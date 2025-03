Play Off: Piacenza vince a Verona e va in semifinale

VERONA – La Gas Sales Bluenergy Piacenza è in Semifinale Play Off Scudetto. E’ partecipazione certa ad una prossima Coppa Europea nella prossima stagione: Champions League o Coppa Cev lo si saprà tra qualche settimana.

Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in grande spolvero supera Verona anche in Gara 3 e stacca il pass per le Semifinali senza lasciare alcuna partita agli scaligeri. Lupi Biancorossi scatenati sugli spalti, giocatori in campo dopo un set di sofferenza ma questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha adesso la forza di superare anche certe difficoltà.

Prova super a muro, ottima dalla linea dei nove metri e soprattutto quattro giocatori in doppia cifra: Maar con 15 punti, Mandiraci con 17, Simon con 12 e Romanò con 14.

Adesso si resta in attesa di conoscere la prossima avversaria, Trento o Cisterna.

In avvio di gara coach Travica manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Galassi e Simon al centro, Maar e Mandiraci alla banda, Scanferla è il libero. Rana Verona risponde con Abaev e Keita in diagonale, Zingel e Cortesia al centro, Sani e Mozic alla banda, D’Amico è il libero.

Con l’ace di Abaev Verona cerca subito l’allungo (7-4), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tiene nel mirino di padroni di casa, il primo tempo di Simon vale il meno uno (8-7), un paio di battute sbagliate dai biancorossi, ace di Mozic e i veneti sono avanti di quattro (13-9) con Travica a chiamare time out. Piacenza fatica a trovare colpi e misura soprattutto dalla linea di battuta, Verona viaggia a mille (19-13) sia in ricezione che attacco (84% a fine parziale), secondo time out biancorosso e alla ripresa del gioco punto di Mandiraci. Il set è tutto in salita per i biancorossi, il muro sull’attacco di seconda intenzione di Brizard consegna otto set point a Verona (24-16) che chiude alla prima occasione.

Due muri consecutivi biancorossi con Simon, ace di Mandiraci ed è più due (6-8) per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Verona a chiamare time out e alla ripresa del gioco nuovo muro biancorosso (6-9) certificato dal video check. Quando Mandiraci lascia la linea dei nove metri Piacenza è avanti di tre (7-10), due punti dello stesso schiacciatore turco nel giro di tre scambi ed è più cinque per Piacenza (13-18) con Verona a chiamare time out. L’ace di Sani riporta a quattro lunghezze i suoi (15-19) con Travica che vuole parlare subito ai suoi e al rientro in campo diagonale vincente di Mandiraci (15-20) che poi piazza due ace consecutivi (15-22). Il muro di Galassi consegna ai suoi sette set point (17-24), l’ace di Romanò manda le squadre al cambio campo.

Primo tempo nei tre metri di Simon, ace dello stesso centrale ed è parità a quota sette, a quota tredici squadre ancora a braccetto, muro di Galassi e sono due i punti di vantaggio per Piacenza (13-15), il muro di Maar e Galassi sull’attacco di Keita vale il più tre (14-17) con Verona a chiamare time out. Al ritorno in campo ace di Romanò (14-18), Verona fatica, l’ace di Brizard vale il più cinque (18-23), Simon consegna ai suoi cinque set point (19-24), chiude alla seconda occasione Maar.

In casa Verona Vitelli è in campo per Zingel, Jensen per Mozic con Keita spostato schiacciatore. Il primo allungo è di Piacenza (2-5) con Verona a chiamare subito time out, Maar è immarcabile (2-7). Verona è sotto pressione e sbaglia, dentro Spirito in cabina di regia, ace di Simon, ancora un punto biancorosso e sono otto le lunghezze di vantaggio (4-12), due ace consecutivi di Sani (8-13) ed è Travica a chiamare time out. Alla ripresa del gioco battuta out di Sani (8-14), Verona non demorde, pallonetto di Keita, ace di Jensen e muro su Simon (13-15), è lo stesso Simon a far ripartire i suoi con un primo tempo seguito dal diagonale di Mandiraci (13-17). L’ace di Mandiraci riporta a sei lunghezze il vantaggio (14-20), si corre veloci verso i titoli di coda, l’errore in attacco di Verona consegna sette match ball ai biancorossi (17-24) che chiudono alla terza occasione con la battuta lunga di Vitelli.

I protagonisti-

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Prima di tutto, ci tengo a ringraziare tutti per il palazzetto meraviglioso di questa sera e poi lo staff medico per aver lavorato alla grande per permettere a Mozic di scendere in campo. Abbiamo fatto un primo set eccezionale, poi il calo fisico e fisiologico di Mozic ha un po' cambiato le sorti della partita, ma abbiamo cercato di tenere fino alla fine. Mi è piaciuto molto l’ingresso dei giocatori dalla panchina perché nessuno ha smesso di crederci. Dobbiamo ancora migliorare e lavorare in vista delle prossime partite ».

Ljubo Travica (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono molto contento di come ha giocato la squadra, il primo set è stato difficile ma la squadra non si è disunita e ha messo in campo quanto facciamo durante la settimana in palestra. Siamo in crescita, continuiamo così e ci divertiremo. L’Europa è il giusto premio per questa squadra, per questa società ».

Il tabellino-

RANA VERONA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3

(25-16, 17-25, 20-25, 19-25)

RANA VERONA: Zingel 3, Keita 21, Mozic 6, Cortesia 7, Abaev 1, Sani 13, D’Amico (L), Vitelli 4, Spirito, Ewert 1, Jensen 5. Ne: Chevalier, Bonisoli (L), Zanotti. All. Simoni.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Mandiraci 17, Simon 12, Romanò 14, Maar 15, Galassi 7, Brizard 4, Scanferla (L), Bovolenta. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Travica.

ARBITRI: Pozzato, Zanussi

Durata set 23’, 27’, 27’ e 29’ Tot: 116’.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 5104.