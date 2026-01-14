Modena ferma Trento, ok Perugia, Verona, Civitanova e Piacenza

ROMA -Il turno infrasettimanale valido per il 16° turno di Superlega ha regalato emozioni e grande pallavolo sui cinque campi dove si è giocato in attesa del posticipo di domani fra Cisterna e Monza.

Si è partiti con il successo esterno di Gas Sales Bluenergy Piacenza in casa di Allianz Milano il 16° turno di SuperLega Credem Banca. Un netto 3-0 per gli emiliani, trascinati da un Gutierrez capace di firmare 16 punti totali.

Il big match di serata premia Valsa Group Modena, vittoriosa al PalaPanini per 3 a 1 contro Itas Trentino: successo importante per i modenesi, che in classifica possono così avvicinarsi ai dolomitici. Secondo ko consecutivo per Michieletto e compagni, con Modena capace di trovare 14 ace in totale, di cui ben sei di Paul Buchegger.

In vetta alla classifica rimane Sir Susa Scai Perugia: sul campo di MA Acqua S.Bernardo Cuneo, i Block Devils soffrono nel primo set – trionfando solo ai vantaggi – ma al termine della gara si portano a casa la posta completa, rimanendo così al primo posto nella graduatoria.

Vittoria esterna anche per la Cucine Lube Civitanova nel derby marchigiano contro Yuasa Battery Grottazzolina: tre set a zero per i cucinieri, con Nikolov autore di 18 punti. La sfida tutta veneta tra Rana Verona e Sonepar Padova sorride agli scaligeri, che escono dal match del Pala AGSM AIM con un successo per 3 a 0: Christenson e compagni rimangono in seconda posizione ma in solitaria, staccando così Trento.

Domani, giovedì 15 gennaio, il match tra Cisterna Volley e Vero Volley Monza (in diretta su Rai Play dalle 20.30) chiuderà la 16ª giornata di Regular Season.

TUTTE LE SFIDE-

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cala il tris: dopo aver superato Cuneo e Monza questa volta a cadere sotto i colpi dei biancorossi è Milano. Vittoria importante per la classifica, per il morale, per il percorso di crescita di una squadra che persi Simon e Galassi ha trovato la forza di reagire e farsi valere in campo. Squadra giovane ma talentuosa quella biancorossa che anche nei momenti di difficoltà sa uscirne alla grande.

Vinto il primo set sul filo di lana, dominato fino ad un certo punto il secondo per poi subire la rimonta dei meneghini ma chiudere a proprio favore il parziale, i biancorossi nel terzo gioco non hanno incontrato difficoltà iniziando fin dai primi scambi a fare la voce grossa. E alla fine festa sotto la curva occupata dai lupi Biancorossi.

Sedici punti per Gutierrez, tredici per Bovolenta e undici per Mandiraci che ha chiuso con l’80% in attacco, nessun giocatore in doppia cifra.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Milano risponde con Kreling e Reggers in diagonale, Masulovic e Caneschi al centro, Recine e Ichino alla banda, Catania è il libero.

Avvio di parziale equilibrato, a quota nove Milano mette a segno il primo allungo (12-9) capitalizzando un errore in battuta ed uno in attacco di Piacenza con Boninfante a chiamare time out, l’ace di Bovolenta riporta ad una lunghezza i suoi (13-12). La parità è cosa fatta a quota diciassette, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mette il naso avanti con il secondo block in del parziale di Seddik (17-18) ed ora a chiamare time out è Piazza. Piacenza sbaglia qualche battuta, squadre ancora a braccetto a quota ventidue con un perfetto diagonale di Bovolenta, il primo set point è di Piacenza (23-24) con il muro di Bovolenta certificato anche dal video check, chiude subito Porro con un ace.

Grande difesa di Pace, alzata di Porro e diagonale perfetto di Gutierrez, Piacenza vola sul più due (6-8) che diventa più tre con l’ace di Bovolenta. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha in mano il pallino del gioco, muro di Seddik (7-11), pipe di Mandiraci ed è più cinque (8-13). Errore in attacco biancorosso, ace di Di Martino, in campo dall’inizio al posto di Masulovic, Milano si fa sotto (12-14) e poi impatta a quota quattordici. Bomba di Gutierrez, ace dello stesso schiacciatore (15-17), Piacenza torna a correre, il block in di Seddik vale quattro lunghezze di vantaggio (16-20). I biancorossi controllano, Gutierrez con un block in porta in dote cinque set point (19-24), chiude alla seconda occasione Mandiraci in pipe.

