Play Off 5° Posto: Verona batte Modena e conquista la semifinale

ROMA - Con il successo di stasera sulla Valsa Modena, nel 4° turno dei Play Off 5° P lay posto, la Rana Verona raggiunge la squadra di Giuliani in testa alla classifica e si garantisce la qualificazione alle semifinali. Preziosa vittoria per l’ Allianz Milano in casa della Yuasa Battery Grottazzolina e si avvicina al traguardo. Cisterna resta sola al quarto posto dopo la sofferta vittoria, al tie break sulla Sonepar Padova.

LE TRE SFIDE-

Rana Verona - Valsa Group Modena

Il Pala AGSM AIM si conferma inespugnabile per gli avversari in questo girone dei Play Off 5° Posto, con Rana Verona che conquista la terza vittoria, superando Modena per 3 a 1 e agganciandola a quota 9 in classifica. Una prestazione di rilievo da parte di tutta la squadra di Coach Simoni, che ha saputo mantenere lucidità e concentrazione durante l’arco dell’intero match. Il fattore determinante è stato il muro per gli scaligeri, capaci di stamparne ben 16, di cui 6 con Cortesia e 4 a testa con Sani e Keita. Il premio MVP se l’è aggiudicato capitan Mozic, autore di 16 punti e 5 ace. Ora c’è subito da rivolgere lo sguardo al prossimo impegno, perché domenica arriva la trasferta di Padova, ultima del girone.

Nel sestetto di partenza, Coach Simoni conferma la diagonale principale composta da Abaev e Keita, con Mozic e Sani sulle bande laterali. Al centro torna dal primo minuto Zingel al fianco di Cortesia, con Bonisoli come libero al posto di D’Amico.

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, la gara si apre con il grande muro di Cortesia. Il fondamentale funziona anche qualche scambio più tardi, con Mozic che blocca Buchegger (4-2). Keita incrocia da posto due e incrementa il distacco, ridotto dalla pipe di Davyskiba, ma Verona tenta nuovamente l’allungo con l’ace a firma Mozic (9-7). A muro Cortesia si ripete anche dopo sempre sull’opposto modenese, aumentando il vantaggio (12-8). Gli ospiti, però, risalgono la china e agguantano il pari con i punti diretti di Buchegger dai nove metri, alternati ai muri di Davyskiba che invertono il trend (14-17). Gli scaligeri restano in scia e con il mani-out di Keita tornano a meno uno (19-20). I colpi di Sani rimettono in equilibrio la sfida, poi un doppio muro veronese vale il controsorpasso (23-21). Sani firma il set point e Keita la chiude al servizio (25-23).

Il primo tempo di Zingel dà il via alla seconda frazione. Keita, poi, entra in serie in battuta e crea danni alla ricezione ospite, assistito da Mozic, che timbra la pipe del 5-1. Modena prova ad avvicinarsi, ma il muro a tre locale mantiene le tre lunghezze di vantaggio (7-4). Si accorciano ancora le distanze, ma Zingel è bravo a trasformare dal centro (9-7). Sani incrocia da posto due, poi l’invasione a rete di Anzani dopo il controllo al videocheck consegna un altro vantaggio da tre (14-11). Gli emiliani cercano di accorciare con l’ace di Davyskiba, ma il muro di Abaev ridà agio ai padroni di casa (16-13). I ragazzi di Giuliani agganciano, ma gli scaligeri non si scompongono e staccano di nuovo, in particolare grazie ai due ace di fila di Mozic (22-17). Chiude il parziale il monster block di Sani su Buchegger (25-20).

Cominciano meglio gli ospiti alla ripresa del gioco e con l’ace di Davyskiba nella zona di conflitto si portano sul 2-6, costringendo Simoni a chiamare il time-out. La truppa locale torna in partita grazie al muro di Cortesia che bale il 4-9. Modena, però, ne ha di più e prova ad aumentare il distacco con il colpo morbido di Ikhbayri e il punto diretto dai nove metri di Gutierrez (5-15). Cortesia, al servizio, e Keita, da posto, provano a scuotere i veronesi, ma Ikhabayri entra in serie in battuta e allungano sul 9-19. Il divario è evidente, ma Verona non si abbatte e con il colpo tagliato di Mozic riduce il gap (14-22). Il neoentrato Jensen annulla la prima set ball avversaria data dall’ace di Gutierrez, ma gli emiliani mettono fine al set sul 16-25.

