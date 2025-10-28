Civitanova-Trento e Verona-Milano i big match della 3a di andata

ROMA- Dopo un vivace weekend a tutto volley, mercoledì e giovedì torna a stretto giro lo spettacolo della SuperLega Credem Banca. Il terzo atto della Regular Season 2025/26 prevede sei sfide in due giorni, big match incredibili e il remake dell’ultima Finale Scudetto. Oltre alla leadership condivisa di Trento e Verona, i primi due turni hanno detto molto sulla nuova stagione: lo spettacolo tecnico, il grande equilibrio in campo, l’imprevedibilità dei risultati e il grande afflusso di pubblico nei palazzetti si preannunciano punti fissi anche della SuperLega Credem Banca 2025/26.

Nemmeno il tempo di godersi la maratona del Pala Barton Energy con 5.000 tifosi festanti e la consegna del premio per il pubblico migliore della massima serie, che alle porte ci sono altri big match, a iniziare da Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino, remake dell’ultima Finale Scudetto, in calendario mercoledì con diretta Rai Sport alle 20.30. Alla stessa ora sono in programma Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova e, nel derby della via Emilia, Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena; entrambi gli incontri con live streaming DAZN. In simultanea, con live su VBTV, Cisterna Volley ospita la Yuasa Battery Grottazzolina, mentre la Vero Volley Monza si misura con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. La due giorni termina giovedì sera, alle 20.30, con il faccia a faccia tra la locomotiva Rana Verona e l’Allianz Milano, partita trasmessa in diretta su Rai Sport.

Telecamere di Rai Sport all’Eurosuole Forum per la sfida n. 108 tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, formazioni che si sono incrociate l’ultima volta nella serie di Finale Scudetto 2024/25. Il bilancio globale nei faccia a faccia è di 57 vittorie per i biancorossi e 50 successi per i gialloblù Campioni d’Italia in carica. In classifica la Lube ha 4 punti dopo l’affermazione nel derby delle Marche e il tie-break perso a Perugia, mentre l’Itas viaggia a punteggio pieno ed è in vetta, a braccetto con Verona, dopo i successi su Cisterna e Padova. Finora i padroni di casa hanno dato un saggio della loro potenza di fuoco dai nove metri, realizzando 22 ace in due gare, i dolomitici hanno attaccato con percentuali importanti senza concedere set. Quattro gli ex: da una parte Wout D’Heer e Marko Podrascanin (che cerca il muro numero 1.300 in carriera), dall’altra Gabi Garcia e Nicola Pesaresi.

Live streaming su DAZN per il match tra la Sir Susa Scai Perugia, salita a 5 punti in classifica dopo la seconda vittoria, e la Sonepar Padova, tornata da Trento a mani vuote e ferma a quota 2 punti. Umbri e patavini si affrontano in un Pala Barton Energy ancora “elettrico” dopo la maratona mozzafiato di domenica scorsa vinta dai Block Devils al tie-break contro i vicecampioni d’Italia di Civitanova. Alla vigilia dello scontro diretto n. 30 con il sodalizio veneto, i perugini sono stati sconfitti da Padova solamente in quattro occasioni, l’ultima volta nei Play Off 5° Posto della stagione 2022/23. Cinque gli ex in campo: da una parte Federico Crosato (5 muri vincenti ai 100 in Regular Season), e Yuki Ishikawa, dall’altra Tim Held, Alessandro Toscani e Francesco Zoppellari. Coach Angelo Lorenzetti ha allenato Padova nel 2000/01. In Umbria lo schiacciatore Mattia Orioli cerca il suo punto n. 1.000 in carriera.

Derby della via Emilia n. 22 all’orizzonte con live streaming su DAZN. Al PalaBancaSport la Gas Sales Bluenergy Piacenza, avanti 11-10 nei precedenti, ospita la Valsa Group Modena, che ha prolungato il contratto di coach Alberto Giuliani fino al 2028. Entrambe le formazioni hanno perso al debutto, ma si sono riscattate nell’ultimo turno con i successi interni sulle lombarde. In classifica i canarini hanno 4 punti, uno in più dei padroni di casa. Dopo il duro impatto stagionale a Verona, il team di Dante Boninfante ha rialzato la testa contro Milano, che solo una settimana prima aveva superato Modena al tie-break. I modenesi, dopo il calo del 1° turno nella fase finale del match all’ombra della Madonnina, hanno mostrato continuità con Monza. Tre gli ex: da una parte Josè Miguel Gutierrez e Paolo Porro, dall’altra Dragan Travica. Gianluca Galassi è a -3 dai 1.500 punti in Regular Season, Vlad Davyskiba a -10 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari e a -17 dai 1.500 in Italia.

