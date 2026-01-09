La 15a giornata parte con Cuneo-Grottazzolina, supersfida Trento-Verona

Prime a scendere in campo, alle 18.30 di sabato con diretta su Rai Sport, MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Yuasa Battery Grottazzolina, che nell’ultimo match ha perso l’iraniano Amir Mohammad Golzadeh per infortunio. In palio punti salvezza fondamentali, soprattutto per i marchigiani, che occupano ancora l’ultimo posto, ma hanno accorciato le distanze sulle rivali dirette.

Cinque gli incontri nel calendario domenicale. Imperdibile quello per la vetta, alle 17.00 con live streaming DAZN e diretta Rai Radio Uno in una BTS Arena di nuovo sold-out, tra Itas Trentino e Rana Verona, rispettivamente prima in classifica a braccetto con Perugia e terza con un solo punto di ritardo sulla coppia di testa.

In simultanea alle 18.00 gli altri quattro faccia a faccia. Allianz Milano vuole migliorare il settimo posto nel confronto interno in esclusiva VBTV contro Cisterna Volley, che deve guardarsi le spalle dal possibile aggancio di Grottazzolina. Live streaming esclusivo VBTV anche all’Eurosuole Forum, dove la Cucine Lube Civitanova cerca di recuperare l’influenzato Alex Nikolov ma nel contempo ha preso atto della partenza improvvisa dell’iraniano Poriya e di riscattare il passo falso dell’andata contro Sonepar Padova, nona ma in piena corsa per i Play Off e decisa a dare battaglia.

Big match con diretta Rai Sport dal Pala Barton Energy tra una Sir Susa Scai Perugia in grande forma e Valsa Group Modena, squadra che ha certificato il proprio upgrade consolidando la quarta piazza. Live streaming DAZN per il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza (che dovrà fare a meno di Gianluca Galassi, reduce dall’intervento chirurgico perfettamente riuscito a cui si è sottoposto) e Vero Volley Monza, con i padroni di casa che lo scorso weekend si sono ripresi il quinto posto a +1 su Civitanova e gli ospiti che devono prima di tutto difendere l’ottava posizione.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Yuasa Battery Grottazzolina

Punti che scottano in Piemonte contesi tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo, decima a quota 9, e Yuasa Battery Grottazzolina, ultima in classifica a quota 4, ma più combattiva che mai dopo il successo interno al tie-break contro Cisterna che ha rianimato la parte bassa della graduatoria. Avanti i marchigiani con 4 vittorie a 3 sui cuneesi nei 7 precedenti. I padroni di casa vengono da una sconfitta netta a Piacenza e vogliono riprendere la marcia sul proprio campo. Gli ospiti sanno bene l’importanza di un colpo gobbo nella tana della matricola per tenere vivi i sogni della permanenza nella categoria, ma devono fare attenzione contro la squadra dell’ex Claudio Cattaneo (4 ace ai 100 in carriera) perché all’andata Baranowicz e compagni sbancarono il PalaSavelli in tre set. Da una parte Ivan Zaytsev è a 2 punti dai 100 stagionali e prosegue a scalare la top 30 dei migliori realizzatori di sempre con 5.247 punti a -4 dall’indimenticato Vigor Bovolenta e a -5 da Osmany Juantorena. Inoltre, Nathal Feral è a 7 attacchi vincenti dai 200 in stagione, Riccardo Copelli a 2 ace dai 100 in Regular Season. Nelle Yuasa Michele Fedrizzi è a 5 punti dai 100 stagionali e a 3 ace dai 400 in Regular Season, Georgi Tatarov cerca il centesimo punto stagionale.

PRECEDENTI: 7 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 4 successi Yuasa Battery Grottazzolina)

EX: Claudio Cattaneo a Grottazzolina nel 2023/24

Giulio Magalini (Yuasa Battery Grottazzolina)- « La vittoria nell'ultimo match interno contro Cisterna ci ha ridato fiducia, sappiamo che Cuneo è un campo molto difficile ma andremo consapevoli di poter dire la nostra. In campo loro hanno nomi importanti, sarà anche un'emozione giocarci contro, ma noi veniamo da una settimana con meno peso e più sorriso, e questo a volte può fare la differenza ».