Seddik in primo tempo, Gutierrez e quindi ace di Mandiraci, parte forte Piacenza (1-4). Milano tiene nel mirino i biancorossi, due block in nel giro di pochi scambi ed è ad una lunghezza (9-10). Riparte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con due bombe di Gutierrez (9-13), Milano ora fatica a trovare le contromisure agli attacchi biancorossi, Bovolenta per il più sette (11-18), Gutierrez per il più otto (11-19) con coach Piazza a chiamare il secondo time out a disposizione. Piacenza ha il pieno controllo del parziale, l’ace di Mandiraci consegna ai suoi otto match ball (16-24), chiude Gutierrez alla seconda occasione.

I protagonisti-

Fernando Kreling (Allianz Milano)- « Diciamo che siamo stati nello stesso livello solo al primo set, poi hanno controllato la partita praticamente, il secondo set erano comunque sempre avanti, sul terzo no comment. Piacenza ha fatto un lavoro molto bello in battuta, il fondamentale che sta facendo la differenza per il gioco degli avversari. Hanno battuto molto forte, sbagliato poco o niente. Adesso si va avanti, si torna in palestra domani, si lavora, dobbiamo capire dove sono i nostri punti che possiamo migliorare in pochissimo tempo in vista della trasferta di Trento. Dobbiamo provare a sistemare la macchina di fretta adesso. Non c'è tempo per piangere, per i rimpianti, dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima partita ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Non era facile portare a casa punti qui a Milano, abbiamo affrontato una squadra che nonostante qualche assenza, come del resto noi, ha lottato fino alla fine e nel primo set lo si è visto bene. Poi qualcosa Milano lo ha lasciato sul campo ma devo dire che i ragazzi hanno giocato una buona partita e anche quando abbiamo subito qualche break hanno continuato a giocare tranquilli. Si, la squadra in campo si diverte, questo era anche uno dei nostri obiettivi perché, quando ci si diverte, tutto viene più facile ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (23-25, 20-25, 17-25)

ALLIANZ MILANO: Ichino 5, Caneschi 7, Kreling, Recine 9, Masulovic, Reggers 9, Catania (L), Di Martino 3, Lindqvist, Corbetta. Ne: Masajedi, Barbanti, Benacchio, Otsuka (L). All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 5, Mandiraci 11, Seddik 7, Bovolenta 13, Gutierrez 16, Comparoni, Pace (L), Leon, Andringa, Bergmann. Ne: Simon, Travica, Iyegbekedo, Loreti (L). All. Boninfante.

Arbitri: Zavater di Roma, Serafin di Treviso.

Durata set 27’, 27’ e 24’ per un totale di 78’.

MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori: 1603

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia

La Sir Susa Scai Perugia I Block Devils si imponge 3-0 (27-29, 23-25, 22-25) nel palazzetto caldissimo di Cuneo combattendo con i padroni di casa che, reduci dallo scontro diretto con Grottazzolina, vinto in 3 set, al cospetto dei campioni del Mondo per Club in carica hanno spinto a tutto braccio sfoderando una delle migliori prestazioni della loro stagione.

Sostenuti dall’apporto del proprio pubblico hanno messo in campo quell’aggressività che li ha portati a condurre gran parte del primo set, protrattosi ai vantaggi, ma conquistato dai Block Devils grazie al muro decisivo di Roberto Russo.

Scambi lunghi e ampi tratti punto a punto anche nel secondo parziale, vinto ancora da Perugia che sulla scia del 2-0 scende in campo nella terza frazione centrando subito un allungo importante per chiudere i conti. Cuneo ricuce lo strappo e rientra in partita sotto i colpi di Feral che sarà il miglior realizzatore del match con 20 punti. Ma i ragazzi del Presidente Sirci giocano di squadra, amministrati in maniera superlativa, dal capitano Simone Giannelli che questa sera si prende il secondo Mvp consecutivo dopo quello di domenica con Modena. La Sir Susa Scai Perugia archivia il match con il 55% di efficacia in attacco complessiva, 5 muri e 3 ace e conquista altri tre punti pieni con i quali consolida la vetta della classifica a quota 41 punti, staccando di due lunghezze la Rana Verona e allontanandosi da Trento che, sconfitta 3-1 in trasferta da Modena, resta ferma a 36.

