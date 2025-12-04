Domani e giovedì in campo per la 9a giornata

Il turno si apre con quattro sfide alle 20.30, di cui due su DAZN, ovvero il testa-coda nelle marche tra la Yuasa Battery Grottazzolina, ancora ferma a 1 punto, e la capolista Sir Susa Scai Perugia, reduce da un successo netto (la gara sarà coperta da Antonello Brughini, in diretta su Rai Radio Uno), ma anche il faccia a faccia sulle Dolomiti tra due Club storici come l’Itas Trentino e la Valsa Group Modena, formazioni reduci da vittorie importanti e, rispettivamente, in lizza al terzo e al quinto posto della classifica. Alla stessa ora, sono previste due sfide con esclusiva VBTV. In campo Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova, confronto tra un gruppo che sta marciando a pieno ritmo e una formazione più vulnerabile lontano dalla Kioene Arena, ma determinata a dare battaglia: Manuela Collazzo racconterà le emozioni della sfida su Rai Radio Uno. Sotto rete anche Rana Verona e Cisterna Volley, con gli scaligeri che hanno tre punti in meno dei Block Devils, ma sono scesi in campo solo 8 volte e non 10 come gli umbri. I pontini sono decimi, al momento fuori dalla potenziale griglia dei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia. La prima diretta Rai Sport della due giorni sarà alle 20.45 di mercoledì all’OpiquadArena per la sfida tra Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova. La formazione brianzola è penultima a +3 sulla coda, i marchigiani lottano ai piedi del podio, ma devono sbloccarsi in trasferta. Turno infrasettimanale al capolinea con il posticipo di giovedì, alle 20.45, tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Allianz Milano, con inizio in live streaming su Rai Play e diretta tv a gara in corso su Rai Sport. I piemontesi hanno tre match per qualificarsi alla Del Monte® Coppa Italia, i meneghini cercano il terzo colpo esterno dopo aver espugnato Padova al tie-break e Cisterna in tre set.

Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia

Telecamere di DAZN attese al PalaSavelli di Porto San Giorgio per il terzo incrocio in Serie A tra Yuasa Battery Grottazzolina e Sir Susa Scai Perugia dopo i due successi degli umbri nella passata stagione. In campo l’ultima della classe con un solo punto all’attivo e la leader della classifica, a +3 su Verona ma con due gare in più giocate rispetto alle rivali dirette. La formazione di casa viene dalla sconfitta in quattro set a Modena, ma ha mostrato progressi nel gioco e nella tenuta mentale. Un upgrade utile per contrastare sul proprio campo i campioni d’Europa, protagonisti di una buona partita tra le mura amiche contro Cisterna, grazie soprattutto alla costanza di Wassim Ben Tara, ottavo miglior realizzatore della Sir nella storia del Club. Antonello Brughini, in diretta dalle Marche, racconterà il match su Rai Radio Uno. Gabrijel Cvanciger ritrova gli ex compagni della rimonta salvezza 2024/25. Tra i marchigiani Amir Mohammad Golzadeh è a 7 attacchi vincenti dai 100 stagionali, Dragan Stankovic è a 9 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera e Michele Fedrizzi è a 28 punti dai 1.000 in SuperLega. Tra gli ospiti Roberto Russo è a 5 punti dai 1.000 nella massima serie, Oleh Plotnytskyi è a 24 punti dai 2.500 in SuperLega, mentre Kamil Semeniuk e Sebastian Solé sono rispettivamente a 2 e a 3 ace dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Gabrijel Cvanciger a Grottazzolina nel 2024/25

Andrea Marchisio (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci aspetta un match difficilissimo, uno dei punti di forza di Perugia è la battuta dunque in questi pochi allenamenti che abbiamo a disposizione dovremo lavorare tanto sulla ricezione e sull'attacco di palla alta, essere bravi a non regalare punti diretti e a provare a limitare le loro bocche da fuoco. Il gruppo è conscio delle difficoltà che stiamo attraversando, ma abbiamo del potenziale per fare bene anche quest'anno. Dobbiamo limitare i nostri errori, già con Modena si sono visti passi avanti. Dobbiamo continuare a lavorare tanto in settimana in palestra, è l'unica strada. Ai tifosi chiedo solo di non mollarci, abbiamo assolutamente bisogno del supporto di tutti ».