Itas Trentino - Rana Verona

Reduce dalla vittoria in rimonta a Tours nella Fase a Gironi di Champions League, in una BTS Arena sold-out la capolista Itas Trentino attende Rana Verona, che ha 1 punto di ritardo dai gialloblù. Una sfida cruciale perché Perugia condivide la vetta con i dolomitici ed è pronta ad approfittare di un eventuale passo falso. La lunga imbattibilità del proprio campo e la capacità di reagire ai momenti difficili sono valori aggiunti per gli uomini di Marcelo Mendez, ma la formazione di Fabio Soli, tecnico che pochi mesi fa alzava al cielo il tricolore alla guida dell’Itas, ha dimostrato di giocarsela contro tutti e nel 4° turno di andata ha preso 3 punti interni battendo Trento 3-1. Il divario nei 50 precedenti premia l’Itas, avanti 36 a 14. Nell’ultimo turno Michieletto e compagni hanno superato Civitanova 3-1, mentre gli scaligeri hanno violato in tre set l’OpiquadArena di Monza. Tanti gli ex: nei roster Nicola Pesaresi da una parte, Lorenzo Cortesia e Aidan Zingel dall’altra, negli staff, oltre al già citato Soli, ex Itas, spunta anche Fabio Dalla Fina, scoutman con trascorsi a Verona. Flavio Resende Gualberto, in panchina a Tours, cerca il centesimo punto nella Regular Season 2025/26 e i 4 muri che lo separano dai 200 nelle Regular Season, mentre a Theo Faure mancano 2 sigilli ai 200 stagionali e 22 ai 1.000 nelle Regular Season. Tra i veronesi, considerando solo le Regular Season, Noumory Keita è a 8 attacchi vincenti dai 1.000, Rok Mozic a 26 punti dai 1.500 punti, e Lorenzo Cortesia alla sua gara n. 200. Il big match sarà raccontato anche in diretta su Rai Radio Uno da Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 50 (36 successi Itas Trentino, 14 successi Rana Verona)

EX: Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18; Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Fabio Soli a Trento nel 2023/24, 2024/25

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Il calendario di Regular Season ci propone subito un'altra sfida contro una squadra che nel girone d'andata ci ha battuto, come Verona. Come accaduto sette giorni prima contro Civitanova sarà quindi l'occasione per misurare la nostra crescita rispetto al girone d'andata, nel tentativo di far vivere un'altra serata di grande pallavolo ai tifosi della BTS Arena di Trento. Sarà quindi una partita difficilissima ma anche molto stimolante ».

Allianz Milano - Cisterna Volley

Forte della qualificazione agli Ottavi di Challenge Cup con abbinamento contro la Stella Rossa di Belgrado, l’Allianz Milano si rituffa in campionato con l’intenzione di muovere la classifica e migliorare l’attuale settimo posto. All’Allianz Cloud si presenta Cisterna Volley dell’ex meneghino Tommaso Barotto, una compagine affamata di punti, ma nel mezzo di un periodo complicato. Inoltre, su sei precedenti i pontini hanno vinto solo il primo e anche nettamente in casa, ma poi non hanno fatto più punti nei successivi incontri con gli ambrosiani. Nel 14° turno di Regular Season gli uomini di Roberto Piazza hanno vinto solo un set nel quartier generale di Perugia, mentre il collettivo di Daniele Morato ha pur sempre incamerato 1 punto nelle Marche, ma ha perso lo scontro diretto con Grottazzolina che ora ha solo tre punti di ritardo dal Club laziale. Una situazione delicata visto che nel calendario di giornata c’è un altro scontro diretto dal peso specifico elevato, con la Yuasa di scena a Cuneo. Si prevede un’aria elettrica sul taraflex milanese. Da una parte Edoardo Caneschi è a 2 ace dai 100 nelle stagioni regolari e cerca il centesimo punto stagionale in Regular Season, Ferre Reggers è a -4 dai 300 punti in stagione e a 3 ace dai 100 in carriera, Gabriele Di Martino vede più vicini i 1.500 punti in Regular Season e i 1.000 in carriera. Sul fronte opposto c’è aria di standing ovation per i 4.000 punti in carriera di Filippo Lanza, ora a -8.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Cisterna Volley, 5 successi Allianz Milano)

EX: Tommaso Barotto a Milano nel 2024/25

Roberto Piazza (Allianz Milano)- « Dopo la vittoria di Challenge abbiamo iniziato il cammino verso la partita di Cisterna, che sarà una gara complicata. Non ci dobbiamo inventare niente: si gioca sempre in sei, il settimo uomo è il libero. Siamo in allerta, perché quando si fanno male due schiacciatori importanti il momento diventa complicato, ma ci rimbocchiamo le maniche: tutti, io per primo, dovremo dare qualcosina in più ».



