Play Off: Perugia e Civitanova si giocano tutto in una notte

PERUGIA - Per Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova è arrivata l'ora della resa dei conti. Giovedì 24 aprile, alle 20.30 al Pala Barton andrà in scena Gara 5 di semifinale, sfida senza appello, che deciderà chi, fra gli uomini di Lorenzetti e Medei andrà a sfidare l'Itas Trentino nella finale per il titolo. Il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, DAZN e VBTV . I Block Devils hanno vinto i primi due atti della serie di semifinale, i cucinieri si sono imposti nei successivi due round chiudendo in crescendo Gara 4 nel giorno di Pasqua . Apparsa solidissima all’esordio, ma in difficoltà nell’ultimo confronto, la formazione umbra ha la possibilità di riscattarsi nel proprio impianto sold out, ma per non deludere i quasi 5.000 Sirmaniaci sugli spalti, deve reggere la pressione di una partita da dentro o fuori, la prima per il team di Angelo Lorenzetti nei Play Off Scudetto 2024/25. Al contrario, il collettivo di Giampaolo Medei, che ha dato il meglio con le spalle al muro riaprendo il discorso grazie a due prove di forza consecutive, può andare in Umbria con la testa libera e 250 Predators al seguito rinvigoriti dalla rimonta.

Alla vigilia della sfida n. 72, l’equilibrio tra due delle squadre più rappresentative della pallavolo italiana continua a catalizzare l’attenzione, infatti nel computo delle vittorie globali Sir Susa Vim Perugia è avanti 36 a 35 su Cucine Lube Civitanova. In panchina nell’ultimo match, ma pronti a dare un contributo prezioso i due ex incrociati, Davide Candellaro e Marko Podrascanin. A fare la differenza, domenica scorsa, sono state la vivacità dei laterali della Lube, la tenuta a muro e una linea difensiva solida con Francesco Bisotto MVP e il supporto del rientrante Fabio Balaso negli ingressi da schiacciatore in seconda linea. La Sir non è mai uscita dal match e ha avuto il merito di lottare in tutti i parziali, aiutandosi anche con il servizio e buone difese, ma ha pagato un mirino fuori fuoco nei momenti importanti.

PRECEDENTI: 71 (35 successi Cucine Lube Civitanova, 36 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18; Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « C’è l’idea di una bella sfida che i ragazzi vogliono affrontare con aggressività, serietà e anche con un pizzico di libertà che non guasta. Le precedenti gare ci hanno detto che dentro una serie l’equilibrio si muove e in questo movimento noi dobbiamo riconoscere la possibilità. Loro hanno avuto delle abilità anche nel gestire i momenti non bellissimi che hanno avuto ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Si avvicina questa Gara 5 che ci siamo guadagnati sul campo. Sarà una partita molto dura come le altre e dovremo mantenere la concentrazione andando avanti punto dopo punto e pensando sempre alla palla successiva per poter arrivare al risultato finale. Innanzitutto dobbiamo ringraziare i tifosi per il loro sostegno nel giorno di Pasqua. Ci siamo comportati davvero bene sia individualmente che di squadra, in queste partite bisogna tirare fuori sempre qualcosa in più del solito. Ci proveremo con tutte le nostre forze anche nella “bella” perché dovremo essere al 100% per imporci al PalaBarton Energy, un palazzetto sempre caldo, contro un’avversaria di valore come la Sir. I Play Off sono un percorso sportivo e di crescita mentale, quindi per poter andare avanti bisogna progredire, soprattutto in una Gara 5 ».

GARA 5 DELLA SEMIFINALE PLAY OFF-

Giovedì 24 aprile 2025, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea Serie 2-2