Modena sblocca il set successivo, ma Sani risponde prontamente con una palla imprendibile. In questo avvio si gioca punto a punto, poi Sani spara forte dalla linea di fondo e Mozic approfitta al meglio della ricezione errata per il 5-3. Gutierrez ribalta momentaneamente con l’ace, ma il capitano di casa rimette subito in scia i suoi, trovando in seguito il pari dai nove metri (9-9). Le due squadre rispondono colpo su colpo, con il muro di Ikhbayri che vale l’11-12. Keita ferma il libico a mura ed effettua il sorpasso (16-15). Il numero 9 viene poi assistito dal nastro e timbra il 19-17. Il servizio di Spirito mette in difficoltà la ricezione avversaria, poi gli scaligeri vanno sul 24-21. Al termine di un lungo scambio, è Keita a chiudere i conti con la diagonale vincente (25-22).

I protagonisti-

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Sono assolutamente soddisfatto di tutta la squadra nel suo insieme. Siamo un gruppo unico che lavora bene. Con la prova di Bonisoli non abbiamo sentito l'assenza di D'Amico e questo mi rende orgoglioso, l'ingresso di Spirito ci ha dato una grande spinta nel finale e anche il lavoro di Sani. Siamo stati molto bravi a tenere la loro battuta molto importante e negli altri set siamo rimasti concentrati. Dobbiamo ripetere questa prestazione anche a Padova ».

Josè Miguel Gutierrez (Valsa Group Modena)- « Non abbiamo giocato come nelle altre gare di questi Play Off, siamo partiti un po' spenti e loro tiravano fortissimo. Domenica vogliamo vincere e prenderci il primo posto per poi giocarci l'Europa ».

Il tabellino-

RANA VERONA - VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-23, 25-20, 16-25, 25-22) –

RANA VERONA: Abaev 4, Mozic 16, Zingel 2, Keita 17, Sani 16, Cortesia 8, D'Amico (L), Ewert 0, Jensen 1, Spirito 0, Bonisoli (L), Vitelli 0. N.E. Chevalier, Zanotti. All. Simoni.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 0, Gutierrez 20, Mati 1, Buchegger 6, Davyskiba 23, Anzani 3, Gollini (L), Massari 0, Sanguinetti 5, Ikhbayri 10, Uriarte 0, Federici (L). N.E. Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

ARBITRI: Armandola, Cavalieri.

Durata set: 29', 33', 24', 32'; tot: 118'.

MVP: Rok Mozic (Rana Verona)

Spettatori: 2.948

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano

Non fallisce l’obiettivo Allianz Milano che può tornare dal PalaSavelli di Porto San Giorgio con tre punti e un bel 3-0 in meno di un’ora e mezza contro la Yuasa Battery Grottazzolina. L’accesso alle semifinali di questo Play Off 5° Posto passa ora dall’ultima sfida in programma contro il Cisterna Volley, che ieri ha battuto Padova 3-1, ma per la squadra del presidente Lucio Fusaro le cose si sono finalmente messe per il meglio. Allianz Milano riscatta la sua ultima uscita contro Grotta con una prestazione convincente. Pesano indubbiamente tra i padroni di casa le assenze del palleggiatore Zhukouski e soprattutto del centrale Demyanenko entrambi in imperfette condizioni. Ne esce una partita comunque piacevole e con tre parziali dall’esito tutt’altro che scontato. E’ brava Allianz Milano a recuperare gli strappi dei padroni di casa nel primo set, a partire bene nel secondo e a tenere il punto a punto fino allo sprint finale nel terzo. Prestazione da top player per Ferre Reggers, eletto Mvp del match, molto bene anche Porro e l’eterno Kaziyski, suo il punto decisivo. Dall’altra parte della rete non bastano gli ace di Antonov per incidere in modo decisivo anche perché il bomber Petkovic ha le polveri bagnate. Il muro di Allianz Milano è stato uno dei fondamentali migliori per la squadra di coach Piazza, insieme con l’attacco.

