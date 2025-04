Play Off 3° posto: Perugia vince Gara 1 con Piacenza

PERUGIA - Il primo atto della sfida al meglio delle tre partite per conquistare l'accesso alla Champions League 2026 è della Sir Susa Vim Perugia, che vince Gara 1 dei Play Off 3° Posto Credem Banca battendo Piacenza in quattro set. Un avvio incredibile con i ragazzi di Ljubomir Travica che nel primo parziale riescono a ricucire uno strappo di ben sette lunghezze, con i padroni di casa avanti 22-15, ma poi cedono ai vantaggi. Il punto a punto premia i Block Devils dopo ben 47 minuti (37-35). Gli ospiti accusano il colpo e la Sir Susa Vim si prende il secondo parziale in scioltezza (25-18). La reazione degli emiliani arriva invece nel terzo atto (19-25), ma è Perugia a chiudere il set successivo con ampio margine (25-18). La squadra di casa chiude con il 52% di efficacia in attacco, 7 muri e 5 ace. Il premio di MVP è assegnato a Sebastian Solé, il centrale chiude il match con 12 punti, il 67% in attacco e 4 muri vincenti.

In avvio di gara Perugia parte con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Loser e Solé al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero. Travica manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Bovolenta al centro, Maar e Mandiraci alla banda, Scanferla è il libero.

I primi due punti sono targati Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, i padroni di casa mettono avanti il naso sul 8-7, a quota dieci è parità e subito dopo l’ace di Brizard riporta nuovamente avanti i suoi (10-11). Due muri consecutivi degli umbri valgono il doppio vantaggio (15-13) con Travica a chiamare tempo, in campo c’è Gueye, con Ricci che prende il posto di Simon per lasciare subito il posto al libero Scanferla, Travica le sfrutta tutte. Sul più 4 per Perugia (18-14), nuovo time out del tecnico biancorosso, il turno in battuta di Giannelli crea problemi alla ricezione di Piacenza, il secondo ace del regista vale il 20-14, il fallo di Romanò vale il 21-14. Punto di Maar, muro di Gueye, punto di Mandiraci, ace di Maar e colpo di prima intenzione di Brizard (22-19). Altro punto di Mandiraci (22-20) con Lorenzetti a chiamare il secondo time out a disposizione, Romanò pareggia i conti a quota 23, il primo set point è umbro (24-23) annullato da Mandiraci, il secondo ancora umbro (25-24) annullato da Simon a muro che poi porta il primo set point ai suoi (25-26) annullato da Plotnytskyi. Nuovo set point per Piacenza con la pipe di Mandiraci (26-27) annullato dalla battuta in rete di Simon, set point per Perugia (28-27) annullato da Bovolenta, l’ace di Romanò consegna un nuovo set point ai suoi annullato dalla battuta sbagliata dello stesso opposto. Nuova occasione per Perugia (30-29) annullato, ora è Piacenza a poter chiudere (30-31), si va avanti. Quinto set point per i biancorossi (31-32) battuta out di Bovolenta, sesta occasione per Piacenza (32-33) annullata, ora può chiudere Perugia (34-33) ma non lo fa, l’ace di Mandiraci vale il settimo set point (34-35) si va avanti, una invasione a rete consegna un nuovo set point a Perugia (36-35) che chiude con l’ace di Semeniuk.

Muro di Simon ma è poi Perugia a prendere il largo (10-5) capitalizzando anche un paio di errori in attacco dei biancorossi, l’ace di Mandiraci vale il meno tre (13-10), riparte forte la formazione umbra (19-11). Fatica Piacenza, gli umbri corrono veloci verso il traguardo del secondo parziale, sono sette i set point a disposizione (24-17), si va al cambio campo sulla battuta in rete di Mandiraci con Perugia che chiude con un 70% in attacco.

Due muri subiti nel giro di tre scambi ma è sempre Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a condurre di due lunghezze (7-9, 8-10, 9-11), il diagonale di Mandiraci vale il più tre (14-17), l’errore di Simon riporta ad una lunghezza Perugia (17-18) che subito si rifà con un muro su Plotnytskyi (17-19), l’errore in attacco di Perugia vale il più quattro per Piacenza (17-21). Il mani fuori di Maar consegna ai suoi cinque set point (19-24) che subito trovano il punto che chiude il parziale.

Perugia allunga subito (7-3) ringraziando per due errori in attacco di Maar che costringono coach Travica a chiamare time out, alla ripresa del gioco nuovo attacco out biancorosso questa volta con Simon (8-3). Vantaggio che strada facendo i perugini incrementano (15-8), i biancorossi riducono lo svantaggio (17-13) con il diagonale di Romanò, sul 19-16 time out di Lorenzetti. Perugia si costruisce sei match ball (24-18) e chiude sull’errore in attacco di Romanò.

I protagonisti-

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)- « Giochiamo per un posto in Champions League il prossimo anno, quindi è normale che devi combattere. Aver vinto il primo set è stato un bene: quando abbiamo raggiunto un ampio margine ci siamo un po' deconcentrati e abbiamo concesso qualche punto di troppo. Poi ci siamo ripresi nel braccio di ferro, abbiamo tenuto un buon sideout e siamo rimasti lucidi ».

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci è mancato qualcosa, abbiamo commesso qualche errore di troppo e questo ci è costato caro. Centrale di fatto ci avevo giocato solo in serie B dove la palla viaggia a velocità diverse, ho fatto fatica ad adattarmi e soprattutto arrivare a muro ma ho cercato di dare il massimo in battuta e un punto in attacco l’ho anche fatto. Adesso tutto si deciderà in Gara 2, credo che ci siano tutte le possibilità per allungare la serie ma certo dovremo commettere meno errori e crederci sempre ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (37-35, 25-18, 19-25, 25-18) –

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 14, Solé 12, Ben Tara 18, Semeniuk 13, Loser 6, Piccinelli (L), Zoppellari 0, Colaci (L), Ishikawa 0. N.E. Candellaro, Cianciotta, Herrera Jaime, Usowicz. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Mandiraci 16, Simon 11, Romanò 13, Maar 16, Bovolenta 1, Basso (L), Ricci 0, Scanferla (L), Andringa 0, Gueye 2. N.E. Salsi, Galassi, Loreti. All. Travica.

ARBITRI: Zavater, Carcione, Salvati.

Durata set: 47′, 29′, 32′, 30′; tot: 138′.

MVP: Sebastian Solé (Sir Susa Perugia)

Spettatori: 3189