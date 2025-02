Starting Six: Monza e Taranto, una poltrona per una

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci racconta di quanto è avvenuto sui campi del nostro campionato e sui risultati che hanno inciso in maniera determinante sia nelle parti alte che in quelle nella parte basse della classifica. Continua il duello a distanza, che si concluderà solo all’ultima giornata, per il primo posto fra Perugia e Trento. I dolomitici hanno battuto nell’anticipo Civitanova davanti al pubblico dell’ilTQuotidiano Arena mentre i Block Devils hanno vinto con lo stesso risultato di 3-1 Monza inguaiando ancora di più gli uomini di Eccheli che restano ultimi e si giocheranno le residue chances di salvezza ospitando Cisterna nell’ultimo turno. Resta in bilico anche Taranto, un punto sopra, che hanno ceduto in quattro set a Modena e ospiteranno domenica prossima Verona. Chi stappa lo champagne è Grottazzolina che, pur sconfitta in casa da Piacenza può festeggiare la prima storica salvezza della sua storia. I biancorossi dal loro canto, con Travica in panchina, tornano alla vittoria e mantengono il quarto posto al pari di Verona che ha vinto il derby contro il già salvo Padova. Milano vince a Cisterna ma resta sesta. Per le posizioni Play Off sarà decisiva l’ultima giornata.

Consueta analisi dei numeri della giornata in Overthestat. Fra i bomber eccelle Mozic (Verona) con 26 punti, seguito da Rohrs (Monza), Reggers (Milano) e Ishikawa (Perugia) con 20. Al servizio la miglior prestazione è di Plotnytskyi (Perugia) con 6 aces, secondo Simon (Piacenza) con 5 e Ishikawa con 4. A muro vincono la tappa Loser e Solè, entrambi di Perugia, con 5 e D’Heer con 4. Nelle classifiche generali in vetta fra i top scorer c’è sempre Keita con 419 seguito da Reggers con 397 e Michieletto (Trento) con 383 . Al servizio resta in testa Plotnytskyi arrivato a quota 51, secondo Buccheger (Modena) con 47 e Michieletto (Trento) con 34. A muro guida Nedeljkovic (Cisterna) con 60, secondo D’Heer con 49 e Flavio (Trento) con 46.

Coppa Italia di A3 regala il proscenio a Sorrento che battendo nella finale di Longarone San Donà di Piave, conquista il suo primo storico trofeo dopo aver battuto in semifinale anche i padroni di casa di Belluno.

Elezioni Fipav ci riporta a quanto avvenuto a Rimini dove il presidente uscente Giuseppe Manfredi è stato rieletto, a larghissima maggioranza, presidente della Federazione Italiana pallavolo per il prossimo quadriennio. Scelti anche coloro che comporranno il prossimo consiglio federale.