Avvio equilibrato, poi il muro di Ben Tara sull’ex Zaytsev segna il primo break bianconero (3-5), Codarin accorcia, Solè va a segno dal centro e Perugia resta avanti di due lunghezze. I padroni di casa tornano a contatto con l’attacco di Copelli e agganciano con il nuovo acquisto Strehlau. L’ace di Riccardo Copelli vale il +3 per i piemontesi (11-8). Zaytsev amministra il vantaggio in pipe, Semeniuk frena l’allungo avversario, Feral sfrutta le mani del muro di Russo e Ben Tara e trova il maniout vincente, capitan Giannelli innesca l’opposto tunisino che va a segno, poi è Ishikawa a chiudere lo scambio lungo che riporta i Block Devils a contatto con una diagonale stretta. Pallonetto di Ben Tara, ma Cuneo torna avanti con l’ace di Feral (16-13). Nella fase più calda, con tre punti consecutivi di Kamil Semeniuk, il set torna in equilibrio, ma con l’attacco e il maniout di Feral i padroni di casa centrano un altro break, incrementato dalla battuta out di Semeniuk. Pallonetto spinto di Ben Tara che poi va a segno dai nove metri con l’ace che vale il sorpasso bianconero dopo un lungo inseguimento. Coach Battocchio chiama il time out e al rientro in campo Cuneo ribalta e aggancia il set point. Perugia rientra e centra a sua volta il set point, ma errori al servizio da entrambe le parti allungano la contesa. Nel punto a punto dei vantaggi. Il muro di Roberto Russo su Strelhau chiude il primo, lunghissimo set 27-29.

Perugia parte subito avanti 3-0 nel secondo set con l’attacco di Ben Tara e con il muro di Russo-Ishikawa su Feral. L’opposto tunisino di casa bianconera chiude in diagonale lo scambio lunghissimo del 5-8. Copelli accorcia in primo tempo, ma Perugia mancina punti con Ishikawa che centra il massimo vantaggio dall’inizio del match (7-11). Baranowicz va a segno di prima intenzione e Cuneo torna a -2 con il maniout di Feral. Nella fase centrale entra Sedlacek per Strehlau, Codarin trova il punto, ma dai nove metri spreca (16-20). I padroni di casa recuperano due lunghezze e con due attacchi out di Semeniuk tornano a contatto nella fase più calda del set e Zaytsev aggancia (20-20). Il servizio di Feral è out, ma nello scambio successivo trova l’attacco vincente che ristabilisce la parità; entra in battuta il giovane Bonomi che al servizio spreca, mentre capitan Giannelli trova l’ace nella zona di conflitto. Perugia è al set point con la battuta out di Copelli. Chiude Semeniuk in pipe 23-25.

I Block Devils partono a tutto gas nel terzo set con la diagonale strettissima di Ishikawa che vale l’8-2, pipe di Strehlau e scambi lunghi. Cuneo prova a rientrare con gli attacchi di Codarin, il neoentrato Crosato conquista il suo primo punto con il muro sull’attacco di Feral, poi l’opposto francese trova il maniout. Nel turno al servizio di Ivan Zaytsev, i padroni di casa tornano a -2, e Strehlau amministra il vantaggio giocando sulle mani del muro bianconero; Feral chiude lo scambio con cui riporta i suoi a contatto. L’attacco di Strehlau finisce out, ma Feral chiude lo scambio lungo che tiene vivo il set. Baranowicz spreca al servizio, ma c’è di nuovo Feral, che trova le mani di Russo, poi Codarin con un block vincente su Dzavoronok aggancia la parità. Russo avanza dal centro e Feral questa volta trova le mani di Crosato, ma il videoceck rileva la sua invasione sottorete (22-20). Zaytsev si riporta a contatto, ma con l’errore al servizio di Feral la Sir è al match point. L’attacco out dell’opposto francese chiude il match.

I protagonisti-

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sono molto contento perché prima della partita avevo detto che l'augurio che facevo a Cuneo e alla squadra era di godere di queste partite. Stasera è stato così, è stata una bella serata perché ci siamo emozionati e credo che in queste partite tenere testa a una squadra come Perugia che è campione di tutto non è facile e tanto merito ce l'ha questo palazzetto e io ovviamente lo ringrazio ancora ».