Gabrijel Cvanciger (Sir Susa Scai Perugia)- « Grottazzolina è una squadra che non molla mai, questa è sicuramente la loro qualità principale. Dobbiamo stare attenti al loro sevizio perchè puo' mettere la nostra ricezione in difficoltà e la capacità di stare lucidi nei momenti importanti. Secondo me loro sono una squadra molto potente e molto motivata per prendere il più possibile dei punti sulla classifica. Io posso dire che sono molto felice di andare a giocare di là contro i miei ex compagni di squadra, secondo me Tatarov potrebbe giocare, se dovesse giocare lui al posto di Petkovic, dovremmo fare molta attenzione a lui ».

Itas Trentino - Valsa Group Modena

La rivalità tra Itas Trentino e Valsa Group Modena è alimentata dalla sfida n. 90, con diretta DAZN. I precedenti vedono i dolomitici in vantaggio con 54 successi a 35. Gialloblù terzi in classifica con 18 punti dopo il blitz in tre set all’Unipol Forum contro Milano, canarini quinti a -2 dai padroni di casa dopo il 3-1 ai danni di Grottazzolina e a caccia del sorpasso, possibile con una vittoria piena, ma la BTS Arena è una roccaforte. Alessandro Michieletto (14 punti ai 2.000 in Regular Season e 19 ai 3.000 in carriera) resta il leader di un gruppo che ha completato il rodaggio delle new entry e attende l’indisponibile Daniele Lavia, ex Modena. Sul fronte Valsa Group, il contributo di Luke Perry si fa sentire gara dopo gara, ma anche le mani calde di Vlad Davyskiba (3 punti ai 1.000 con Modena) e Paul Buchegger (3 attacchi vincenti ai 2.000 in Regular Season). Il secondo allenatore Roberto Ciamarra torna a Trento da ex. Tra i padroni di casa Theo Faure è a 21 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega, tra gli ospiti Luca Porro è a 7 punti dai 1.500 in carriera, Jacopo Massari è a 1 muro dai 100 in Serie A. Per Rai Radio Uno la voce di Laura Galassi fornirà aggiornamenti sull’andamento del match.

PRECEDENTI: 89 (35 successi Valsa Group Modena, 54 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Sarà una partita importantissima per la classifica di entrambe; il nostro obiettivo è di dare continuità alle prestazioni offerte nell'ultimo periodo anche se questa obiettivamente sarà una sfida ancora più difficile perchè, a differenza di quelle recentemente giocate, abbiamo avuto di fatto solo un giorno per prepararla ».

Alberto Giuliani (Valsa Group Modena)- « La gara contro Itas Trentino darà il via ad un trittico molto importante, siamo pronti per affrontare questa partita e sono convinto che riusciremo a portare in campo il buon livello che abbiamo ogni giorno in allenamento. Massima fiducia dunque verso i prossimi impegni ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sonepar Padova

Sfida n. 17 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sonepar Padova, con i patavini che solo in due occasioni si sono aggiudicati lo scontro diretto e mai sul campo degli emiliani. Le tre vittorie consecutive, l’ultima centrata a Monza con il massimo scarto, hanno dato linfa vitale agli uomini di Dante Boninfante, ora sesti con 15 punti, mentre la formazione veneta nell’ultimo turno non è riuscita a prendere punti in casa, seppur lottando con il coltello tra i denti nei quattro parziali disputati contro Verona, e si ritrova nona a -1 da Cuneo e momentaneamente fuori dalla griglia dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Un ex per parte: Dragan Travica (3 muri vincenti ai 300 in SuperLega) e Alberto Polo. Gara speciale per Robertlandy Simon, che festeggia la sua presenza n. 200 in Regular Season. Tra gli ospiti, invece, Davide Gardini raggiunge la centesima presenza in SuperLega e mette nel mirino i 2 attacchi vincenti per arrivare a quota 100 in stagione, mentre a Veljko Masulovic ne mancano 4. A Mattia Orioli bastano 2 punti per i 100 stagionali. Dal Pala Banca Sport emozioni e colpi di scena saranno raccontati da Manuela Collazzo su Rai Radio Uno.

