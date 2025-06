Volley Mercato: il talento di Tommaso Ichino al servizio di Milano

MILANO- Tommaso Ichino, dopo un bella stagione a Macerata, avrà l'opportunità di esordire in Superlega, chiamato a far parte del roster dell'Allianz Milano. Un ritorno speciale quello del 21enne torinese, visto che il suo percorso pallavolistico di alto livello era decollato, dopo la stagione al Sant’Anna Torino, proprio a Milano, con la maglia di Powervolley in Serie B.