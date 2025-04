Play Off 5° Posto: Verona si impone su Milano nell'anticipo

VERONA - Ottimo inizio per Rana Verona, che inaugura l’ultima fase della stagione con una vittoria piena, battendo l’Allianz Milano per 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23) . Il girone dei Play Off 5° Posto , dunque, partono nel migliore dei modi per la squadra di Coach Simoni, che recupera subito lo svantaggio al termine del primo set, ribaltando completamente la situazione grazie a una prova corale di livello. Da incorniciare la prestazione di Cortesia, capace di timbrare 17 volte il cartellino, con 5 ace e 2 muri vincenti. Numeri che gli sono valsi la meritata nomina di MVP. In doppia cifra pure Keita (24) e Mozic (14), quest’ultimo in campo per tutta la partita. Fra sette giorni, gli scaligeri torneranno davanti al pubblico di casa per affrontare Cisterna nel secondo impegno della Poule. Nel sestetto di partenza, Coach Simoni conferma la diagonale principale composta da Abaev e Keita, con capitan Mozic e Sani in banda. Al centro spazio alla coppia Zingel-Cortesia, con D’Amico nel ruolo di libero.

Coach Piazza schiera il 6+1 delle ultime uscite con Paolo Porro in diagonale a Ferre Reggers, Otsuka e Louati schiacciatori laterali, al centro Caneschi e Schnitzer, libero Catania.

Partono bene gli ospiti con il primo tempo di Schnitzer, a cui rispondono subito Mozic e Sani. Poi, un lungo rally dà ragione a Louati, bravo a trovare il tocco del muro per il 2-3. Cortesia blocca Reggers e timbra il primo muro del match (4-4). Nella fase iniziale, l’equilibrio non si spezza, con il no-look di Zingel dal centro che mantiene la parità (7-7). La truppa meneghina prova ad allungare con il mani-out di Reggers che porta il punteggio sul 10-13, ma ci pensa Keita a rimettere in parità la situazione, prima con un ace nella zona di conflitto, poi scaricando tutta la sua potenza sottorete (14-14). I lombardi cercano di staccarsi, ma Verona resta aggrappata e con la parallela di Keita mette a segno il 22-22. Il muro di Otsuka, però, vale il set point, che Keita annulla, ma è il giapponese a chiudere i conti sul 23-25.

Cortesia apre le danze alla ripresa del gioco con un grande monster block da posto tre. Gli scaligeri si sganciano, Milano recupera, ma è di nuovo il centrale trevigiano a punire con un primo tempo da manuale (4-3). Gli uomini di Piazza restano aggrappati al punteggio con Reggers, ma Verona guadagna due lunghezze, prima che Cortesia trovi il varco vincente che incrementa il distacco (12-9). Il numero sfrutta il buon momento ed è decisivo anche dai nove metri, siglando il 15-11. Keita tira forte da seconda linea e aumenta il vantaggio (18-12). La compagine ospite riduce il gap, ma i ragazzi di Simoni mantengono la lucidità e con il colpo di Mozic salgono sul 20-17. Verona tiene le redini del gioco, anche grazie all’attacco di Ewert (23-19) e mettono il sigillo sul set con il bilanciere di Keita (25-22).

La pipe di Ewert dà il via alla terza frazione, poi Louati risponde alla bordata di Keita. I biancoazzurri si portano sopra nel punteggio, ma la buona serie al servizio di Cortesia ribalta la situazione (6-4). Dopo un’azione prolungata, Abaev insiste su Keita e fa bene perché arriva il settimo punto. Due grandi difese di D’Amico, poi, permettono a Mozic di andare a segno per il 9-7. Il capitano di casa si prende ancora la scena, con Reggers però che impedisce la fuga da parte dei veronesi (13-11). Doppia voragine scavata da Zingel e vantaggio che aumenta per Verona (18-14). I meneghini recuperano e vanno a meno uno con il tocco morbido di Otsuka (18-17). Cortesia ristabilisce le distanze e Mozic conferma il margine di distanza di tre (22-19). Keita passa e trasforma in punto la prima set ball, poi è di nuovo il capitano a mettere fine al parziale (25-23).

In avvio di quarta frazione, Milano prova a invertire il trend e con il muro stampato da Caneschi su Keita tentano l’allungo (6-8). Gli ospiti sembrano averne di più, con Cortesia che dal centro cerca di scuotere i suoi con due primi tempi impeccabili (10-12). Verona riprende vigore grazie al colpo da maestro di Keita da seconda linea, ma soprattutto con il monster block di Ewert, che vale il 13-14. La diagonale stretta di Reggers, però, consegna il nuovo più tre ai biancoazzurri, ridotto dalla veloce di Vitelli (18-20). La parallela precisa di Mozic accorcia ulteriormente, poi l’ace di Vitelli vale il pari (22-22). Poi il muro di Cortesia vale sorpasso e match point (24-23). Ci pensa Keita a chiude i conti sul 25-23.

I protagonisti-

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Una gara che mi ha regalato tante emozioni, perché sono due settimane che lavoriamo e soffriamo insieme anche in allenamento. Siamo sempre rimasti sul pezzo, non abbiamo mai mollato e penso che sia frutto di quanto fatto in settimana. Tutti i ragazzi sono stati bravi e mi è piaciuto come Abaev abbia insistito con i primi tempi, è quello che gli chiedo e sta provando a farlo. Dobbiamo continuare a lavorare soprattutto su noi stessi per presentarci al meglio alle prossime partite. Sentire il proprio nome pronunciato dal palazzetto fa una bella impressione, un bel riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni ».

Yacine Louati (Allianz Milano)- « Non abbiamo fatto punti, ma credo che possiamo essere orgogliosi dello spirito per quello che abbiamo fatto in campo. Non è semplice tornare a giocare dopo essere usciti dai Quarti di Finale Play Off. Ma per Verona era uguale. Loro hanno giocato molto bene, anche noi credo che possiamo essere felici per avere iniziato comunque una buona strada che ci permetterà di giocare le prossime partite ».

Il tabellino-

RANA VERONA – ALLIANZ MILANO 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23) –

RANA VERONA: Abaev 1, Mozic 14, Cortesia 17, Keita 24, Sani 3, Zingel 3, Ewert 4, D’Amico (L), Spirito 0, Bonisoli (L), Vitelli 2. N.E. Chevalier, Jensen, Zanotti. All. Simoni.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Otsuka 11, Schnitzer 8, Reggers 22, Louati 13, Caneschi 5, Staforini (L), Kaziyski 0, Larizza 0, Zonta 0, Catania (L), Barotto 1, Piano 0, Gardini 0. N.E. All. Piazza.

ARBITRI: Cavalieri, Papadopol.

Durata set: 31′, 32′, 31′, 29′; tot: 123′.

MVP: Lorenzo Cortesia (Rana Verona)

Spettatori: 2.575