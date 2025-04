Play Off 5° posto: successi per Modena e Padova

ROMA - Nei Play Off 5° posto la Valsa Modena risponde alla Rana Verona, che nell’anticipo di ieri ha superato Cisterna , superando a domicilio l’Allianz Milano, restando a punteggio pieno al pari degli scaligeri. Prima vittoria per la Sonepar Padova che vince in tre set contro la Yuasa Battery Grottazzolina.

LE DUE SFIDE-

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Netto successo della Valsa Modena sul campo dell’Allianz Milano che proietta gli uomini di Giuliani in testa alla classifica dei Play Off 5°posto a punteggio pieno dopo due giornate.

Modena comincia il match col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez in banda, Anzani-Mati al centro e Gollini libero. Milano risponde con Porro in regia, Reggers opposto, Otsuka/Louati martelli, Schnitzer/Caneschi centrali e Catania libero. Parte forte Modena con Buchegger che serve fortissimo e anche davanti si fa sentire, 5-2. Non si fermano i gialli, con Gutierrez che spinge forte, 12-6. Anche Davyskiba alza i giri del motore in una Modena che esprime un ottimo volley, 21-17. La Valsa Group chiude il set 25-21. E’ combattuto l’inizio del secondo parziale, 8-8. Piazza il break Modena che va sul 14-12. Continua a spingere la Valsa che si porta sul 18-14. Vanno sul 22-17 i gialli, che poi chiudono il parziale 25-19. Nel terzo set è ancora Modena a menare le danze, 12-10. Alza la testa l’Allianz che va sul 19-19 con un ottimo Louati. Scappa via Modena nel finale, con Gutierrez che mette l’ace che chiude set 26-24 e match 3-0. I gialli torneranno in campo con Cisterna al PalaPanini sabato prossimo alle 17,30.

I protagonisti-

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Sicuramente dobbiamo fare tesoro e prendere le giuste considerazioni dopo questa partita. Abbiamo pagato un po’ di nervosismo a inizio gara e questo ce lo siamo portati in avvio del primo set. Abbiamo cominciato male anche il secondo. Proprio la nostra frenesia ha permesso a Modena di giocare a mente libera e di spingere in attacco. Abbiamo avuto l’occasione di riaprire l’incontro nel terzo parziale, quando ci è mancato qualcosina. Normale che poi l’inerzia della partita vada verso chi ha spinto di più dall’inizio. Nulla però è ancora compromesso, possiamo arrivare tra le prime quattro e giocarci il Play Off 5° posto fino alla fine ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Abbiamo giocato facendo emergere degli aspetti positivi, ma anche qualcosa da migliorare. Pure questo dev'essere un punto di partenza per crescere sabato prossimo, quando arriverà Cisterna, che sarà motivata e carica. Prevedo un match tiratissimo ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO - VALSA GROUP MODENA 0-3 (21-25, 19-25, 24-26) –

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Otsuka 8, Schnitzer 1, Reggers 14, Louati 7, Caneschi 4, Piano (L), Kaziyski 1, Larizza 0, Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Gardini 3. N.E. Staforini. All. Piazza.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 1, Gutierrez 16, Mati 12, Buchegger 10, Davyskiba 11, Anzani 9, Gollini (L), Massari 0, Ikhbayri 0, Uriarte 0, Federici (L). N.E. Meijs, Sanguinetti, Stankovic. All. Giuliani.

ARBITRI: Brancati, Marconi.

Durata set: 30', 29', 33'; tot: 92'

MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1.839

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

La Sonepar Padova fa valere il fattore campo e supera Grottazzolina con un netto 3-0 nella seconda giornata del girone dei play-off 5° posto. Alla Kioene Arena i bianconeri disputano una prestazione solida e concreta, spingendo con decisione fin dai primi scambi e gestendo con autorità i momenti chiave della gara. Ottima la prova del gruppo guidato da coach Jacopo Cuttini, con Shay Mayo Liberman premiato MVP dell’incontro. Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, in programma venerdì sera sul campo dell’Allianz Milano.

Per la sfida con la formazione di coach Ortenzi, Padova è scesa in campo con Orioli, Polo, Stefani, Liberman, Truocchio, Falaschi, Toscani (L). Shay Mayo Liberman il miglior realizzatore per i padovani, totalizzando 15 punti personali (67% attacco), mentre per Grottazzolina si è distinto Gabrijel Cvanciger, che ha realizzato 12 punti (58% attacco). Grottazzolina in campo con Marchiani in regia in diagonale con Cvanciger, Demyanenko e Mattei al centro, Tatarov e Antonov in banda con Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea. Ampio turn over da ambo le parti dunque, anche se per coach Ortenzi alcune scelte sono forzate dal dover rinunciare per guai fisici a Petkovic, Zhukouski e Comparoni.

Parte in equilibrio la sfida tra Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina, con le due formazioni che si affrontano punto su punto nei primi scambi. Un muro ben piazzato di Stefani regala il 2-1 ai padroni di casa, preludio al primo break bianconero che arriva sul 7-5 grazie a un intervento a muro di Polo. I ragazzi di coach Cuttini mantengono il comando del gioco, gestendo con ordine le fasi centrali del set. Sul 15-11, dopo un preciso lungolinea ancora di Stefani, coach Ortenzi è costretto a fermare il gioco per riordinare le idee dei suoi. Grottazzolina però non molla e, approfittando di una palla a filo rete, riesce a ristabilire la parità sul 18-18. Sonepar non si scompone e resta aggrappata al set, ritrovando il vantaggio nel momento decisivo del parziale: un muro vincente di capitan Falaschi porta il punteggio sul 21-18 e ridà slancio ai bianconeri. Il finale è combattuto, con Grottazzolina che si riporta sotto fino al 23-22, ma Padova chiude i conti. Un altro lungolinea di Stefani vale il 24-22, mentre è ancora l’opposto bianconero, a mettere a terra il muro del definitivo 25-22.

