Starting Six: Perugia torna grande con il recupero di Plotnytskyi

ROMA -Nella puntata al maschile di Starting Six si torna sui temi che hanno contrassegnato la 9a giornata di ritorno, importante sia in testa che in coda

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci illustra quello che i risultati del weekend hanno determinato nella lotta per la salvezza ed in testa alla classifica. Fra le pericolanti determinante il successo di Padova, che ha strappato due punti a Modena, che praticamente la mettono al sicuro da sorprese. Pur sconfitta consolida la sua posizione Grottazzolina che ha ceduto al quinto set a Cisterna ma ha messo da parte un altro punto che le permette di portare a cinque il vantaggio su Monza, ultima in classifica e attualmente condannata alla retrocessione. I brianzoli di Eccheli ci hanno provato contro Trento ma la superiorità tecnica di Michieletto e compagni non ha lasciato scampo alla finalista scudetto dello scorso anno che attualmente è proprio sull’orlo del baratro. Chi potrebbe scivolare ancora in A2 è Taranto che ha solo un punto di vantaggio su Monza. I pugliesi hanno lottato a Civitanova, hanno strappato il primo set ai marchigiani ma alla fine sono stati l’ennesima vittima della legge dell’Eurosole. In testa Perugia ritrova il sorriso superando Milano in quattro set grazie anche ad Plotnytskyi tornato in campo a tempo pieno e subito MVP del match con 19 punti. Vittoria ed aggancio al quarto posto per Verona che acuisce le difficoltà di una Piacenza alla quarta sconfitta di fila.

In Overthestat la consueta analisi delle performance della giornata che vede Petkovic (Grottazzolina) primeggiare fra i marcatori con 29 punti davanti a Sedlacek (Padova) con 26 e Reggers (Milano) con 25. Fra gli acesman il rientrante Plotnytskyi (Perugia) ha firmato 6 servizi vincenti, Masulovic (Padova) è secondo con 4 e altri sette terzi a pari merito con 3. Fra i muratori domina la giornata Bottolo (Civitanova) con 5, seguito da Lavia (Trento) e Baranowicz (Cisterna) con 4. Nelle graduatorie generali comanda fra i bomber il solito Keita (Verona) con 419, secondo Reggers (Milano) con 377 e terzo Michieletto (Trento) con 350. Al servizio in vetta Buccheger (Modena) e Plotnytskyi con 45 seguiti da Michieletto con 33. A muro primeggia Nedeljković (Cisterna) con 55 poi D’Heer (Taranto) a 44.

On Fire questa settimana mette in risalto, e non poteva essere altrimenti, Oleh Plotnytskyi, tornato in campo in piena efficienza risolvendo i problemi palesati in attacco da Perugia nel periodo della sua assenza dal campo, che sono costati agli umbri la Coppa Italia e qualche passo falso in Campionato. 19 punti, 6 muri, un aces e titolo di MVP per il bomber ucraino pronto a trascinare la squadra di Lorenzetti negli imminenti play off.