Ortenzi inizia con Marchiani in diagonale a Petkovic, Tatarov e Antonov come posto quattro, Cubito e Mattei al centro e Marchisio libero. Piazza torna al 6+1 più classico con Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Caneschi al centro, Catania libero.



Forza, ma non è precisa dai nove metri Allianz Milano, primo mini-break dei padroni di casa con il 6-3 propiziato da un attacco di Tatarov. Ricuce Louati dopo il buon servizio di Caneschi: 6-5. L’ace di Cubito aiutato dal net rimette il +3 (8-5). Un errore in primo tempo di Schnitzer fa chiamare il primo time out a Piazza sul 10-6. Gli effetti sono immediati, il muro di Reggers su Tatarov e l’errore successivo del bulgaro dicono 10-10 con minuto chiesto da Ortenzi. Reggers ha subito il braccio caldo e trova continuità. Si va a strappi: muro di Cubito ed ace di Mattei ancora grazie al nastro 14-11 Grotta. Piazza deve fermare ancora il gioco sul 15-11. Catania recupera un grande pallone, Kaziyski non fallisce: 15-13, Caneschi restituisce il muro a Cubito 15-14. Otsuka per Kaziyski in seconda linea sul 17-15. Petkovic manda out ed è ancora parità 17-17. Louati chiude un rally infinito per il 18-20 e time out Ortenzi. Pareggia ancora la Yuasa in un’altalena di emozioni. Il rientrato KK si inventa il 20-22, seguito da un monster block di Reggers su Tatarov. Allianz ha tre setpoint, si gioca il primo con il servizio di Larizza. Senteniza il Kaiser 21-25. I 7 punti di dell’opposto belga e di Kaziyski hanno indubbiamente un peso specifico importante sul parziale. Dall’altra parte della rete il top scorer è Cubito con 4. Meglio Allianz della Yuasa a muro (3-1), mentre i padroni di casa firmano 2 ace a zero. L’attacco dei marchigiani con solo il 33% non è certo un punto di forza.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Questa sera siamo stati meno performanti in attacco rispetto alla gara con Verona. Petkovic ha giocato sopra le forze e lo ringrazio perché comunque ha dato il massimo. Anche a Modena abbiamo la volontà di chiudere al meglio questa stagione di altissimo livello che non viene assolutamente scalfita da questo risultato. I Play Off sono stati un bel regalo per ciò che questa squadra ha fatto e si è guadagnata nel corso della stagione ».

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Questa era una partita molto importante per noi. Adesso siamo un po’ più sicuri di essere nelle prime quattro. Non era facile contro Grottazzolina. Si tratta di una squadra che gioca molto bene, soprattutto in questo palazzetto, lo abbiamo visto in campionato. Noi, però, ci abbiamo messo tanta anima ed energia e così la missione è andata a buon fine. Domenica contro Cisterna proveremo a completare l’opera, si tratta di un’altra squadra che difende e gioca molto bene. Sarà una partita simile a questa, da affrontare con il coltello tra i denti ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - ALLIANZ MILANO 0-3 (21-25, 21-25, 23-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Tatarov 8, Mattei 9, Petkovic 12, Antonov 11, Cubito 6, Demyanenko (L), Vecchi 0, Bardarov 0, Cvanciger 0, Marchisio (L). N.E. Zhukouski, Romiti, Comparoni. All. Ortenzi.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Louati 9, Schnitzer 7, Reggers 22, Kaziyski 12, Caneschi 6, Staforini (L), Larizza 0, Catania (L), Barotto 0, Otsuka 0. N.E. Zonta, Piano, Gardini. All. Piazza.

