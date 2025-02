Starting Six: sfide decisive per Play Off e Salvezza nella penultima di Regular Season

In Match&Play Pasquale Di Santillo analizza i temi del 10° turno di ritorno che inizia con due anticipi decisamente interessanti. A Cisterna arriva Milano che con una vittoria potrebbe approfittare di un passo falso di Verona e Piacenza per migliorare, in chiave Play Off , l’attuale sesto posto mentre i pontini, che condividono il settimo posto con Modena non vogliono sbagliare e mantenere l’attuale posizione. Trento, che con la vittoria nel recupero proprio contro Cisterna ha raggiunto Perugia in vetta alla classifica, aspetta Civitanova, già sicura della terza posizione, per cercare di conquistare al fotofinish il primo posto che dall’inizio della stagione è nelle mani di Perugia. Block Devils che domenica ospiteranno Monza in un drammatico testa coda con i lombardi che sono drammaticamente ultimi, con un piede già in A2. Taranto, l’altra formazione in lotta per non retrocedere, sarà di scena a Modena in un altro match che vale anche per la posizione Play Off degli emiliani. Ancora non esclusa matematicamente dalla possibilità di agganciare l’ottavo posto, l’ultimo per l’accesso ai Play Off, Grottazzolina, dopo un girone di ritorno a mille che le ha garantito la salvezza, ospita una Piacenza che, reduce da quattro sconfitte di fila, in settimana ha affidato la panchina all’esperto Travica che ha sostituito Anastasi. Chiude il programma il derby tra Verona e Padova con gli scaligeri che vogliono confermare l’attuale quarto posto e gli uomini di Cuttini che con la vittoria nel recupero con Civitanova hanno conquistato la matematica salvezza e potranno giocare senza particolari patemi.

In MVP riflettori sui migliori delle singole partite del 9° turno di campionato che sono Sedlacek (Padova), Abaev (Verona), Bottolo (Civitanova), Plotnytskyi (Perugia) Flavio (Trento) e Faure (Cisterna).

I recuperi. Tra mercoledì e giovedì sono andati in scena i due match rinviati a dicembre per consentire a Trento e Civitanova di giocare il Mondiale per Club. I dolomitici hanno dominato la sfida interna contro Cisterna mentre il match andato in scena alla Kioene Arena ha visto Padova conquistare, dopo cinque tiratissimi set, due punti pesantissimi che le valgono la salvezza matematica. I cucinieri si consolano con un punto che consente loro di blindare il terzo posto.

Elezioni ci porta a Rimini dove Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2025, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà la 47esima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). L’assemblea avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio Federale in carica nel quadriennio olimpico 2025/2028. Candidato unico alla presidenza il presidente uscente Giuseppe Manfredi. Fra i diversi candidati gli elettori dovranno inoltre scegliere 2 vice presidenti, 8 consiglieri federali, 3 consiglieri in rappresentanza degli atleti, di cui 2 donne, 1 consigliere rappresentante dei tecnici, ed il presidente del collegio revisore dei conti.

Nazionali La Federazione Internazionale ha ufficializzato le sedi delle Finali del torneo femminile e di quello maschile della Volleyball Nations League. Le donne disputeranno l’atto conclusivo all’Atlas Arena di Lodz, Polonia dal 23 al 27 luglio. Gli uomini, invece, saranno impegnati a Ningbo, in Cina dal 30 luglio al 3 agosto. Sede di gioco sarà il Ningbo Beilun Sports & Arts Center.

Beach Passion annuncia l’accordo che la Federazione Italiana Pallavolo ha raggiunto, per i prossimi quattro anni con Freddy, azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento sportivo. Questa nuova partnership, è riservata a due settori strategici federali: Beach Volley e Ufficiali di Gara realizzando le divise di gioco e quelle degli arbitri.