Faccia a faccia per la quarta volta nella massima serie per cancellare il segno zero dalla classifica. In terra pontina si misurano due squadre ancora ferme al palo, i padroni di casa di Cisterna Volley e i marchigiani della Yuasa Battery Grottazzolina, che non sono mai riusciti a sconfiggere il Club laziale, anche se nel girone di ritorno della passata stagione hanno portato i rivali al tie-break. L’avvio di campionato non ha sorriso alle due formazioni che, pur mostrando determinazione e margini per alzare il livello, nei match giocati non sono ancora riuscite a immagazzinare punti utili per la permanenza nella categoria. Cisterna ha perso in casa con Trento e in trasferta con Cuneo, Grottazzolina è uscita sconfitta a Civitanova e al PalaSavelli con Verona. Da una parte Tommaso Guzzo è a 17 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, dall’altra Giulio Magalini insegue i 500 punti nelle stagioni regolari, ora distanti 37 sigilli.

OpiquadArena sull’attenti per una sfida inedita ancor più delicata di quanto si potesse immaginare qualche settimana fa. I padroni di casa del Vero Volley Monza sono ancora fermi ai nastri di partenza dopo lo stop interno con Perugia e la sconfitta netta a Modena, mentre la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo è già a quota 4 grazie al punto prezioso preso alla Kioene Arene di Padova nel giorno dell’esordio e al bottino pieno incamerato tra le mura amiche con un capolavoro contro Cisterna in tre set, partita che ha generato grande entusiasmo per il record personale di Ivan Zaytsev, ex Monza come Riccardo Copelli e Marko Sedlacek. Lo Zar (4 attacchi vincenti ai 3.500 in Regular Season), ha superato i 6.000 punti in carriera, e ha dimostrato che in un torneo sempre più improntato a lanciare i giovani talenti, anche dei veterani come lui e il palleggiatore Michele Baranowicz possono ancora lasciare il segno.

A chiudere il turno è il remake della Semifinale Play Off 5° Posto della scorsa stagione. Il posticipo di giovedì, con diretta Rai Sport, vede di fronte per la 32ª volta Rana Verona e Allianz Milano, che pochi mesi fa diedero vita a una sfida vinta al tie-break dall’Allianz Milano. Nel computo globale, però, gli ambrosiani sono sotto 18-13. In vetta a punteggio pieno insieme a Trento, la formazione scaligera ha superato indenne tra le mura amiche un ostacolo come Piacenza e confermato solidità su un campo scomodo come il PalaSavelli, mentre il collettivo meneghino, eroico nel ribaltare 2 set di svantaggio in casa con Modena per poi prendere 2 punti, è rimasto a mani vuote sul campo di Piacenza nell’ultimo turno. Tre ex in campo: da una parte Fabrizio Gironi e Marco Vitelli, dall’altra Edoardo Caneschi. Trascorsi a Milano per Matteo De Cecco, 2° allenatore di Verona. In Regular Season Noumory Keita è a -28 punti dai 1.000, Francesco Recine a -5 dai 1.500.