ARBITRI: Serafin, Saltalippi.

Durata set: 30', 27', 29'; tot: 86'.

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 721

Cisterna Volley - Sonepar Padova

Il Cisterna Volley torna al successo contro Sonepar Padova, tornando a festeggiare per la seconda volta consecutiva al Palasport di Viale delle Provincie dopo la prima giornata dei Playoff per il quinto posto contro Yuasa Battery Grottazzolina. Nella sfida contro i veneti si esaltano Faure (32 punti ed MVP) e Bayram (16 punti), in un match dove il granitico muro dei pontini (12 affermazioni di squadra) ha fatto la differenza nell’economia di una partita combattuta e decisa soltanto al quinto set. Tra le fila di Sonepar Padova il principale terminale offensivo è stato Luca Porro, autore di 23 punti. La vittoria contro la formazione di coach Cuttini tiene ancora in gioco i pontini per la qualificazione alla semifinale, con l’ultimo impegno del girone che sarà contro Allianz Milano.

Allo spettacolo della Superlega Credem Banca hanno partecipato anche le scuole del territorio, grazie a un progetto volto a coinvolgere attivamente i più giovani tra i tifosi locali. Gli studenti, infatti, hanno gremito il Palasport di Viale delle Provincie, sostenendo con il calore di quasi 1600 spettatori i propri beniamini. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di collaborazione e incentivi promosso dal Cisterna Volley, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e la comunità locale.

Coach Falasca schiera Fanizza in diagonale con Faure, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram schiacciatori con Finauri libero. Coach Cuttini schiera Falaschi in cabina di regia con Stefani opposto, Truocchio e Polo al centro, Porro e Orioli schiacciatori con Toscani libero.

L’avvio del match sorride alla Sonepar Padova, che con un buon servizio e il colpo di Stefani passa sullo 0-3, poi Cisterna si rimette in scia con Ramon (2-4). Baranowicz prende il posto di Fanizza, infortunatosi al termine di un lungo scambio. Il capitano dei pontini si impone a muro (5-7), con Bayram a fargli eco sempre nello stesso fondamentale per il 7-7. Il muro di Nedeljkovic chiude un lungo scambio (11-11), poi la squadra di coach Falasca passa avanti (13-12). La pipe di Ramon tiene il parziale in equilibrio (15-15), con Faure a segnare il nuovo sorpasso sul 17-16. Ramon chiude in diagonale il punto del 20-18, con Faure a propiziare il 22-19. Orioli riporta sotto Padova (23-22), con i veneti a prolungare la sfida ai vantaggi. Nedeljkovic e Faure vanno a segno, ma è un ace di Ramon a chiudere il parziale sul 31-29.

Nel secondo set è Cisterna a iniziare con il piede giusto, con Ramon a siglare il 3-1, poi Orioli contro le mani del muro trova prima il 4-4, guidando Sonepar Padova al vantaggio (4-7). Bayram prova a tenere in scia Cisterna (6-8), ma gli ospiti aumentano il proprio margine con l’ace di Truocchio sul 6-10. Il muro di Bayram vale il 9-11, con Stefani a tenere avanti Padova (10-14). Ramon riporta in scia i pontini, piazzando prima in attacco e poi al servizio, lo strappo del 15-16. Porro guida Padova verso il 16-19, con Faure a metter gìù il punto del 18-19. Una bordata di Porro segna il 20-23, Mazzone accorcia ma è Padova a vincere il set sul 22-25.

Nel terzo set sono gli assoli a muro di Ramon e Mazzone a portare Cisterna Volley avanti sul 6-5. Proprio Mazzone tiene avanti i padroni di casa (9-7), con Nedeljkovic a chiudere a muro l’azione dell’11-9. Cisterna prende quota con l’acuto di Bayram (14-10), con Ramon a fissare il parziale sul 16-12. L’ace di Polo riporta sotto Padova (18-16), ma il muro di Rivas porta il parziale sul 22-18. La diagonale di Orioli vale il 23-21, poi Faure firma il set point (24-21). Una bordata di Rivas chiude i giochi (25-21).