PRECEDENTI: 16 (2 successi Sonepar Padova, 14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Dragan Travica a Padova nel 2017/18, 2018/19, 2019/20; Alberto Polo a Piacenza nel 2020/21

Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Prima di tutto sono molto contento di rivedere alcune persone con cui ho condiviso la mia indimenticabile esperienza a Padova, una società a cui sono molto legato. Padova è la città dove vivo e dove ho iniziato a giocare a pallavolo appena tredicenne. Detto questo, Padova è una squadra in salute con una filosofia di gioco moderna, fatta di un vero gioco di squadra frutto di molto lavoro in palestra. Giocano bene, sbagliano poco e con le ultime prestazioni hanno aumentato la loro consapevolezza in campo. Sarà una partita difficile che vogliamo conquistare per mettere un altro mattone al nostro percorso, lo vogliamo fare davanti al nostro pubblico che ci aiuterà a lottare fino alla fine ».

Alberto Salmaso (II Allenatore Sonepar Padova)- « Sarà una partita complessa. Vengono da tre vittorie consecutive per 3-0 e già questo basta a far capire la tipologia di confronto che ci attende. Mi aspetto una gara simile a quella con Verona: una squadra che concede pochissimo e che è molto aggressiva in battuta. Lo stimolo deve essere quello di continuare a competere contro formazioni di alto livello e, questa volta, farlo fuori casa. Finora in trasferta non abbiamo portato a casa punti: dobbiamo iniziare a raccogliere qualcosa anche lontano da Padova. Per farlo, però, serve una grande prestazione e bisogna costruirla creando un ambiente positivo che ci permetta di esprimerci al meglio ».

Rana Verona - Cisterna Volley

PRECEDENTI: 6 (6 successi Rana Verona)

EX: Nessuno

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « L’insidia di domani è quella che stiamo vivendo nelle ultime gare: incontriamo una squadra che ha fame di punti e che ha un bel mix di fisicità, gioventù ed esperienza. Cisterna sta giocando una buona pallavolo, dimostrato da quanto tirate sono le partite che ha disputato sin qui. Hanno un opposto molto fisico che sta registrando ottimi numeri, due giocatori importanti in posto quattro come Bayram e Lanza, Mazzone, che sta facendo un ottimo campionato, e Plak, che sta dimostrando quanto la sua battuta sia importante. Una partita da interpretare con grande attenzione e intensità per ottenere un risultato positivo ».

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)- « Con Verona ci aspettiamo una partita simile a quella di Perugia a livello di contenuti tecnico-tattici, dovremo fare di tutto affinché il risultato per noi sia diverso. Verona, come Perugia, può contare su un cambio palla stellare e una fase break di altissimo livello. Servirà una prova fatta di coraggio, aggressività e concentrazione massima. E’ vero che abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare questa partita, ma lo stesso discorso vale per Verona: la SuperLega è questa, e non bisogna mai farsi trovare impreparati. Sarà fondamentale arginare il loro cambio palla, tanto dipenderà dal modo in cui riusciremo a farlo. Mentalmente stiamo bene, la consapevolezza di aver giocato comunque una prova buona a Perugia, nonostante la sconfitta, ha mantenuto immutata la nostra fiducia ».

Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova

Telecamere di Rai Sport all’Opiquad Arena per il faccia a faccia n. 33 tra Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova. Il bilancio globale è di 23 vittorie a 9 per i marchigiani, ma i brianzoli si sono imposti in 8 degli ultimi 12 incroci. I padroni di casa, penultimi e caduti in casa contro Piacenza sabato scorso in tre set, cercano punti importanti per risalire la classifica, mentre i vicecampioni d’Italia, quarti a – 1 dal podio e carichi per il rinnovo triennale di Giovanni Gargiulo (3 punti ai 1.000 in Regular Season), vengono dal 3-0 interno contro Cuneo, risultato che consolida l’imbattibilità al Palas, ma non cancella un avvio di stagione balbettante lontano dalle Marche. Tre ex in campo: da una parte Jacopo Larizza, dall’altra Eric Loeppky e Santiago Orduna. Presente anche un ex nello staff biancorosso, Francesco Oleni, con trascorsi da assistente a Monza. Tra i padroni di casa Krisztian Padar è a 4 punti dai 100 stagionali, Thomas Beretta a 4 muri dai 600 in SuperLega e a 4 punti dai 1.000 con Monza. Tra gli ospiti Mattia Bottolo è a 3 punti dai 1.000 con la Lube e a 2 ace dai 200 in SuperLega. Alex Nikolov è a 7 punti sia dai 1.500 in SuperLega sia dal sorpasso di Andrea Zorzi al 9° posto tra i top scorer all time della Lube. In mattinata è arrivato l'annuncio del rinnovo triennale con Giovanni Gargiulo, centrale di Civitanova.