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « E' stata una bella partita, sappiamo che in Superlega non c'è niente di scontato, ed è stata una partita dura, tosta e sono molto contento per il risultato, per il gioco che abbiamo espresso un pochino meno perchè siamo stati meno lucidi di altre volte però sappiamo che, giocando ogni tre giorni, qualche volte può succedere ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO - SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (27-29, 23-25, 22-25) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 1, Strehlau 7, Codarin 8, Feral 20, Zaytsev 7, Copelli 6, Oberto (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Sedlacek 1, Sala 0. N.E. Giraudo, Stefanovic, Cattaneo. All. Battocchio.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Semeniuk 13, Russo 6, Ben Tara 15, Ishikawa 9, Solé 4, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Loser 0, Colaci (L), Plotnytskyi 1, Crosato 1. N.E. Argilagos, Cvanciger. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Rossi, Goitre.

Durata set: 34', 30', 33'; tot: 97'.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3.467

Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova

Una festa nella festa al PalaSavelli per il derby infrasettimanale di campionato. Nel 16° turno di Regular Season, la Cucine Lube Civitanova espugna il PalaSavelli piegando i padroni di casa della Yuasa Battery Grottazzolina in tre set (20-25, 18-25, 17-25), davanti a oltre 120 Predators in trasferta, e proseguendo la risalita verso i piani più alti della classifica. Il terzo successo di fila tra Champions League e SuperLega Credem Banca rientra in un processo di crescita che anche nella seconda parte della passata stagione aveva caratterizzato il cammino dei cucinieri. Domenica 18 gennaio 2026, alle 18, la Lube inseguirà la 20ª vittoria interna consecutiva nelle stagioni regolari. Dall’altra parte della rete ci sarà la Sir Susa Scai Perugia di Angelo Lorenzetti.

Nel primo set (20-25) la Lube attacca con il 70% di positività, trova in Bottolo l’attaccante più caldo (6 su 7) e in Nikolov il solito one man show con 8 punti, di cui tre dai nove metri. Grottazzolina limita i danni con la potenza di Golzadeh, ma deve arrendersi. Al rientro (18-25) la musica non cambia, anzi la Lube accelera il ritmo della sinfonia in apertura (4-9) e conduce fino alla fine con qualche frenata sparsa. Decisivi i 6 punti di Loeppky e i 5 di Nikolov in una frazione caratterizzata dal 67% in attacco, 2 ace e 2 block. Nel terzo parziale (17-25) Boninfante si conferma in stato di grazia e la squadra di Medei continua a dare spettacolo con il 64% in attacco, 3 ace e 2 muri.

Premio di MVP a Nikolov, top scorer con 17 punti e autore di 6 dei 9 ace di squadra. In doppia cifra anche Loeppky (10), mentre Bottolo si ferma a 9 in una Lube che chiude con positività in attacco al 67% e 6 muri equamente divisi tra i due centrali titolari e Boninfante. Proprio il palleggiatore biancorosso è una sorta di MVP aggiunto per la sua abilità di imbeccare i compagni e un livello alto in tutti in fondamentali. Tra i padroni di casa gli ultimi a mollare sono Golzadeh (11 punti) e Pellacani (10).

La garaLube schierata con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo, i centrali D’heer e Gargiulo, e nel ruolo di libero Balaso. Per la Yuasa l’ex cuciniero Falaschi in cabina di regia e Golzadeh bocca da fuoco, in banda Magalini e Fedrizzi, al centro l’ex Lube Cubito e Pellacani, libero l’ex biancorosso Marchisio.

Il primo allungo è della Lube con due ace di Nikolov (3-6). I biancorossi continuano a spingere e vanno sul +5 con un attacco incontenibile del bulgaro (5-10). Il team Yuasa reagisce riducendo le distanze con 2 ace di Golzadeh (10-12) e grazie a uni incomprensione sulla metà campo ospite (12-13). Il ritorno al servizio di Nikolov coincide con il nuovo allungo della Lube (12-15). Anche D’heer piazza l’ace (13-17). Il muro di Gargiulo, MVP dell’ultimo match, vale il + 5 (14-19). Medei vede un calo dei suoi (19-22) e li chiama a rapporto. L’attacco di prima intenzione targato Bottolo chiude il set dopo un servizio di D’heer non trattenuto dagli ospiti (20-25).

