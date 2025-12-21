Nella 1a di ritorno successi per Trento, Civitanova, Milano e Modena

Nella sfida delle 17.00, la Cucine Lube Civitanova interrompe la striscia negativa in trasferta e centra in Piemonte il suo primo successo lontano dall’Eurosuole Forum. A farne le spese una MA Acqua S.Bernardo Cuneo tutt’altro che arrendevole e capace di ricucire strappi importanti all’interno dei set, ma oggettivamente in difficoltà a contenere il servizio ospite (8 ace) e a bucare con costanza il muro-difesa biancorosso (8 block) nonostante gli spunti di Feral e Sedlacek. Seconda partita di fila da incorniciare per Loeppky, MVP e top scorer: in doppia cifra anche Nikolov e Bottolo. Tra i padroni di casa da segnalare l’esordio per Giraudo, classe 2007 del vivaio cuneese.

I campioni d’inverno dell’Itas Trentino prendono la posta piena contro Sonepar Padova in un campo insidioso come la Kioene Arena. In Veneto i gialloblù, performanti dai nove metri e solidi a muro, liberano tutta la potenza dei propri attaccanti, con Faure a tratti incontenibile, in doppia cifra con Michieletto e Ramon, pericoli costanti per gli avversari. La forza di volontà e la buona prova di Masulovic, in doppia cifra come Orioli, non basta ai padroni di casa per sbarrare la strada ai dolomitici, che stazionano in cima alla classifica a 29 punti in coabitazione con Perugia, attualmente impegnata al Mondiale per Club.

Di nuovo nelle Marche a distanza di pochi giorni dopo il punto incamerato all’Eurosuole Forum, Allianz Milano torna al successo e lo fa mostrando i muscoli in tre set al PalaSavelli di Porto S. Giorgio, contro i padroni di casa di Yuasa Battery Grottazzolina. I meneghini, trainati dai 18 punti di Reggers, in doppia cifra come Caneschi, Recine e Otsuka, rientrano con tre punti fondamentali per non perdere terreno dalle squadre che la precedono in classifica, mentre il team di casa sfiora la rimonta nel secondo set, ma si sfalda nel successivo. Golzadeh si ferma a 11 punti, Magalini a 10, mentre squadra marchigiana, ultima a 2 punti, deve rimandare ancora l’appuntamento con il suo primo successo stagionale.

A firmare l’unico successo casalingo è Valsa Group Modena, che si impone 3-1 contro Cisterna Volley grazie ai punti di Porro, Buchegger e Sanguinetti. La formazione pontina riesce a reagire nel secondo set e cerca di ribaltare la sfida con Barotto, Lanza e Mazzone, ma viene contenuta nei successivi parziali. Gli emiliani sfruttano il passo falso interno di Piacenza nel match di sabato contro Verona per prendersi il quarto posto solitario in graduatoria, mentre il collettivo laziale resta penultimo in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Grottazzolina, distanza di sicurezza che non è affatto rassicurante a 10 giornate dal termine della Regular Season di SuperLega Credem Banca.

TUTTE LE SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cucine Lube Civitanova

Il girone di ritorno della Regular Season si apre con una buona prova dei vicecampioni d’Italia e tre punti utili per la classifica. Nel 12° turno, il primo dopo il giro di boa, la Cucine Lube Civitanova espugna il campo della MA Acqua S.Bernardo Cuneo in tre set (23-25, 18-25, 19-25) mettendo a referto il suo primo successo esterno nella SuperLega Credem Banca 2025/26. La svolta chiesta da coach Giampaolo Medei arriva in una delle trasferte più distanti, contro due grandi ex come Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev.

Superata la boa di metà campionato, i biancorossi scendono in campo a Cuneo senza la zavorra di incertezze che aveva caratterizzato gran parte delle precedenti trasferte e sfoggia un atteggiamento autoritario e aggressivo, sfociato negli 8 ace e gli 8 muri vincenti.

Da applausi Loeppky, MVP e top scorer con 16 punti, il 60% di positività, 3 ace e vari muri. In doppia cifra anche un risolutivo Nikolov (15) e Bottolo (11). I padroni di casa, che attaccano con il 52%, pungono con Feral (14) e Sedlacek (11), ma la Lube tiene in difesa e ricezione.