Cisterna Volley - Yuasa Battery Grottazzolina

Faccia a faccia per la quarta volta nella massima serie per cancellare il segno zero dalla classifica. In terra pontina si misurano due squadre ancora ferme al palo, i padroni di casa di Cisterna Volley e i marchigiani della Yuasa Battery Grottazzolina, che non sono mai riusciti a sconfiggere il Club laziale, anche se nel girone di ritorno della passata stagione hanno portato i rivali al tie-break. L’avvio di campionato non ha sorriso alle due formazioni che, pur mostrando determinazione e margini per alzare il livello, nei match giocati non sono ancora riuscite a immagazzinare punti utili per la permanenza nella categoria. Cisterna ha perso in casa con Trento e in trasferta con Cuneo, Grottazzolina è uscita sconfitta a Civitanova e al PalaSavelli con Verona. Da una parte Tommaso Guzzo è a 17 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, dall’altra Giulio Magalini insegue i 500 punti nelle stagioni regolari, ora distanti 37 sigilli.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)-« L’unico obiettivo della nostra partita dovrà essere quello di vincere. Ce lo impone la classifica: affrontiamo una squadra del nostro livello, giochiamo in casa e non possiamo permetterci di sbagliare. A livello mentale sarà importante l’approccio, contro Cuneo abbiamo commesso tanti errori in battuta, e anche l’attacco non è andato bene: ci stiamo lavorando, giorno dopo giorno. Lavorare è l’unico modo che conosco per migliorarsi. Grottazzolina è una squadra tosta, che non molla mai: nonostante le sconfitte, lo ha dimostrato nelle prime due giornate di campionato. Ci attende una sfida non facile, ma per noi è arrivato il momento di muovere la classifica ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « In situazioni come questa, dove hai poco tempo per lavorare, bisogna recuperare soprattutto dal punto di vista mentale, a maggior ragione dopo una sconfitta. Dovremo arrivare alla partita di mercoledì con l'approccio giusto, quella con Cisterna sarà una partita diversa, contro una squadra che può concederci qualcosina in più rispetto a Verona. Bisogna avere pazienza e saper giocare in alcune situazioni in cui ci metteranno in difficoltà, siamo due squadre che hanno cambiato alcune cose e si stanno ancora costruendo, dobbiamo essere pronti ad una partita punto a punto ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

Derby della via Emilia n. 22 all’orizzonte con live streaming su DAZN. Al PalaBancaSport la Gas Sales Bluenergy Piacenza, avanti 11-10 nei precedenti, ospita la Valsa Group Modena, che ha prolungato il contratto di coach Alberto Giuliani fino al 2028. Entrambe le formazioni hanno perso al debutto, ma si sono riscattate nell’ultimo turno con i successi interni sulle lombarde. In classifica i canarini hanno 4 punti, uno in più dei padroni di casa. Dopo il duro impatto stagionale a Verona, il team di Dante Boninfante ha rialzato la testa contro Milano, che solo una settimana prima aveva superato Modena al tie-break. I modenesi, dopo il calo del 1° turno nella fase finale del match all’ombra della Madonnina, hanno mostrato continuità con Monza. Tre gli ex: da una parte Josè Miguel Gutierrez e Paolo Porro, dall’altra Dragan Travica. Gianluca Galassi è a -3 dai 1.500 punti in Regular Season, Vlad Davyskiba a -10 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari e a -17 dai 1.500 in Italia.

PRECEDENTI: 21 (10 successi Valsa Group Modena, 11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Modena sarà un’altra sfida molto tosta, noi dobbiamo essere bravi ad iniziare la partita con la stessa mentalità con cui abbiamo chiuso pochi giorni fa la gara con Milano. Siamo una squadra giovane, come del resto lo è anche Modena, ci conosciamo bene perchè durante la preparazione abbiamo fatto alcuni allenamenti congiunti, la vittoria con Monza credo gli abbia fatto scrollare di dosso ansie e paure, prevedo che sarà una battaglia dal primo all’ultimo pallone. Noi siamo pronti, il pubblico ci darà una grossa mano ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Rispetto a Milano e Monza, il livello si alza e quindi dovremo essere bravi ad essere all'altezza della situazione. Porro è un palleggiatore giovane, ma ha già molta esperienza. Hanno un opposto come Bovolenta che sta dimostrando di valere la SuperLega, poi ci sono Simon e Galassi che non hanno bisogno di presentazioni e il "nostro" Miguel Gutierrez. Piacenza è una squadra sicuramente molto competitiva, questa partita rappresenta per noi un test importante per capire a che punto siamo ».

Sir Susa Scai Perugia - Sonepar Padova

Live streaming su DAZN per il match tra la Sir Susa Scai Perugia, salita a 5 punti in classifica dopo la seconda vittoria, e la Sonepar Padova, tornata da Trento a mani vuote e ferma a quota 2 punti. Umbri e patavini si affrontano in un Pala Barton Energy ancora “elettrico” dopo la maratona mozzafiato di domenica scorsa vinta dai Block Devils al tie-break contro i vicecampioni d’Italia di Civitanova. Alla vigilia dello scontro diretto n. 30 con il sodalizio veneto, i perugini sono stati sconfitti da Padova solamente in quattro occasioni, l’ultima volta nei Play Off 5° Posto della stagione 2022/23. Cinque gli ex in campo: da una parte Federico Crosato (5 muri vincenti ai 100 in Regular Season), e Yuki Ishikawa, dall’altra Tim Held, Alessandro Toscani e Francesco Zoppellari. Coach Angelo Lorenzetti ha allenato Padova nel 2000/01. In Umbria lo schiacciatore Mattia Orioli cerca il suo punto n. 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 29 (4 successi Sonepar Padova, 25 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Federico Crosato a Padova nel 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20; Tim Held a Perugia nel 2023/24; Alessandro Toscani a Perugia nel 2023/24; Francesco Zoppellari a Perugia nel 2024/25 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01