Nel secondo parziale, Sonepar Padova parte con grande determinazione e prende subito in mano le redini del gioco. L’ace di Orioli sigla il 2-0, seguito da un primo tempo efficace di Polo per il 3-1. Il mani out vincente di Stefani vale il 6-3, preludio all’8-4 firmato ancora da Orioli da posto quattro: i padroni di casa raddoppiano Grottazzolina e costringono gli ospiti a inseguire. I bianconeri mantengono alta l’intensità, respingendo ogni tentativo di rimonta avversaria. Sul 16-12, un muro punto di Stefani consolida il vantaggio, mentre la squadra di coach Cuttini continua a spingere in fase offensiva e a gestire con lucidità la fase break. Grottazzolina prova a rimanere agganciata al set, ma sul 19-14 l’ace di Liberman spezza il ritmo degli ospiti e costringe coach Ortenzi a ricorrere al time-out. Il finale è tutto di marca bianconera: ancora un ace di Orioli porta Padova sul 23-17, mentre l’attacco in diagonale dello schiacciatore patavino sigla il definitivo 25-19, consegnando a Sonepar anche il secondo set.

Nel terzo parziale, dopo un avvio equilibrato tra le due squadre (3-2, pipe vincente di Orioli), Sonepar Padova accelera con decisione e prende il comando delle operazioni. Un ace di capitan Falaschi vale il 7-5, seguito a ruota da un servizio vincente di Orioli che porta il punteggio sul 10-6. I padroni di casa continuano a spingere con efficacia al servizio e a muro, e sul 12-6 è Polo a firmare il raddoppio con un muro punto. La formazione marchigiana fatica a trovare continuità, mentre i bianconeri mantengono un ritmo alto. L’ace di Liberman sul 16-9 allarga ulteriormente il divario, certificando il dominio padovano nel set. Nel finale non ci sono scossoni: la squadra di coach Cuttini amministra il vantaggio e si avvicina senza affanni al traguardo. Sul 23-16 è Masulovic a colpire da posto quattro, mentre l’ace di Liberman porta i suoi al match point. A sancire la vittoria bianconera è infine il 25-17 che chiude set e incontro.

I protagonisti-

Alessandro Toscani (Sonepar Padova)- « Abbiamo fatto una buona gara, davvero di squadra, ed è questo che conta. Ci alleniamo da inizio anno per arrivare pronti a momenti come questi, in cui trovano spazio anche i ragazzi che hanno giocato meno. L’obiettivo è dare continuità al buon lavoro che stiamo facendo, anche dopo la prova di Modena, dove pur non avendo raccolto punti avevamo comunque disputato una buona partita. Oggi volevamo provare a fare qualcosa in più e ci siamo riusciti. Con Grottazzolina ha funzionato innanzitutto la battuta. A Modena avevamo sbagliato tanto dai nove metri, oggi abbiamo limitato gli errori centrando punti diretti. Gli ace ci hanno permesso di fare break e han fatto la differenza per costruire questa vittoria ».

Massimiliano Ortenzi (allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Abbiamo fatto tanta fatica in cambio palla e ricezione, non siamo riusciti a trovare soluzioni in attacco quando la ricezione non arrivava. Quando l'avversario prende coraggio le gare si fanno difficili. Se non trovi ritmo poi fatichi a rientrare nel match, sapevamo che sarebbe stato complicato anche perché avevamo qualche giocatore di troppo ai box. Possiamo fare meglio di così, speriamo di farlo nelle prossime due partite in casa. Dobbiamo trovare il modo giusto di giocare queste partite, in casa dovremo fare meglio sperando che in tanti vengano a sostenerci perché comunque due brutte partite non cancellano la nostra stagione entusiasmante ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-22, 25-19, 25-17) –

SONEPAR PADOVA: Falaschi 2, Orioli 10, Polo 7, Stefani 15, Mayo Liberman 15, Truocchio 7, Diez (L), Masulovic 1, Toscani (L), Galiazzo 1, Pedron 0. N.E. Plak, Porro, Crosato. All. Cuttini.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 1, Tatarov 9, Mattei 5, Cvanciger 12, Antonov 7, Demyanenko 4, Cubito 0, Vecchi (L), Bardarov 1, Marchisio (L). N.E. Zhukouski, Comparoni, Petkovic, Fedrizzi. All. Ortenzi.

ARBITRI: Rossi, Scotti.

Durata set: 28', 24', 21'; tot: 73'.

MVP: Shay Mayo Liberman (Sonepar Padova)

Spettatori: 2.158

I RISULTATI 2A GIORNATA GIRONE PLAY OFF 5°-

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

Allianz Milano - Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 19-25, 24-26)

Rana Verona - Cisterna Volley 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 6, Rana Verona 6, Sonepar Padova 3, Cisterna Volley 3, Allianz Milano 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 18 aprile 2025, ore 20.30

Allianz Milano - Sonepar Padova

Sabato 19 aprile 2025, ore 17.30

Valsa Group Modena - Cisterna Volley

Sabato 19 aprile 2025, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Rana Verona