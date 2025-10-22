Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Perugia, Brescia e Gioia del Colle i pubblici più corretti della Serie A

La Lega Pallavolo Serie A ha assegnato i premi “Jimmy George” e “Kirk Kilgour” relativi alla stagione 2024/25. I riconoscimenti verranno consegnati già nel corso del weekend di gare in arrivo
1 min
ROMA-Assegnati dalla Lega Pallavolo i premi “Jimmy George” e “Kirk Kilgour”, per i pubblici più corretti della stagione 2024/2025 della Superlega, dell'A2 e dell'A3.

Per la SuperLega a vincere è stata la Sir Susa Vim Perugia (che quest’anno partecipa al campionato come Sir Susa Scai Perugia); in Serie A2, invece, la Gruppo Consoli Sferc Brescia mentre in Serie A3 il premio è stato vinto dalla JV Gioia Del Colle, società che milita nel Girone Blu.

I tre premi verranno consegnati già nel corso del weekend di gare in arrivo, che coincideranno con le prime sfide in casa dei tre club citati: Sir Susa Scai Perugia attende l’arrivo di Cucine Lube Civitanova domenica 26 ottobre, alle 20.30, con diretta Rai Sport; Gruppo Consoli Sferc Brescia, dopo il successo al tie-break all’esordio, proverà a rifarsi anche davanti al pubblico amico ospitando domenica 26 ottobre, alle 17.30, Essence Hotels Fano. JV Gioia Del Colle, invece, è attesa dall’esordio assoluto in questa stagione: la compagine pugliese riceverà la visita di Gaia Energy Napoli, sempre domenica 26 ottobre ma alle ore 18.00.