Al rientro Civitanova impone subito il suo ritmo con attacchi, muri e un po’ di accademia, dilagando con il secondo ace di Nikolov e il primo tempo di D’heer grazie a un cioccolatino di Boninfante (4-11). Al minimo accenno di frenata da parte dei biancorossi, la Yuasa torna a macinare gioco (12-15), ma appena la distanza di sicurezza si riduce, Civitanova colpisce anche a muro, come in occasione del block di Boninfante (12-17). Nella seconda parte del set c’è spazio anche per Duflos-Rossi. Sul 18-24 firmato Loeppky (sesto punto nel parziale) entrano Orduna e Kukartsev, in tempo per l’errore di Grottazzolina che chiude i set (18-25).

I muri di D’heer e Boninfante scavano il primo solco nel terzo set (3-6), che vede al via Tatarov per Fedrizzi tra i rivali. Protagonista di un’ottima prova in regia, il palleggiatore cuciniero colpisce anche dai nove metri, mentre Bottolo elude il muro con un no look apprezzato dai tifosi (5-10). Ancora una volta sono le battute di Golzadeh (2 ace) a risvegliare la Yuasa dal torpore (9-11), ma quando Grottazzolina si avvicina troppo la Lube alza i giri e attinge anche alla freschezza del nuovo entrato Tenorio autore del sedicesimo punto, prima dell’ace di Nikolov e del bolide di Loeppky (11-18). La Lube cammina sul velluto e firma il diciannovesimo punto con Duflos-Rossi, prima dell’ace di Tenorio (13-20). Nell’azione del 14-21 Gargiulo prende un colpo fortuito e lascia il posto a Podrascanin. Il nuovo entrato Kukartsev chiude i giochi (17-25).

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Che ci fosse tanto divario fisico lo sapevamo, anche senza Dragan abbiamo fatto fatica ad arginare queste potenze in attacco. Hanno spaccato la gara al servizio in battuta e qualcosina possiamo recriminare per non aver tenuto in ricezione nella seconda parte del primo set su servizi che potevamo gestire. Poi nel secondo e terzo la battuta ci ha costretto a giocare su palla alta ed p stato molto complicato. In queste gare serve portarla punto a punto e cercare turni importanti al servizio ma non siamo riusciti a portarla mai dalla nostra parte ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « I miei ragazzi sono stati bravi a far sembrare che questa partita sia stata facile, al cospetto di un avversario che ? riuscito in diverse occasioni a metterci in difficoltà, con alcuni turni di battuta molto insidiosi. Sono contento soprattutto della prestazione, perché la squadra ha sfoderato una buona continuità nel gioco per tutta la durata del match, una continuità che sarà indispensabile per provare a risalire in classifica in campionato, ma anche per conquistare la leadership finale nel girone di Champions League ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (20-25, 18-25, 17-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Magalini 6, Cubito 1, Golzadeh 11, Fedrizzi 3, Pellacani 9, Vecchi (L), Marchiani 0, Tatarov 5, Marchisio (L). N.E. Stankovic, Koprivica. All. Ortenzi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 3, Bottolo 9, Gargiulo 7, Loeppky 7, Nikolov 18, D'Heer 7, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Kukartsev 1, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 2, Tenorio 2. N.E. All. Medei.

ARBITRI: Santoro, Cerra.

Durata set: 22', 22', 24'; tot: 68'.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2454

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Una Valsa Modena in serata di grazia supera in quattro set i Campioni d’Europa della Itas Trentino trascinata da Buchegger e Porro intorno ai quali ha ruotato, come un’orchestra perfetta, tutta la squadra.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto-Ramón martelli, Bartha-Flávio centrali con Laurenzano libero. I padroni di casa iniziano subito forte, due ace consecutivi di Buchegger per il 6-2 dopo i primi scambi e timeout Mendez. La squadra di Giuliani continua a spingere, Porro non sbaglia e 15-9 con timeout Itas Trentino. Nonostante i tentativi della formazione ospite, Modena resta saldamente avanti e conquista nettamente il primo parziale: pallonetto vincente di Porro, 25-17 e 1-0. Itas Trentino reagisce in avvio di secondo set: Ramón a segno per il 5-9 e timeout Giuliani. La compagine di Mendez conferma e aumenta il proprio vantaggio, ace di Michieletto e 11-17. L’attacco vincente di Faure regala parziale (19-25) e parità (1-1). Prevale l’equilibrio all’inizio del terzo set, mani out di Bento e 7-7. Si lotta punto a punto, Bento super protagonista e 17-15 con due punti consecutivi dello schiacciatore brasiliano. Modena e Itas Trentino ribattono colpo su colpo in un finale di parziale davvero intenso e combattuto: ad avere la meglio sono i gialloblù con Porro scatenato in battuta, 25-21 e 2-1. Equilibrio anche nei primi scambi del quarto set: primo tempo di Mati, 9-8. Modena alza la voce e lotta in ogni azione, Bento a segno e 15-11 con timeout Mendez. Il PalaPanini è una bolgia: la squadra di Giuliani non molla di un centimetro e trascinata da un pubblico straordinario, porta a casa il parziale (25-21) e soprattutto il match (3-1). Modena resta al quarto posto in classifica a quota 34 punti e tornerà in campo domenica 18 gennaio (ore 19) in trasferta a Monza.

