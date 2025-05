Play Off 5° posto: Milano sbanca il Pala Panini e si prende l'Europa

Sarà Europa anche per la prossima stagione. Allianz Milano si suda e guadagna il pass per la Challenge Cup in una bella finale giocata contro la Valsa Group Modena in un PalaPanini con oltre tremila spettatori, tra i quali almeno cento appassionati della Curva Biancorossa. Un match partito in salita, sotto uno a zero, così come era partito il girone Play Off 5° Posto, con un doppio stop contro Verona e Modena. L’epilogo è invece il più bello che ci si poteva immaginare per i lombardi del presidente Lucio Fusaro. Recuperano nel secondo set e girano la partita portando a casa d’autorità il terzo e il quarto parziale. Bel tributo del Tempio del volley a inizio gara a Matteo Piano in quella che stata la sua ultima apparizione su un taraflex da giocatore.

Piazza parte con la diagonale Porro-Reggers in posto due, Kaziyski e Otsuka laterali, Caneschi e Schnitzer al centro e Catania libero.

L’avvio dei canarini è bruciante, con time out Piazza sul primo tentativo di fuga modenese e il 7-3. Al rientro il baby Mati mette un ace e allunga ancora 8-3. Doppio cambio Allianz, dentro Barotto e Zonta per Porro e Reggers 9-3, ma Mati si ripete con il secondo ace, ecco Louati per Kaziyski. Torna la diagonale titolare sul 13-6. Muro di Louaty su Davyskiba, poi ace di Reggers aiutato dalla rete e Giuliani chiama time out sul 16-12. Ancora Louati a muro su Buchegger e 18-13. Doppio cambio Modena con Ikhbayri e Uriarte, Otsuka chiude il punto con intelligenza 19-15. Torna a crescere il gioco della Valsa Group: Buchegger chiude a muro il primo setpoint 25-18. Le percentuali d’attacco dicono molto, visto che gli emiliani hanno attaccato con il 67%, mentre Milano con il 28%. In evidenza l’opposto austriaco Buchegger con 6 punti e i 5 di Mati con 2 ace.

Si riparte nel secondo set con gli stessi titolari. L’avvio è però punto a punto. Reggers firma il 5-6. Risponde Davyskiba fino all’8-6 con time out Piazza. KK suona la carica, muro ed ace corretto dal video check, sull’8-9 di Reggers c’è il time out Giuliani. Al rientro Porro chiude schiacciando un bel rally, poi l’errore di Buchegger dell’8-11. Ancora Milano, Reggers fa il 9-13, secondo time out Modena sul punto successivo lombardo per un errore di Davyskiba. L’ace di Buchegger prova a ricucire 11-15 e Louati per Kaziyski. Doppio cambio Modena, poi Massari su Davyskiba in seconda linea sul 12-17. Otsuka in pipe fa il 13-18, dentro Larizza per Schnitzer. Si ferma di nuovo Modena e Otsuka fa anche il 15-22. Time out Piazza sul break di casa: 17-22. Ace di Mati al rientro 18-22, ecco Piano per Caneschi. La Valsa Group annulla tre setpoint (un ace di Buchegger), chiude Schnitzer 21-25. Cresce a muro (2) e in attacco (55%) Allianz. Partita riaperta.

Parte forte Allianz sull’onda del successo nel secondo set. L’ace di Kaziyski vale il 5-11 e Giuliani chiama time out. Ritorno di fiamma Valsa Group, ace Davyskiba dell’8-11, torna Louati per Kaziyski, ma Modena fa un altro punto a muro, set riaperto. Attacco out di Mati e 13-16. Si accende la contesa su un check chiamato durante l’azione per invasione di Gutierrez. Le telecamere danno ragione al coach meneghino: 14-18. Il muro a uno di Porro dice 15-20 e potrebbe segnare il parziale. Larizza su Caneschi al 16-21. Un muro su Buchegger dà sei setpoint ad Allianz sul servizio di Otsuka. Chiude Schnitzer 19-25. Allianz meglio di Modena in attacco (53 contro 46%) e a muro 3-1.

Modena ce la mette tutta per andare al tie-break e la partenza, forte di un altro ace di Mati è importante: 4-1 e time out Piazza. Piazza a correggere nuovamente (e con decisione) un punto per invasione Modena. Punto Milano ma giallo al coach 4-4. Kaziyski mette il sorpasso 5-6, poi Reggers mura Davyskiba: 5-7 e time out Giuliani. Reggers a livelli extralusso chiude due azioni che sono specchio della capacità di gioco e rigioco di Milano: 7-11. Caneschi mura Anzani ed è 11-16. Time out Giuliani sul 12-17, Allianz vede avvicinarsi il traguardo europeo. Dentro Massari per la battuta, ma Catania è ovunque in seconda linea: 13-18. Kaziyski fa il 13-19, errore gratuito di Gutierrez e punto numero 20. Mati sembra l’ultimo ad arrendersi, ma sul 17-22 anche il suo servizio è out. Allianz ha 7 match point, chiude un errore al servizio di Buchegger.

I protagonisti-

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « È un peccato aver perso questa gara, abbiamo fatto tanto per giocare la finale in casa, ma non siamo riusciti a esprimerci bene e Milano ha vinto meritatamente. Abbiamo sbagliato molto, non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco e siamo finiti per ricadere nei soliti errori, sicuramente la tensione della gara secca ha avuto un ruolo ».

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Oggi siamo stati bravi a lasciare tutto alle spalle, sapevamo che era l’ultima partita di questo gruppo ed è andata bene. Sono felice di aver giocato in una bella squadra. Bella nei momenti alti e anche nei suoi bassi. Ringrazio tanto la società e sono anche molto emozionato. Ho passato quattro anni a Milano e ho ricevuto tanto. Allianz resterà una parte importante della mia carriera quattro campionati, persone meravigliose che spero di rivedere. Ringrazio tutti dal presidente allo staff, non mi metto a fare nomi perché rischierei di dimenticare qualcuno. Sono davvero felice per questo ultimo traguardo ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO 1-3 (25-18, 21-25, 19-25, 19-25)

VALSA GROUP MODENA: De Cecco, Buchegger 15, Gutierrez 10, Davyskiba 11, Mati 13, Anzani 7, Federici (L), Massari, Ikhbayri 3, Uriarte. Sanguinetti ne, Stankovic ne, Rinaldi ne, Gollini (L2) ne. All. Alberto Giuliani. Ass. Nicolo Zanni



ALLIANZ MILANO: Kaziyski 12, Larizza, Porro 3, Catania (L), Louati 4, Reggers 17, Barotto, Gardini ne, Zonta, Piano, Schnitzer 8, Otsuka 4, Caneschi 2, Staforini (L2) ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

Arbitri: Giardini, Brancati

Durata set: 24’, 32’, 29’, 25’ Tot:110’

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 3074