Federico Crosato (Sir Susa Scai Perugia)- « Essendo stato "dall'altra parte" posso immaginare che Padova arriverà qui senza paura e senza nulla da perdere, in cerca di punti, quindi dobbiamo aspettarci comunque una partita tosta e ci dobbiamo aspettare un match che sicuramente avrà magari anche degli exploit; dobbiamo aspettarci di tutto e non sottovalutarli. Mi aspetto una grande partita, sono molto emozionato di giocare contro la mia ex squadra e non vedo l'ora di scendere in campo e vedere come andrà a finire ».

Francesco Zoppellari (Sonepar Padova)- « Contro squadre come Perugia bisogna continuare a fare il nostro gioco, cercando sempre più amalgama e ritmo. Non dimentichiamoci che siamo ancora all’inizio del campionato. Senza dubbio la chiave della partita sarà quella di essere coraggiosi, senza avere timori reverenziali. Nel momento in cui si affrontano formazioni di questo livello bisogna provare qualcosa in più, uscire dall’ordinario ».

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino

Telecamere di Rai Sport all’Eurosuole Forum per la sfida n. 108 tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, formazioni che si sono incrociate l’ultima volta nella serie di Finale Scudetto 2024/25. Il bilancio globale nei faccia a faccia è di 57 vittorie per i biancorossi e 50 successi per i gialloblù Campioni d’Italia in carica. In classifica la Lube ha 4 punti dopo l’affermazione nel derby delle Marche e il tie-break perso a Perugia, mentre l’Itas viaggia a punteggio pieno ed è in vetta, a braccetto con Verona, dopo i successi su Cisterna e Padova. Finora i padroni di casa hanno dato un saggio della loro potenza di fuoco dai nove metri, realizzando 22 ace in due gare, i dolomitici hanno attaccato con percentuali importanti senza concedere set. Quattro gli ex: da una parte Wout D’Heer e Marko Podrascanin (che cerca il muro numero 1.300 in carriera), dall’altra Gabi Garcia e Nicola Pesaresi.

PRECEDENTI: 107 (57 successi Cucine Lube Civitanova, 50 successi Itas Trentino)

EX: Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Il calendario non ci aiuta perché dopo la maratona a Perugia, serata in cui mi è sembrato di giocare due partite in una volta, ospiteremo una rivale ostica come l'Itas Trentino nell'infrasettimanale. I tempi sono stretti, ma stiamo recuperando le energie e contro i Campioni d'Italia cercheremo di disputare un'altra partita importante per la nostra crescita ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Ci attendono due partite in quattro giorni decisamente impegnative in trasferta, in cui siamo chiamati sicuramente ad alzare il nostro livello di gioco. Sono curioso di vedere come ci confronteremo con Civitanova e Verona che sono anche loro all’inizio del percorso stagionale. Non vedo l’ora di scendere in campo perché sono per disputare appuntamenti che ci alleniamo ogni giorno ».

Vero Volley Monza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

OpiquadArena sull’attenti per una sfida inedita ancor più delicata di quanto si potesse immaginare qualche settimana fa. I padroni di casa della Vero Volley Monza sono ancora fermi ai nastri di partenza dopo lo stop interno con Perugia e la sconfitta netta a Modena, mentre la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo è già a quota 4 grazie al punto prezioso preso alla Kioene Arene di Padova nel giorno dell’esordio e al bottino pieno incamerato tra le mura amiche con un capolavoro contro Cisterna in tre set, partita che ha generato grande entusiasmo per il record personale di Ivan Zaytsev, ex Monza come Riccardo Copelli e Marko Sedlacek. Lo Zar (4 attacchi vincenti ai 3.500 in Regular Season), ha superato i 6.000 punti in carriera, e ha dimostrato che in un torneo sempre più improntato a lanciare i giovani talenti, anche dei veterani come lui e il palleggiatore Michele Baranowicz possono ancora lasciare il segno.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Riccardo Copelli a Monza nel 2015/16; Marko Sedlacek a Monza nel 2019/20, 2020/21; Ivan Zaytsev a Monza nel 2024/25