Capitan Fabio Balaso e compagni si fanno il regalo di Natale in anticipo, ma l’obiettivo è chiudere l’anno solare con altri due risultati positivi, nel match del 13° turno, in programma venerdì 26 dicembre (ore 16) all’Eurosuole Forum contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, e nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia in gara unica, da giocare martedì 30 dicembre (ore 20.30), al Pala Barton Energy di Pian di Massiano contro la Sir Susa Scai Perugia.

I padroni di casa di Cuneo si dispongono con Baranowicz in cabina di regia e Feral opposto, Sedlacek e Zaytsev laterali, Codarin e Stefanovic al centro, Cavaccini libero.

Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Nikolov, Poriya e Bottolo ad attaccare, i centrali Gargiulo e Podrascanin, capitan Balaso libero, che si alterna con bisotto per ricezione e difesa.

Una Lube fallosa in attacco, ma molto aggressiva anche al servizio (4 ace) e a muro (3 i vincenti) si aggiudica il primo parziale di misura grazie ai 7 punti di Loeppky (23-25). In avvio i cucinieri sfruttano il servizio di Bottolo e Loeppky volando sul +4 dopo l’ace del canadese e il mani out di Nikolov (3-7). Cuneo risponde dai nove metri con l’ace di Feral (6-8) e impatta dopo 2 errori gratuiti dei biancorossi (10-10). Il nuovo doppio break della Lube arriva con 2 ace di Nikolov (13-16). Civitanova allunga a muro (15-19), ma basta la minima distrazione e i piemontesi tornano sotto, dopo il block di Zaytsev e l’attacco di Feral (18-19), autore di 7 punti nel set, per poi impattare su un’offensiva fuori misura dei marchigiani (20-20). L’ace di Loeppky rilancia la Lube (21-23), che chiude con il canadese.

Il secondo set, quasi una partita a scacchi nella prima metà per il lungo botta e risposta, viene vinto con una seconda parte in discesa grazie all’impatto del servizio (18-25). si apre punto a punto e, nelle fila degli ospiti, c’è spazio anche per D’heer a posto di Podrascanin al centro. Il break arriva per un’infrazione dei piemontesi dopo una grande difesa a terra di Bisotto con una mano (12-14). Poi Civitanova accelera con il mani out di Loeppky (14-17) e i 2 ace di Bottolo (15-20). Coach Battocchio inserisce Cattaneo per Zaytsev. Anche il +6 arriva al servizio e lo firma Loeppky, con il suo sesto punto prima del +7 su errore di Cuneo (17-24). Fatale per i padroni di casa un errore al servizio.

Nel terzo parziale la Lube vola a +6, ma rischia di pagare caro un improvviso passaggio a vuoto per poi riprendere il pallino del gioco (19-25). Civitanova forza subito il servizio e mette ripetutamente in difficolta la squadra di casa, che non riesce a fornire palloni semplici a Baranowicz (11-5). Battocchio chiama un time out per spronare i suoi. Gara sontuosa di Loeppky in tutti i fondamentali, con tanto di muro millimetrico (6-13). La matricola recepisce in ritardo le indicazioni del proprio coach, ma trova la forza di rialzarsi fino far sentire il proprio fiato sul collo dei vicecampioni d’Italia dopo l’ace di Baranowicz (17-18). Nel momento più delicato i marchigiani ritrovano il pedale dell’acceleratore con Nikolov, l’uomo più atteso (17-20). Poi Loeppky si rimette in proprio e fa tutto lui (18-23), prima di lasciare la scena ancora al bulgaro (18-24). Sul 19-24 tra i piemontesi fa il suo esordio Giraudo, ma un errore di Cuneo consegna la vittoria alla Lube.

I protagonisti-

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Il rammarico rimane per il primo set, nel punto a punto può succedere di tutto indipendentemente da chi hai di fronte, poi ovviamente in quei momento lì escono i veri campioni che risolvono il set e risolvono la partita. Siamo rimasti in partita, ma non è abbastanza, lo sanno tutti che queste non sono le partite che dobbiamo vincere però noi vogliamo starci, ci crediamo e ci teniamo a dare il massimo perché un punto possiamo prenderlo di qua o di là, però se non fai qualcosa di extra ordinario con queste squadre è difficile ».