PRECEDENTI: 32 (23 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Vero Volley Monza)

EX: Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24; Eric Loeppky a Monza nel 2023/24; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Allenatori: Francesco Oleni a Monza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Per la partita con Civitanova mi aspetto che la squadra riparta dalle cose buone fatte vedere contro Piacenza, portando comunque con noi l'esperienza delle opportunità sprecate che non ci hanno permesso di vincere i set. In termini tecnico-tattici, sabato scorso abbiamo espresso momenti di buona pallavolo, aspetti importantissimi per affrontare squadre di questo livello ».

Giovanni Maria Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Sono particolarmente contento per il rinnovo triennale con la Lube, chi veste la maglia biancorossa vuole rimanere il più possibile e io ho preso al volo questa opportunità. In Brianza mi aspetto una gara molto combattuta contro rivali che hanno grande bisogno di punti e giocheranno con il coltello tra i denti. Noi non dovremo essere da meno perché vogliamo dare tutto e sbloccarci lontano dalle Marche. Monza è una squadra che, a dispetto della classifica, gioca una buona pallavolo, vanta elementi esperti come Beretta e, per restare nel ruolo dei centrali, emergenti come Mosca e l'ex biancorosso Larizza, che vorranno ben figurare contro di noi ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Allianz Milano

Avvio di gara in live streaming su Rai Play e a seguire su Rai Sport per il posticipo del giovedì tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Allianz Milano, che si incrociano per la prima volta in un match ufficiale di Serie A Credem Banca. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo una “domenica no” dal punto di vista del risultato, con un rendimento sotto la media stagionale. I piemontesi, ottavi con 9 punti, sono caduti 3-0 sul campo dei vicecampioni d’Italia, mentre i meneghini, davanti a una cornice di tifosi da record nell’Unipol Forum di Assago, sono crollati in tre set contro i campioni d’Italia. Damiano Catania e Matteo Staforini tornano a Cuneo da ex. Tra i padroni di casa Ivan Zaytsev è a 17 attacchi vincenti dai 5.000 nei tornei della Lega Volley, Lorenzo Codarin a 15 punti dai 1.500 a Cuneo, Marko Sedlacek è a 4 attacchi vincenti dai 100 stagionali, Riccardo Copelli a 2 ace dai 100 in Regular Season, Claudio Cattaneo a 4 ace dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Damiano Catania a Cuneo nel 2020/21; Matteo Staforini a Cuneo nel 2023/24

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Giovedì andremo a giocare su un campo molto caldo quindi sarà importante affrontare tutte le situazioni con la testa rivolta al nostro campo e non a quello che succederà intorno. E dobbiamo anche essere capaci dopo la partita contro Trento di ritrovare il gioco che fino ad ora ci aveva contraddistinto nella pima parte del campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Pozzato Andrea, Giglio Anthony

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Zavater Marco, Canessa Maurizio

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova Arbitri: Santoro Angelo, Simbari Armando

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Rana Verona – Cisterna Volley Arbitri: Saltalippi Luca, Serafin Denis (Lorenzin Ruggero)

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.45

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher Andrea, Armandola Cesare

Giovedì 4 dicembre 2025, ore 20.45

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Allianz Milano Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele (Venturi Giuliano)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 23, Rana Verona 20, Itas Trentino 18, Cucine Lube Civitanova 17, Valsa Group Modena 16, Gas Sales Bluenergy Piacenza 15, Allianz Milano 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.