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Contro Cuneo per noi sarà già una gara fondamentale, dovremo essere focalizzati con l'obiettivo di vincere. Sarà importante resettare immediatamente dopo la sconfitta di domenica scorsa: andremo a fare un'analisi sugli aspetti da sistemare e ci dovremo mettere tutto il cuore e la determinazione possibili per ottenere un risultato positivo, davanti al nostro pubblico e per l'inerzia della nostra classifica ».

Ivan Zaytsev (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sicuramente la partita contro Monza è molto, molto importante, arriva a distanza di 72 ore da una bellissima prestazione che abbiamo fatto in casa contro Cisterna, dove abbiamo fatto il pieno di energie mentali. Dovremo cercare di ripeterla in casa di Monza, che non sarà assolutamente semplice, in quanto è una squadra molto completa e soprattutto gioca molto bene in casa. Servirà preparare al meglio la partita per cercare di sfruttare i nostri punti di forza per indirizzare la gara verso una direzione precisa, dove spero riusciremo a mettere in difficoltà gli avversari nell'OpiquadArena ».

Rana Verona - Allianz Milano

A chiudere il turno è il remake della Semifinale Play Off 5° Posto della scorsa stagione. Il posticipo di giovedì, con diretta Rai Sport, vede di fronte per la 32ª volta Rana Verona e Allianz Milano, che pochi mesi fa diedero vita a una sfida vinta al tie-break dall’Allianz Milano. Nel computo globale, però, gli ambrosiani sono sotto 18-13. In vetta a punteggio pieno insieme a Trento, la formazione scaligera ha superato indenne tra le mura amiche un ostacolo come Piacenza e confermato solidità su un campo scomodo come il PalaSavelli, mentre il collettivo meneghino, eroico nel ribaltare 2 set di svantaggio in casa con Modena per poi prendere 2 punti, è rimasto a mani vuote sul campo di Piacenza nell’ultimo turno. Tre ex in campo: da una parte Fabrizio Gironi e Marco Vitelli, dall’altra Edoardo Caneschi. Trascorsi a Milano per Matteo De Cecco, 2° allenatore di Verona. In Regular Season Noumory Keita è a -28 punti dai 1.000, Francesco Recine a -5 dai 1.500.

PRECEDENTI: 31 (13 successi Allianz Milano, 18 successi Rana Verona)

EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Sto chiedendo ai ragazzi di fare qualcosa che non è nelle loro abitudini. Abbiamo tanto talento in squadra e sto cercando di convincerli che questo aspetto può produrre una buona pallavolo. Al momento siamo troppo conservativi, abbiamo bisogno di mollare un po' gli ormeggi. Su alcune cose sto ricevendo risposte convincenti, su altre c'è da avere pazienza e questo lo sto chiedendo ai ragazzi e anche a noi dello staff ».

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Arriviamo da una partita in cui credo ci saremmo meritati almeno un punto. Siamo tornati da Piacenza con rammarico e tanta voglia di migliorarci ancora. Giovedì andiamo a Verona, contro una squadra davvero tosta, l’unica insieme con Trento a punteggio pieno. Fanno benissimo la fase di battuta e di attacco, mettendo sempre grande pressione. Per affrontare al meglio questa sfida, anche noi dovremo iniziare a forzare dai nove metri e poi gestire la difesa, un aspetto che di solito ci riesce bene, ma che negli ultimi due set di Piacenza non ha funzionato. Di certo mi aspetto un miglioramento da parte nostra sotto questo profilo e maggiore attenzione ».

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Zavater Marco

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Simbari Armando, Carcione Vincenzo

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova Arbitri: Luciani Ubaldo, Caretti Stefano

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Arbitri: Giardini Massimiliano, Brancati Rocco

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30

Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Piana Rossella, Pozzato Andrea

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.30

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Cesare Stefano, Santoro Angelo

Itas Trentino 6, Rana Verona 6, Sir Susa Scai Perugia 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Valsa Group Modena 4, Cucine Lube Civitanova 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0.