Cucine Lube Civitanova - Sonepar Padova

Rinvigorita dal 3-0 sul campo belga del Leuven e in vetta alla Pool E di Champions League, la Cucine Lube Civitanova cerca il successo n. 50 contro Sonepar Padova, che a sua volta si è imposta in 10 occasioni sui cucinieri, anche nel girone di andata al tie-break. La formazione di Giampaolo Medei, che cerca di recuperare l’influenzato Alex Nikolov (2 ace ai 100 in Regular Season e 9 punti ai 300 stagionali), ma che ha preso atto della partenza dello schiacciatore iraniano Poriya, viene dallo stop per 3-1 sul campo della capolista Trento ed è scivolata nuovamente in sesta posizione, ma non perde in casa nella Regular Season dal mese di febbraio 2024 e vuole continuare a mietere vittime illustri nella terra dei Predators. Di tutt’altro avviso il collettivo agli ordini di Jacopo Cuttini, nono a -1 da Monza e caduto in quattro set davanti al pubblico amico contro Modena, ma deciso più che mai a entrare nelle prime otto posizioni in ottica Play Off. Per prendere punti utili alla causa i patavini devono vedersela con quattro ex di valore come i campioni del mondo Fabio Balaso e Mattia Bottolo, e i due top player Eric Loeppky e Santiago Orduna. Sul fronte veneto, in carriera, Alberto Polo è a 13 attacchi vincenti dai 1.000, Tim Held a 27 attacchi vincenti dai 1.500, Tommaso Stefani a 29 punti dai 1.000.

PRECEDENTI: 59 (49 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Sonepar Padova)

EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Santiago Orduna a Padova nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Santiago Orduna (Cucine Lube Civitanova)- « La vittoria in Belgio ci ha dato morale. Domenica ci aspetta una gara delicata contro un team che in Veneto ci mise in difficoltà all'andata. Dobbiamo riproporre il gioco mostrato a Lovanio e sfruttare la spinta del pubblico, sempre presente e fondamentale all'Eurosuole Forum. Per noi questa è un po' una rivincita dopo il tie-break perso alla Kioene Arena nel primo match con Padova. Dovremo dare tutto perché vogliamo la posta piena! ».

Jacopo Cuttini (Sonepar Padova)- « Ci aspettano due trasferte con squadre molto forti nel giro di tre giorni, Civitanova e Verona, prima della partita in casa con Cisterna. Saranno due bei test, due belle sfide: parliamo di squadre di altissimo livello e, in particolare, Civitanova in casa concede davvero poco agli avversari, soprattutto perché batte molto bene. Dovremo essere pronti ad affrontare quelle difficoltà e quei momenti in cui non riusciremo ad avere ritmo perché il loro servizio ci metterà sotto pressione ».

Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena

In un turno che non lesina big match e sfide mozzafiato i Campioni del Mondo della Sir Susa Scai Perugia, attualmente in vetta a braccetto con Trento, cercano punti preziosi sul proprio taraflex contro una sorprendente Valsa Group Modena, che ormai è tornata a sgomitare stabilmente nella top four della Regular Season. I Block Devils, reduci da una maratona sportiva con vittoria finale a Las Palmas, si sono imposti in 35 dei 55 precedenti scontri diretti con i canarini espugnando il PalaPanini all’andata, ma hanno investito energie preziose nel match infrasettimanale di Champions League. Nell’ultimo turno di campionato la Sir ha piegato Milano 3-1, mentre la Valsa Group ha espugnato in quattro set la Kioene Arena di Padova consolidando il quarto posto. Un ex per parte in campo, Yuki Ishikawa (7 punti ai 100 stagionali) e Simone Anzani, un solo ex negli staff, ovvero il tecnico Angelo Lorenzetti, che con i suoi trascorsi ha lasciato un segno tangibile sulla panchina modenese. Da una parte Sebastian Solé è a 2 ace dai 100 in Regular Season, Oleh Plotnytskyi è a 3 block dai 200 in SuperLega e Federico Crosato è a 4 muri dai 100 nella categoria, dall’altra Paul Buchegger è a 27 punti dai 3.000 e a 2 ace dai 300 in carriera, ma cerca anche il muro n. 100 in SuperLega. Simone Anzani è a 2 ace dai 100 in Regular Season nel giorno della 200ª gara in carriera di Pardo Mati.