Nel quarto set è Faure a tenere in equilibrio il parziale (4-4), con Padova che passa avanti con il colpo di Polo sul 5-7. Il muro di Faure su Stefani tiene tutto in equilibrio (8-8). Il parziale fatica a sbloccarsi, con Faure a portare avanti Cisterna con l’ace del 13-11. Faure tiene avanti i pontini sul 17-16, poi Padova ribalta il parziale, con il muro di Stefani per il 18-20. Faure riporta sotto Cisterna (21-22), con il colpo di Bayram a ristabilire la parità sul 22-22. Orioli firma il 22-24, poi Mazzone è bravo a trovare l’ace della rinnovata parità (24-24). Polo ferma Faure a muro, portando la sfida al tie-break sul 24-26.

Il quinto set inizia nel segno di Bayram, con Cisterna che piazza il primo break sul 3-0. La bordata di Rivas vale il 5-2, con due ace di Faure ad aumentare il vantaggio (8-2). Mazzone firma il punto del 10-5, con Orioli a tenere in scia Padova sul 10-7. Faure trova le mani del muro sul 12-10, ripetendosi sul match point (14-11). A chiudere il match è proprio l’opposto francese sul 15-12, mettendo fine alla lunga sfida.

I protagonisti-

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Oggi c’era una bella atmosfera al palazzetto, in una partita non facile dove Sonepar Padova ha battuto molto bene. Siamo riusciti a stare lì con loro e a reagire nel quinto set per questa vittoria davanti al nostro pubblico. Sono davvero felice di vedere questa cornice di pubblico venirci a sostenere, e in generale di tutto l’ambiente che circonda la squadra e che ci ha accompagnato in queste due stagioni ».

Tommaso Stefani (Sonepar Padova)- « Ci sono stati tanti piccoli dettagli che ci sono sfuggiti durante la partita. Nel quinto set Cisterna ha fatto un turno al servizio davvero importante e lo abbiamo accusato, soprattutto all’inizio, dove siamo partiti male in ricezione. Ma non credo che sia stato solo quello a farci perdere il set, né tantomeno la partita. Sono tante le componenti che fanno la differenza in match così tirati. Ora ci prendiamo una giornata di riposo, che ci farà bene, e poi da venerdì si torna in palestra. Dobbiamo ripartire subito, perché domenica ci aspetta un’altra sfida importante contro Verona. Lavoreremo su quello che oggi ha funzionato meno ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY - SONEPAR PADOVA 3-2 (31-29, 22-25, 25-21, 24-26, 15-12) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Bayram 16, Nedeljkovic 4, Faure 32, Ramon 15, Mazzone 9, Finauri (L), Pace (L), Tarumi 0, Baranowicz 1, Rivas 5. N.E. Tosti, Diamantini, Czerwinski. All. Falasca. SONEPAR PADOVA: Falaschi 0, Orioli 13, Polo 10, Stefani 22, Porro 23, Truocchio 9, Masulovic (L), Toscani (L), Pedron 1, Diez 0, Crosato 0. N.E. Plak, Bergamasco. All. Cuttini.

ARBITRI: Zavater, Colucci.

Durata set: 39', 31', 27', 29', 22'; tot: 148'.

MVP: Theo Faure (Cisterna Volley)

Spettatori: 1.584

I RISULTATI-

Rana Verona - Valsa Group Modena 3-1 (25-23, 25-20, 16-25, 25-22)

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano 0-3 (21-25, 21-25, 23-25)

Cisterna Volley - Sonepar Padova 3-2 (31-29, 22-25, 25-21, 24-26, 15-12)

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 9, Rana Verona 9, Allianz Milano 6, Cisterna Volley 5, Sonepar Padova 4, Yuasa Battery Grottazzolina 3.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 27 aprile 2025, ore 17.30

Sonepar Padova - Rana Verona

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina

Allianz Milano - Cisterna Volley