Francesco Bisotto (Cucine Lube Civitanova)- « Sono contentissimo, ancor più da cuneese. Quella di oggi è una vittoria importante, perché sappiamo bene che fino a questo momento avevamo avuto diversi problemi a esprimerci in trasferta. Da qui in avanti possiamo solo migliorare, continuando a giocare con grande sicurezza anche lontano dai nostri tifosi ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 1, Zaytsev 1, Codarin 5, Feral 15, Sedlacek 11, Stefanovic 2, Sala (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Giraudo 0, Cattaneo 2. N.E. Copelli, Colasanti. All. Battocchio.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 11, Gargiulo 9, Loeppky 16, Nikolov 15, Podrascanin 0, D'Heer 3, Bisotto (L), Balaso (L). N.E. Orduna, Hossein Khanzadeh, Kukartsev, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Simbari, Piana

Durata set 28’, 23’, 24’. Tot: 75’

MVP: Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.111.

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano

Fa il suo compito fino in fondo Allianz Milano al PalaSavelli di Porto San Giorgio, vittoria 3-0 sulla Yuasa Battery Grottazzolina, come all’andata, costruita da una forte pressione al servizio: 13 ace, almeno una decina di palle tornate direttamente nel campo meneghino per attacchi slash o facili ricostruzioni e solo 12 errori dai nove metri. Tre punti quindi che sono il viatico verso il fine d’anno che porterà al primo verdetto, la sfida da dentro e fuori in Coppa Italia da giocarsi a Verona il 30 dicembre. Due set dominati dalla squadra del presidente Lucio Fusaro, uno in un bell’equilibrio, il secondo, chiuso però sempre da Allianz.

Si rivede Masulovic al centro dal primo punto, ma è Caneschi a prendersi i riflettori e il premio dell’Mvp alla fine della gara. Dall’altra parte della rete una Yuasa ancora una volta incerottata che conferma suo malgrado la cattiva attitudine alle gare casalinghe, tutte perse con il risultato di 3-0.

Scelte obbligate il tecnico marchigiano Massimiliano Ortenzi privo di Petkovic e Tatarov. C’è Falaschi in regia in diagonale al giovane opposto iraniano Golzadeh, Magalini e Fedrizzi in banda, Petkov e Stankovic al centro, con Marchisio libero. I precedenti sono quattro, con tre vittorie di Milano, compresa l’ultima per 3-0 in novembre al Cloud e una di Grottazzolina, e non vi sono ex in campo.

Roberto Piazza mischia le carte al centro nel suo starting six, c’è Kreling in palleggio con Reggers in diagonale, Recine e Otsuka in banda, Caneschi e Masulovic centrali con Catania libero.

L’ace di Caneschi fa il primo break: 0-2 Allianz, poi Kreling di seconda intenzione e Reggers, sul secondo ace del centrale meneghino 0-5 ferma il gioco Ortenzi. Il terzo e quarto ace di Caneschi fanno lo 0-8. Non ci pensa molto a rispondere Golzadeh, ace e servizio vincente 3-8. Recupera un altro break Grotta e sul 5-9 (parziale di 5-1) ed è Piazza a spendere un time out. Out però anche l’attacco di Otsuka per il 6-9. Falaschi innesca Stankovic con continuità e proprio il centrale 40enne mette anche un ace. Il set pare riaperto.

L’ace di Reggers dice 9-13. Doppio errore in attacco Yuasa e 10-15 con secondo time out Ortenzi. Video check Allianz sull’attacco di Otsuka out, Grotta fa il 13-16. Torna Caneschi al servizio e Milano mette altri tre punti 13-20 è il break decisivo. Stankovic non si arrende, ma dall’altra parte Reggers è davvero on fire. Dentro Lindqvist su Masulovic per la battuta 16-23. La chiude Caneschi in primo tempo 18-25 in 24 minuti. Sono 6 i punti di Caneschi e 7 di Reggers. Per Grotta, Stankovic mette a terra 5 palloni con il 100% in primo tempo. Meglio Milano dei padroni di casa in attacco 67% contro 44%, soprattutto al servizio con 5 ace a 2. L’unico muro punto lo mettono i marchigiani.

