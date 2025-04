Adis Lagumdzija è l'MVP dei Quarti di Finale Play Off

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-È Adis Lagumdzija il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca: l’opposto turco, in forza a Cucine Lube Civitanova, è stato uno dei protagonisti della prima fase dei Play Off Scudetto, conducendo la formazione marchigiana in Semifinale. Per il classe 1999, nelle quattro sfide contro Allianz Milano valide per i Quarti di Finale Play Off, sono infatti arrivati 61 punti totali, oltre al riconoscimento come MVP in occasione di Gara 2, vinta da Civitanova all’Allianz Cloud di Milano.