PRECEDENTI: 55 (20 successi Valsa Group Modena, 35 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia)- « Sarà un'altra partita molto difficile, soprattutto perchè sappiamo com'è il nostro periodo, con tanti incontri ravvicinati. Ovviamente cambieremo il ritmo, perchè sono scenari diversi, ma approcceremo la partita come stiamo facendo sempre e sono sicuro che andrà bene e faremo un bel lavoro ».

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « A Perugia sarà sicuramente un match difficile contro un avversario molto esperto e forte, andremo lì con l’intenzione di vincere ed esprimere al meglio il nostro gioco. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, sarà sicuramente importante la ricezione ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Vero Volley Monza

Un bilancio di perfetta parità con 7 vittorie a testa nei precedenti, ma tre vittorie con il massimo scarto per gli emiliani negli ultimi tre scontri diretti. In campo al PalaBancaSport Gas Sales Bluenergy Piacenza, fresca di qualificazione agli Ottavi di CEV Cup grazie al Golden Set vinto in Repubblica Ceca contro Ceske Budejovice, e Vero Volley Monza. In virtù del 3-0 imposto alla matricola Cuneo nel 14° turno di Regular Season e al concomitante stop della Lube a Trento, la formazione di Dante Boninfante si è subito ripresa il quinto posto a +1 su Civitanova, mentre la sconfitta interna con il massimo scarto contro Verona ha impedito ai giganti brianzoli di muovere la classifica. La squadra del Consorzio è ferma in ottava posizione, staccatissima da Milano e con una sola lunghezza di vantaggio su Padova. Tre ex, da una parte Francesco Comparoni e Gianluca Galassi, a cui Piacenza dovrà rinunciare dopo l’intervento chirurgico – perfettamente riuscito – a cui si è sottoposto il centrale azzurro per la rimozione di un tumore al testicolo; dall’altra Leonardo Scanferla. Un solo ex in panchina, ovvero l’assistente degli allenatori Antonio Mariano, che alle spalle ha trascorsi a Monza. Nel giorno della gara n. 100 in carriera di Luca Loreti, Alessandro Bovolenta cerca i 2 ace che lo separano dai 100 in Regular Season. Sul fronte lombardo Krisztian Padar è a 5 punti dai 200 stagionali in Regular Season, Thomas Beretta è a -5 dal traguardo ragguardevole dei 900 muri in carriera.

PRECEDENTI: 14 (7 successi Vero Volley Monza, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Francesco Comparoni a Monza nel 2021/22, 2023/24; Gianluca Galassi a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Leonardo Scanferla a Piacenza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 - Allenatori: Antonio Mariano a Monza nel 2022/23, 2023/24

Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Monza sarà una partita delicata, veniamo da una trasferta lunga e da una gara lunga in cui abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Riprendere la giusta concentrazione per affrontare una partita così delicata come quella con Monza non è facile, sarà per noi una nuova prova di maturità, speriamo di riuscire a superarla. L’importante è recuperare un po' di energie e un po' di ammalati per arrivare nelle condizioni migliori domenica, poi come tutti sappiamo la palla è rotonda, si gioca a pallavolo e non si inventa nulla, vince chi in campo dimostra di essere il migliore ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Sarà una partita difficile, anche perché giochiamo fuori casa. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a creare difficoltà all'avversario. Nonostante l'assenza di Simon, Piacenza è riuscita a trovare un assetto che la fa stare bene in campo e la fa giocare bene. È una squadra forte e completa, con buone soluzioni dalla panchina, che sicuramente ha le qualità per essere protagonista sia in campionato che in Coppa Italia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 15ª GIORNATA

Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Puecher Andrea, Verrascina Antonella

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Rana Verona Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Cisterna Volley Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Clemente Andrea

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova Arbitri: Brancati Rocco, Cesare Stefano

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Simbari Armando, Canessa Maurizio

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi Luca, Carcione Vincenzo

Itas Trentino 35, Sir Susa Scai Perugia 35, Rana Verona 34, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.