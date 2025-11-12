Perugia e Cuneo domani in campo per l'anticipo dell'11a giornata

PERUGIA -La partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club nel mese di dicembre impone un’altra modifica alla fisionomia del calendario di SuperLega Credem Banca. Giovedì 13 novembre, alle 20.30, con diretta Rai Sport dal Pala Barton Energy, si anticipa la sfida dell’11° turno di andata della Regular Season tra la Sir Susa Scai Perugia, capolista a 13 punti in coabitazione con Civitanova, e la MA Acqua S. Bernardo Cuneo, matricola a 5 punti insieme a Milano e Padova. I padroni di casa sono imbattuti, ma a dispetto dei 13 punti conquistati sui 15 disponibili in queste prima partite, non sempre hanno avuto vita facile in un torneo dal livello generale sempre più elevato. Se i primi due set a Piacenza – nell’ultima gara disputata – sono sembrati un campanello d’allarme, la reazione veemente nella seconda parte di gara, con tanto di riscatto al tie-break, hanno messo in luce la mentalità e la resilienza della squadra Campione d’Europa in carica, presa per mano dall’esordiente Bryan Argilagos, entrato quasi subito per l’influenzato Simone Giannelli. Sul fronte opposto, a caccia del riscatto dopo la rimonta a domicilio in quattro set subita contro Trento, la neopromossa piemontese è chiamata all’impresa su un campo inviolato. Cuneo riparte dalle note positive, tutti i suoi uomini più pericolosi in doppia cifra contro i dolomitici: Nathan Feral (18 punti), Marko Sedlacek (15) e Ivan Zaytsev (12), unico ex in campo del prossimo incontro visto il biennio vissuto con la maglia di Perugia. Tra i due Club c’è un altro ex, ovvero Massimiliano Giaccardi, attuale secondo allenatore di Perugia. Il centrale Roberto Russo è a 20 punti dai 1.500 in carriera, Oleh Plotnytskyi mette nel mirino i 400 ace da quando è in Italia.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/17, 2017/18 - Allenatori: Massimiliano Giaccardi a Cuneo nel 2022/23

Bryan Argilagos (Sir Susa Scai Perugia)- « Cuneo è una squadra neopromossa, ma può comunque contare su giocatori importanti come Zaytsev e Baranowicz, atleti di grande esperienza che sanno il fatto loro. Sarà una partita complicata, da non sottovalutare, da non prendere sottogamba, e bisognerà dare il massimo anche lì perché ogni partita conta e va giocata al massimo ».

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Perugia è Perugia. Con tutta l'umiltà del mondo andiamo a giocare una partita che definire per noi complicata è quasi un eufemismo, ma è anche un'opportunità per provare ad alzare ancora il nostro livello e stare di nuovo in situazioni molto difficili. Questo deve essere il nostro credo; essere agonisti vuol proprio dire essere capaci di rimanere lì a lottare quando la situazione è difficile. Credo che dovremo essere focalizzati su questo, sull'essere agonisti ».

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Salvati Serena, Canessa Maurizio