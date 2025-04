Perugia e Piacenza si sfidano per il terzo posto

PERUGIA -Il braccio di ferro al meglio delle tre sfide per il 3° Posto nei Play Off SuperLega Credem Banca sta per iniziare. In palio un posto per la prossima CEV Champions League tra le due formazioni escluse in Semifinale dalla corsa allo Scudetto.

A contendersi il gradino più basso del podio e un posto nella nuova edizione della più prestigiosa kermesse continentale sono i Campioni d’Italia uscenti della Sir Susa Vim Perugia e un altro team di qualità come la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il primo appuntamento è fissato per domani, martedì 29 aprile, alle ore 20.30, sul taraflex del PalaBarton Energy, con live streaming DAZN e VBTV. I due team sono caduti in Semifinale, rispettivamente, contro Trento in tre confronti e contro Civitanova alla “bella”.

Le due squadre hanno giocato una grande pallavolo nell’arco dell’annata in corso, superando lo scoglio dei Quarti di Finale entrambi in tre gare, e hanno dato poi vita a due serie di Semifinale combattutissime, che avevano fatto sognare i propri tifosi. La truppa di Angelo Lorenzetti ha anche alzato al cielo la Del Monte® Supercoppa a Firenze a settembre. Gli emiliani, invece, dopo un ottimo avvio di stagione in campionato, hanno avuto la capacità di superare una flessione e di rialzarsi con vigore grazie anche all’arrivo in panchina di Ljubomir Travica. Il tecnico dei biancorossi ora vuole portare i suoi uomini in Europa, ma il fattore campo nel primo match e nell’eventuale Gara 3 è a favore degli umbri.

Vittoriosa lo scorso anno in quattro gare contro Monza nella serie per lo Scudetto, Perugia prende parte per la prima volta ai Play Off 3° Posto, mentre Piacenza ha centrato il pass europeo nell’unica partecipazione, risalente al torneo 2022/23, grazie al successo contro Milano; due anni fa il percorso prevedeva una serie al meglio dei cinque incontri e i piacentini vinsero con il massimo scarto le tre le partite disputate.

Quella 2024/25 è infatti la terza edizione del Play Off 3° Posto: nel 2022/23 vinse appunto Piacenza contro Milano, la scorsa annata invece l’Allianz si guadagnò l’accesso alla Champions League in quattro gare contro Trento.

Sfida n. 16 tra Block Devils ed emiliani, con gli umbri che si sono imposti 13 volte su 15 precedenti distinguendosi come una delle bestie nere per il sodalizio rivale. Nella stagione in corso, Giannelli e compagni hanno piegato il collettivo emiliano per 3-1 nella Semifinale di Supercoppa in Toscana e si sono imposti al tie-break tra le mura amiche nel girone di andata della Regular Season per poi ripetersi al ritorno con un 3-1 corsaro. La formazione di casa ha avuto meno tempo per riposare e leccarsi le ferite dopo la delusione di Gara 5, maturata nel palazzetto sold out con Civitanova, mentre gli ospiti hanno potuto metabolizzare l’estromissione dalla lotta Scudetto, nonostante un epilogo fin troppo severo dopo tre match molto tirati con Trento. Gli ex in campo sono Davide Candellaro su un fronte, Gianluca Galassi e Fabio Ricci sull’altro.

PRECEDENTI: 15 (13 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Piacenza ha trovato continuità soprattutto nei Play Off, e quando si dice che quella fase del campionato è un altro campionato, questa è un’altra testimonianza. Ha trovato non tanto delle cose in più, ma le cose che aveva le ha unite con continuità e questo si è visto soprattutto in questa semifinale contro Trento dove, nelle prime due gare, vedendo i numeri, si fa difficoltà a capire perché una squadra ha vinto e l’altra ha perso. Il motivo c’è sempre, ma è molto sottile, quindi vuol dire che la pallavolo che ha espresso Piacenza in quella semifinale lì è sicuramente di alto livello e con quello dobbiamo misurarci. Ho detto ai ragazzi che non c’è un motivo per cui Piacenza, psicologicamente parlando, deve essere più facile giocare questa partita qua, non c’è un motivo per cui Piacenza debba essere più motivata, è uno scontro alla pari, quindi sta a noi interpretare al meglio questo scontro alla pari ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sapevamo bene anche prima di Gara 5 tra Perugia e Civitanova che avremmo affrontato nei Play Off 3° Posto una grande squadra. Avremo davanti a noi Perugia, stiamo lavorando soprattutto per migliorare le situazioni che contro Trento non abbiamo fatto bene e ci sono costate molto care. Siamo carichi, l’obiettivo di giocare il prossimo anno in Europa è stato raggiunto ma partecipare alla competizione più importante lo vuole la Società, lo vogliono i nostri tifosi ma soprattutto lo vogliamo noi ».

GARA 1 – PLAY OFF 3° POSTO -

Martedì 29 aprile 2025, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo