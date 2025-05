Volley Mercato: Modena punta sul giovane talento di Luca Porro

MODENA- Linfa verde nel roste della Valsa Modena che preleva da Padova in ventenne schiacciatore Luca Porro, giocatore che ha dimostrato, in due stagioni, di avere le carte in regola per diventare un crack della Superlega.

LA CARRIERA-

Ligure di Genova, classe 2004, Porro è al terzo anno consecutivo in SuperLega dopo le due ottime stagioni disputate a Padova. Ha iniziato la carriera in Serie B con la Consorzio Global Colombo Genova e successivamente ha giocato con Pordenone sia in A2 che in A3 dal 2021 al 2023.

Con la nazionale, oltre ad essere risultato il miglior schiacciatore prima nella vittoria dell’Europeo Under 18 nel 2020 e poi nel successo ottenuto all’Europeo Under 20 nel 2022, spicca la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le parole del Direttore Sportivo Alberto Casadei

« Luca Porro è un giocatore che abbiamo fortemente voluto a Modena. Nell’attacco e nel servizio ha le sue caratteristiche più importanti e data la giovane età ha ampi margini di miglioramento in tutti i fondamentali. In queste due ultime stagioni si è misurato con buonissimi risultati in SuperLega trovando spazio anche in Nazionale, dovrà crescere, la giovane età lo aiuta anche in questo, sarà un tassello fondamentale per la nostra squadra ».