Più bella la Yuasa nel secondo parziale e anche la partita, si gioca punto a punto. Magalini fa il 5-4, risposta milanese con l’ace di Recine e in seguito di Masulovic. Pareggia 10-10 la Yuasa dopo un’azione infinita. Time out Ortenzi sul 10-13. Ancora Magalini a impattare 16-16, la partita si accende, non cade più un pallone in difesa. Ci pensa ancora Caneschi davvero implacabile dai nove metri a mettere un break, 16-18, paga la ricezione marchigiana pure sul servizio flot di Kreling 17-20 e Ortenzi chiama time out. Torna a -2 Grotta grazie al suo opposto iraniano: 19-21 ed è Piazza a fermare il gioco. Ci pensa Checco Recine al rientro a sistemare le cose per Allianz. Ecco Lindqvist per la battuta su Masulovic. Pasticcio milanese nell’azione successiva: 21-22, risolve ancora Reggers, attacco e ace 21-24. Vecchi per Stankovic, dentro anche Pellacani, mani out di Reggers corretto però “in” dal video check 23-24. Ancora Reggers a chiudere 23-25, primo punto a Milano. La Yuasa migliora in attacco con il 54% contro il 50%. Cinque punti per Reggers e 6 di Otsuka. Dall’altra parte della rete spiccano i 7 palloni a terra di Golzadeh e 6 di Magalini.

Ad inizio terzo set Caneschi ancora lui, un altro bel servizio per l’1-2. Resta però attaccata Grottazzolina, Amir fa il 5-6. Capitan Reggers passa però con continuità. Pareggia l’ace di Magalini 7-7, poi doppio muro di Recine su Golzadeh. Ortenzi ferma il gioco sul 7-10. Si esalta Recine anche in attacco, poi ace di Reggers 7-12. Difese spettacolo Allianz, Falaschi fa invasione: 9-14, sull’errore successivo di Golzadeh, Ortenzi deve chiamare time out: 9-15. Caneschi ha una giornata straordinaria al servizio, altro ace 9-17. Anche Fedrizzi mette un ace, ma Magalini vanifica il possibile nuovo break. Anche Otsuka si prende un ace 12-20. Cartellino verde per Magalini, suo il tocco a muro sull’attacco del capitano di Allianz: 13-22. Si ferma il gioco qualche minuto per la registrazione del punto. Recine vola per il 14-24, la chiude sempre un ace, ma di Reggers.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Loro hanno saputo fare la differenza sia all’inizio che alla fine con il servizio. Certo che una partenza così (0-8, ndr) è molto complicata da gestire. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, con pazienza e mettendo quello che potevamo in campo. Purtroppo non siamo mai riusciti a concretizzare le occasioni nelle fasi centrali del secondo set. Quello è stato il momento decisivo oltre al fatto che c’è anche quella difesa gestita male per il 24 pari. Nel terzo siamo andati in crisi in ricezione. D’altra parte se subisci 13 punti al servizio e ci metti anche gli attacchi di prima intenzione sbagliati, siamo quasi ad un set su tre in cui gli avversari vincono senza far nulla e diventa complicatissimo. Quando sei con questa grande pressione in ricezione attacchi palloni molto scontati e ci siamo fatti prendere dalla foga, serviva avere pazienza. Nella seconda metà del primo e nel secondo abbiamo fatto dei buoni numeri. Peccato non aver sfruttato al meglio i break e anche le ricostruzioni avute ».

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Ci serviva un sacco per rifiatare questa bellissima partita. Perché è un passo in più prima della Coppa Italia che sarà la sfida più importante di questa fine di 2025. Dobbiamo arrivare alla sfida di Verona con più fiducia in noi stessi e credo che questa vittoria ci possa aiutare. Ci godiamo viaggio di ritorno fino a Milano, ma dobbiamo mettere subito il focus per il 26 perché contro Padova sarà un’altra partita importantissima. Dobbiamo continuare a giocare con la spinta che abbiamo avuto oggi, se non di più ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – ALLIANZ MILANO 0-3 (18-25, 23-25, 14-25)



YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 10, Cubito ne, Vecchi, Falaschi 1, Stankovic 6, Pellacani 1, Petkov 3, Fedrizzi 3, Marchiani ne, Koprivica, Tatarov (L2) ne, Marchisio (L). All. Ortenzi

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Reggers 18, Recine 11, Otsuka 10, Caneschi 11, Masulovic 5, Corbetta ne, Lindqvist, Benacchio ne, Di Martino ne, Catania (L), Ichino ne, Barbanti ne. All. Piazza.

