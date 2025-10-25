Verona corsara sul campo di Grottazzolina

GROTTAZZOLINA (FERMO) -La Rana Verona dà continuità alla vittoria ottenuta al debutto e strappa altri tre punti sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina, superata con un netto 3-0. Gli scaligeri cercano subito di alzare il ritmo e vanno avanti nel punteggio. Il secondo set va in scioltezza, prima di mettere il sigillo finale sul successo nel terzo. Altra prova magistrale di Christenson in cabina di regia, conquistando un altro premio MVP. Bene l’attacco, con Darlan e Mozic in doppia cifra (13), ma anche con una prestazione super di Cortesia, che ha chiuso con l’83% di positività sottorete. Nel sestetto iniziale, coach Ortenzi schiera Falaschi in diagonale a Golzadeh, Magalini e Fedrizzi ad agire da posto quattro, Petkov e Stankovic al centro con Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea- Soli dà continuità alla diagonale principale composta da Christenson e Darla, puntando su Mozic-Keita in posto quattro. Al centro confermati Cortesia e Vitelli, così come D’Amico come libero. Gli scaligeri partono bene con i colpi sotto rete di Darlan e Mozic, inframezzati dall’ace di Cortesia, che mette subito in difficoltà la ricezione locale dai nove metri (2-5). Verona accelera con l’intesa tra Christenson e i centrali. Cortesia va a segno per il 9-13. Il distacco costruito viene accorciato dai padroni di casa, che con l’ace di Magalini si portano a meno uno, prima dell’aggancio da parte di Golzadeh (18-18). Si gioca punto a punto, poi ci pensa Mozic a sfruttare una palla vagante per rimettere i suoi sopra (20-22). Cortesia punisce al servizio, poi Vitelli chiude da posto tre la frazione iniziale sul 21-25. In avvio di secondo set, Darlan entra in serie in battuta, poi è di nuovo la premiata ditta Christenson-Cortesia a fare male (2-5). I marchigiani recuperano terreno, ma Verona esce da una situazione intricata e con il monster block di Mozic riprendono le redini. Christenson centra due volte il bersaglio dai nove metri, poi Darlan blocca Fedrizzi per il 10-15. I ragazzi di Coach Soli tengono il piede sull’acceleratore e nonostante i tentativi di rimonta dei fermani mantengono le distanze. Darlan e capitan Mozic vengono spesso serviti dalle mani sapienti di Christenson, prima che Sani stampi il muro che vale il parziale (17-25). Anche il terzo comincia al meglio per gli ospiti, con Keita che impedisce due volte il passaggio agli avversari. Verona tenta la fuga sin dai primi scambi e con la pipe impeccabile di Mozic va sopra di quattro lunghezze (6-10). Gli scaligeri provano a giocare in scioltezza con gli attacchi di Keita e Mozic, subendo poi il ritorno della Yuasa sulla serie al servizio di Tatarov, ma l’ace di Vitelli ristabilisce le distanze (15-18). Christenson e Vitelli tengono viva una palla complessa e Mozic capitalizza, chiudendo di fatto l’incontro. Sani chiude definitivamente i conti con un muro e una diagonale perfetta (20-25).

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Abbiamo fatto molta fatica all'inizio a contenere la battuta di Verona, che ha cominciato con un ritmo incredibile. Quando abbiamo trovato noi ritmo siamo entrati dentro il set, nel primo abbiamo avuto due occasioni in cui potevamo prendere un vantaggio, potevamo fare qualcosina di diverso. Non ci siamo riusciti, li abbiamo sprecati per il nostro demerito. Da lì poi dopo la partita è cambiata, hanno preso più sicurezza e una squadra così non ha bisogno di regali. Quindi, rammarico un po' per quello, per non essere riusciti a fare bene alcune cose facili. Poi per il resto sapevamo che questa partita qui sarebbe stata complicata. Ci deve guidare il fatto che su alcune cose che ci diciamo che dobbiamo fare necessariamente meglio, stiamo pagando dazio ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Una partita come ci aspettavamo, fatta di qualche basso di troppo ma poi siamo riusciti a far prevalere la nostra qualità importante che in questo momento ci tiene al livello nel quale siamo. Abbiamo bisogno di crescere nelle fasi di gioco in cui ci incastriamo un po', soprattutto su ricezione e muro-difesa, i ragazzi stanno mettendo il focus su questo, dobbiamo avere la pazienza di costruire un passo alla volta, senza avere la pretesa di raggiungere tutto subito ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - RANA VERONA 0-3 (21-25, 17-25, 20-25) - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Fedrizzi 2, Petkov 4, Golzadeh 11, Magalini 7, Stankovic 3, Petkovic (L), Vecchi 0, Pellacani 1, Koprivica 0, Tatarov 6, Marchisio (L). N.E. Cubito, Marchiani. All. Ortenzi.

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 13, Vitelli 7, Ferreira Souza 13, Keita 8, Cortesia 9, Bussinello (L), D'Amico (L), Sani 4, Bonisoli 0. N.E. Valbusa, Gironi, Planinsic, Glatz. All. Soli.

ARBITRI: Canessa, Salvati, Cruccolini.

Durata set: 26', 25', 24'; tot: 75'.

MVP: Micah Christenson (Rana Verona)

Spettatori: 1.549