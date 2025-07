Decisi i premi di Lega e di rendimento 2024/2025 

Essendo questi riferiti alla stagione 2024/25, è indicata come squadra di appartenenza quella della scorsa stagione, con la relativa denominazione.

I premi di lega 2024/25

35° Premio “Costa–Anderlini” – Miglior allenatore

Fabio Soli (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Matteo Battocchio (MA Acqua S.Bernardo Cuneo) per la Serie A2 Credem Banca

Nicola Esposito (Romeo Sorrento) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova) per la SuperLega Credem Banca

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna) per la Serie A2 Credem Banca

Morgan Biasotto (CUS Cagliari) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Ilario Toniolo” – Miglior arbitro di SuperLega Credem Banca

Umberto Zanussi

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2/A3 Credem Banca

Stefano Nava

Classifiche individuali di rendimento

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore in assoluto

Noumory Keita (Rana Verona) per la SuperLega Credem Banca

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa) per la Serie A2 Credem Banca

Diego Cantagalli (Rinascita Lagonegro) per la Serie A3 Credem Banca

Miglior Servizio

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Miglior Ricezione

Domenico Pace (Cisterna Volley)

Miglior Schiacciatore

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Miglior Centrale

Danny Demyanenko (Yuasa Battery Grottazzolina)

Maggior numero di Ace

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Maggior numero di Muri Vincenti

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Noumory Keita (Rana Verona)

A chi sono dedicati i premi individuali

Costa-Anderlini – Miglior allenatore di SuperLega, Serie A2 e A3

Dedicato a: Angelo Costa (1918-1977), allenatore di pallavolo e vincitore dei primi quattro Scudetti della pallavolo maschile. Ha legato la sua carriera da coach alla piazza di Ravenna; Franco Anderlini (1921-1984), allenatore di pallavolo, vincitore di 8 Scudetti con Modena, tra il 1957 e il 1974. Tra il 1975 e il 1977 ha guidato la Nazionale Italiana.

Gianfranco Badiali – Miglior U23 italiano di SuperLega, Serie A2 e A3

Pallavolista che militava tra le fila della squadra di Falconara, formazione nella quale era cresciuto, scomparso prematuramente nel 1988 a causa di una malattia. A Badiali è dedicato il palasport falconarese. Ben 35 le presenze in maglia azzurra con la Nazionale Italiana, con l’esordio avvenuto nel 1985 con il successo contro l’Olanda.

Andrej Kuznetsov – Miglior realizzatore di SuperLega, Serie A2 e A3

Premio intitolato alla memoria di Andrej Kuznetsov (1966-1994), pallavolista sovietico – dal 1991 russo – ha incrociato la sua carriera agonistica con l’Italia vestendo le maglie di Lazio, Capurso Gioia e 4 Torri Ferrara. Scomparso prematuramente il 30 dicembre 1994 in seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Francavilla al Mare. Il comune di Gioia del Colle (club con il quale ha centrato la promozione in Serie A1) gli ha intitolato uno dei palazzetti sportivi della città.

Ilario Toniolo e Cesare Massaro – Miglior arbitro di SuperLega e di Serie A2/A3

Riconoscimento che va ai migliori arbitri di SuperLega e di Serie A2/A3 dedicato alla memoria di due ex direttori di gara della pallavolo in Italia.