ARBITRI: Canessa, Caretti

Durata set 24’, 30’, 28 Tot: 82’

MVP: Edoardo Caneschi (Allianz Milano)

Spettatori: 982

Sonepar Padova – Itas Trentino

L’Itas Trentino maschile si regala un Natale da capolista in SuperLega Credem Banca 2025/26. Nel turno inaugurale del girone di ritorno, l’ultimo prima del 25 dicembre, la formazione Campione d’Italia ha infatti espugnato la Kioene Arena di Padova, confermando il primo posto in classifica che aveva conquistato nel precedente weekend superando allo sprint sia Verona sia Perugia.

Il 3-0 colto questa sera sul campo della Sonepar è oltremodo prezioso perché permette di guadagnare un punto di margine su Verona (sabato sera a segno al tie break a Piacenza) e porta a nove le vittorie consecutive dei gialloblù fra campionato e Champions, certificando ulteriormente il buon momento di forma. La squadra di Mendez ha avuto un ottimo impatto sul match, prendendo immediatamente in mano, con attacco e battuta, le redini del gioco, e poi ha saputo contenere il tentativo di ritorno dei padroni di casa, che fra secondo e terzo set hanno provato a riaprire il discorso senza però riuscirvi. Merito di una formazione gialloblù molto concreta a rete, perché ottimamente diretta in regia da Sbertoli (mvp per aver portato la squadra al 56% finale), ed incisiva a muro e al servizio quando la situazione di punteggio lo richiedeva. Faure (best scorer con 18 punti con l’80% in attacco e due block), Michieletto (13) e Ramon (12) sono stati efficaci in fase di break point, guidando i compagni al successo numero sette per 3-0 su dodici partite giocate in regular season.

L’Itas Trentino rientrerà in serata a Trento e a partire da martedì mattina inizierà a preparare il prossimo appuntamento, in calendario venerdì 26 dicembre all’Arena di Monza contro i padroni di casa della Vero Volley nell’incontro valevole per il tredicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2025/26.

I protagonisti-

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « È stata una partita difficile per noi. Stiamo crescendo, ma probabilmente non siamo ancora al livello necessario per reggere la pressione di una squadra come Trento, che batte bene, mura tanto e concede pochissimo. Nel primo set abbiamo subito un break sulla battuta float che ci ha un po’ tagliato le gambe. Nel secondo set, invece, siamo stati molto bravi a rimanere sempre attaccati nel punto a punto, mentre dispiace soprattutto per il terzo, in cui abbiamo commesso due o tre disattenzioni che, contro squadre di questo livello, vanno evitate per restare maggiormente in partita ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « E’ un successo importante che arriva al termine di una partita in cui abbiamo sempre fatto il nostro dovere. In particolare alcuni momenti molto positivi che abbiamo attraversato nel fondamentale dell’attacco ci hanno consentito di chiudere la gara già in tre set. Dobbiamo sicuramente mostrare più continuità, ma ad ogni modo non era semplice vincere con questa autorità sul campo di una Padova che in casa offre sempre la miglior versione di sé. Sono tre punti importanti per la nostra classifica ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA-ITAS TRENTINO 0-3 (17-25, 23-25, 20-25)

SONEPAR PADOVA: Truocchio 3, Todorovic 1, Orioli 10, Polo 7, Masulovic 12, Gardini 9, Diez (L); Zoppellari, Stefani, Held 1, Toscani (L). N.e. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Jacopo Cuttini.

ITAS TRENTINO: Ramon 12, Flavio 7, Faure 18, Michieletto 13, Bartha 5, Sbertoli, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 1. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Verrascina, Cerra.

Durata set: 23’, 28’, 28’; tot 79’.

MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori: 2731

Valsa Group Modena – Cisterna Volley-

Una bella Valsa Modena supera in quattro set Cisterna che è stata troppo discontinua per impensierire la ben registrata formazione di Giuliani.

Nel sestetto di partenza scelto da Giuliani in cabina di regia c’è Tizi-Oualou, opposto Buchegger, centrali Sanguinetti e Mati, Porro e Davskyba sono gli schiacciatori, libero Perry.

Morato si affida al “tradizionale” starting six con Fanizza al palleggio, opposto Guzzo, Mazzone e Plak al centro, schiacciatori Lanza e Bayram, nel ruolo di libero c’è Currie.