I protagonisti-

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « Una vittoria bella e molto importante, ci fa bene per la classifica e per il morale. Noi rimaniamo coi piedi per terra, ci sono ancora tante partite da giocare. A livello individuale continuo nel mio percorso di crescita, lavoro per essere sempre più continuo nelle prestazioni. Non dobbiamo guardare troppo la classifica, pensiamo una partita alla volta ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino). « Siamo partiti in difficoltà gà nel primo set, dove il differenziale fra battuta e ricezione è stato molto ampio. Siamo stati bravi ad entrare nel match nel secondo set ma non siamo riusciti in quelli successivi a tenere la stessa continuità. Dobbiamo essere consapevoli che durante il campionato ci possano essere delle difficoltà, specialmente in alcuni fondamentali, dobbiamo essere bravi a tenere duro e a rialzarci ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Massari, Perry (L), Federici (L), Bento 10, Giraudo. N.E.: Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Giuliani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Ramon 10, Resende Gualberto 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Sandu (L), Bristot, Pesaresi, Laurenzano (L), Torwie 2. N.E.: Garcia Fernandez, Acquarone. All. Mendez.

ARBITRI: Giardini, Curto.

Durata set: 23’, 26’, 29’, 29’; tot: 107’.

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3456.

Rana Verona – Sonepar Padova

Nel turno infrasettimanale arriva la quinta vittoria consecutiva per Rana Verona, che dopo quello conquistato a Trento si aggiudica anche il derby veneto contro la Sonepar Padova, caduta 3 a 0 al Pala AGSM AIM. Il primo set si sviluppa sulla linea di sorpassi e controsorpassi, nel secondo gli scaligeri restano sempre sopra, prima di chiudere il discorso nel terzo dopo un iniziale equilibrio. Da applausi la prova di capitan Mozic, premiato MVP dopo i 17 punti messi a segno con 3 muri vincenti. In doppia cifra anche Darlan (10). Sabato la squadra di Coach Soli torna in campo davanti al proprio pubblico contro Cuneo.



Nel sestetto iniziale, Coach Soli mischia un po’ le carte: la diagonale principale è confermata con Christenson e Darlan, mentre in banda c’è Sani insieme a Mozic. Al centro Nedeljkovic con Vitelli e Staforini nel ruolo di libero. Per i bianconeri sono scesi in campo con Orioli, Polo, Masulovic, Gardini, Truocchio, Todorovic, Diez (L).



La gara si apre subito con un doppio muro di Nedeljkovic, poi Darlan spara forte in parallela per il 7-4. Gli ospiti recuperano e agganciano con il muro di Polo, sorpassando con un altro blocco di Masulovic (8-9). Padova prova ad allungare, gli scaligeri chiudono un lungo rally con il mani out di Sani, poi l’ace di Masulovic vale l’11-13. Capitan Mozic suona la carica, Vitelli serra i varchi: torna l’equilibrio sul 15-15. Verona riprende le redini e i due primi tempi di fila di Vitelli portano il punteggio sul 19-16. I padroni di casa avanzano, con Mozic che sfrutta due ricezioni errate e manda sul 24-18. Chiude l’ace di Vitelli.



