaggini (L); Mancini, Picchio (L), Di Martino 1, Lee 1, Szwarc. N.e. Pertoldi, Juantorena. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 15, Bartha 4, Sbertoli 2, Michieletto 12, Flavio 11, Rychlicki 15, Laurenzano (L); Kozamernik 1, Magalini 1, Gabi Garcia, Acquarone, Pellacani 1. N.e. Pesaresi. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Giardini di Verona e Goitre di Torino.

DURATA SET: 25’, 27’, 26’; tot: 78’

Mvp Flavio (Itas Trentino)

Spettatori: 2.881.