L’avvio è shock. Cisterna inizia col peso della paura figlia della serie negativa, e Modena – in grande fiducia dopo i successi contro Civitanova e Verona – ne approfitta: parte con un filotto di sei punti consecutivi e mette la sua ipoteca sul set. Il primo acuto del Cisterna è di Guzzo, il secondo e il terzo di Lanza: Modena però è sempre a +6 (9-3). Cisterna non riesce a ricevere come dovrebbe, Fanizza fa quello che può, di palle a terra la squadra di Morato ne mette pochissime. Prima di cominciare, il set è già finito. Il vantaggio emiliano aumenta a +10, Morato toglie Guzzo e Bayram, dentro Barotto e Tarumi, entrambi protagonisti della reazione di Cisterna che infila quattro punti di fila, ma Modena chiude 25-19.

Il Cisterna del secondo set riparte dalle giocate di Tarumi e Barotto, da una ricezione degna di questo nome, da qualche errore di Modena che aveva creduto – sbagliando - di avere già in tasca il match, e da Filippo Lanza che decide di fare quello che ha sempre fatto in carriera: trovare punti che sembravamo impossibili. La squadra di Morato fa e disfa: conquista i primi tre punti del parziale, aumenta il vantaggio a +4 (6-10), permette a Modena di recuperare (10-10). Si va avanti punto a punto, a condurre è sempre Cisterna: sul 20-21 Barotto dalla seconda linea firma il +2, Modena resta lì, sul 21-22 l’esperienza di Mazzone pesa come un macigno e Cisterna mantiene il break di vantaggio, Modena sbaglia in attacco e il sestetto di Morato si guadagna 3 set point. Al secondo tentativo a chiudere il set ci pensa Pippo Lanza: 22-25.

Si riparte da 1-1, dai blocchi scatta meglio Modena. Parziale di 3-0, Cisterna torna quello del primo set, gli emiliani vanno in fuga: 9-1. La squadra di Morato non riesce a giocare la pallavolo del secondo parziale, Modena mantiene un vantaggio importante: 19-13. Cisterna trova la reazione d’orgoglio, Mazzone sale in cattedra sia in battuta sia a muro e il sestetto di Morato si porta a -1 (20-19). Modena trema, ma Cisterna non ha la forza giusta per stendere l’avversario impaurito e permette agli emiliani di ritrovare coraggio, un coraggio che consente al team di Giuliani di chiudere il set con lo stesso distacco del primo parziale: 25-19.

Il quarto parziale lo comincia meglio Modena, Cisterna resta aggrappata al match e tiene testa agli emiliani per metà del set, prima di cedere di schianto. Modena va in fuga, sente vicino il traguardo, Cisterna non oppone più resistenza: si arriva sul 24-16, Cisterna annulla due match point, la sfida si chiude con l’errore in battuta di Tarumi (25-18).

I protagonisti-

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « Siamo contenti per questa vittoria che era molto importante, ci siamo misurati con il dover vincere e siamo stati bravi. Ora siamo al quarto posto in classifica, ma SuperLega è complicata e questo lo sappiamo bene, diamo il massimo in ogni gara e vediamo dove riusciamo ad arrivare ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 5, Davyskiba 9, Mati 9, Buchegger 15, Porro 18, Sanguinetti 15, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Tauletta 1, Ikhbayri 1, Giraudo 0. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Bayram 4, Plak 6, Guzzo 1, Lanza 10, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 12, Tarumi 3, Salsi 0, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Giardini, Lot.

Durata set: 22′, 29′, 27′, 26′; tot: 104′

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2780

I RISULTATI-

Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-1 (25-14, 25-27, 25-22, 25-20) Giocata il 26/11;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona 2-3 (26-28, 25-20, 17-25, 30-28, 12-15) Giocata ieri;

Valsa Group Modena-Cisterna Volley 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18);

Sonepar Padova-Itas Trentino 0-3 (17-25, 23-25, 20-25);

Yuasa Battery Grottazzolina-Allianz Milano 0-3 (18-25, 23-25, 14-25);

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 29, Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 28, Valsa Group Modena 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Cucine Lube Civitanova 22, Allianz Milano 20, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2

IL PROSSIMO TURNO-26/12/2025 Ore: 18.00

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 16:00;

Rana Verona-Yuasa Battery Grottazzolina Ore 17:00;

Allianz Milano-Sonepar Padova;

Valsa Group Modena-MA Acqua S.Bernardo Cuneo Ore 20:30;

Cisterna Volley-Sir Susa Scai Perugia; Vero Volley Monza-Itas Trentino