In avvio di secondo parziale, il muro di Christenson prova subito a lanciare i locali, che allungano con il monster block di Mozic (6-3). Verona mantiene le tre lunghezze di vantaggio con l’ace di Darlan (11-8). I patavini provano a ridurre le distanze, ma gli scaligeri non si scompongono e con l’attacco di Sani sulla linea di fondo tiene il più tre (17-14). Nedeljkovic è ancora incisivo dal centro, poi è il muro veronese a issarsi un’altra volta per il 22-19. Nel finale è di nuovo il centrale serbo a timbrare e mettere il sigillo sul secondo parziale (25-21).



Alla ripresa del gioco, apre Mozic, ma l’inizio è maggiormente equilibrato rispetto alla frazione precedente, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Verona cerca di spezzare l’equilibrio con il muro di Vitelli che spedisce il punteggio sul 12-10. Poi il turno al servizio di Held mette in difficoltà la linea difensiva di casa e cambia l’inerzia con l’ace del 14-16. La diagonale di Masulovic tiene il più due, Sani buca le mani avversarie e dimezza e Darlan agguanta (18-18). Il sorpasso è ancora a firma Darlan, ma Held tiene il pari (21-21). Verona trova l’allungo decisivo e chiude la pratica sul 25-23 con il muro di Glatz.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Abbiamo portato a casa la posta piena ma va dato un grande merito a Padova per avere affrontato la partita con grande piglio, soprattutto in difesa e contrattacco. Siamo andati un po' in sofferenza all'inizio, poi abbiamo iniziato a macinare side-out, con meno errori in battuta rispetto al solito e a far funzionare la nostra fase break mettendo in difficoltà la loro ricezione. Starting sex diverso? Ho la fortuna di avere un grande roster e Sani si meritava di partire dal primo minuto dopo il suo ingresso a Trento e poi ho avuto modo di dare più spazio a Nedeljkovic. Giocando ogni tre giorni, serve recuperare più che altro le energie mentali per preparare le partite successive al meglio ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Sicuramente i ragazzi ci hanno provato, ed era la cosa più importante, quello che ci eravamo chiesti alla vigilia. Sapevamo di affrontare una delle squadre più forti del campionato, soprattutto nei fondamentali di battuta e attacco, ma non abbiamo mai avuto cedimenti, nemmeno nei momenti in cui la pressione di Verona è stata più alta. La squadra ha cercato con continuità di competere e nel secondo e nel terzo set siamo riusciti anche ad alzare il livello, arrivando molto vicini a riaprire la partita. Un po’ di rammarico c’è, perché forse per un contrattacco in più da vincere potevamo portare a casa almeno un set e poi vedere quello che poteva succedere ».

Il tabellino-

RANA VERONA - SONEPAR PADOVA 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) –

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 17, Nedeljkovic 7, Ferreira Souza 10, Sani 9, Vitelli 8, Bonisoli (L), Cortesia 0, Planinsic 0, Staforini (L), Keita 0, Glatz 1. N.E. Valbusa, Gironi. All. Soli.

SONEPAR PADOVA: Todorovic 0, Orioli 4, Polo 5, Masulovic 12, Gardini 9, Truocchio 6, Toscani (L), Diez (L), Held 5. N.E. Zoppellari, Stefani, Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

ARBITRI: Caretti, Vagni.

Durata set: 26', 25', 26'; tot: 77'.

MVP: Rok Mozic (Rana Verona)

Spettatori: 2935

I RISULTATI-

Rana Verona - Sonepar Padova 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 20-25, 17-25)

Valsa Group Modena - Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)

Cisterna Volley - Vero Volley Monza 0-0 Si gioca domani ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25, 18-25, 17-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (27-29, 23-25, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 41 (16G 14V 2P), Rana Verona 39 (16G 14V 2P), Itas Trentino 36 (16G 12V 4P), Valsa Group Modena 34 (16G 11V 5P)l, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32 (16G 10V 6P), Cucine Lube Civitanova 31 (16G 10V 6P), Allianz Milano 26 (16G 9V 7P), Vero Volley Monza 12 (15G 4V 11P), MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12 (16G 3V 13P), Sonepar Padova 11 (16G 4V 12P), Cisterna Volley 7 (15G 3V 12P), Yuasa Battery Grottazzolina 4 (16G 1V 15P)

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 17 gennaio 2026, ore 18.00

Rana Verona - MA Acqua S.Bernardo Cuneo



Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino - Allianz Milano



Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Sonepar Padova - Cisterna Volley

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Yuasa Battery Grottazzolina

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia



Domenica 18 gennaio 2026, ore 19.00

Vero Volley Monza - Valsa Group Modena