Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Hamza Hfaiedh è un nuovo giocatore di Civitanova

Volley Mercato: Hamza Hfaiedh è un nuovo giocatore di Civitanova

Il ventitreenne tunisino nato in Grecia sarà a disposizione di Medei per l'impegnativo finale di stagione fra campionato e Champions League
3 min
TagsHfaiedhCucine Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Cucine Lube Civitanova ha un accordo per il finale di stagione con lo schiacciatore Hamza Hfaiedh, atleta classe 2002 nato a Salonicco, in Grecia, ma di nazionalità tunisina.

LA CARRIERA-

Alto 194 cm, il neo biancorosso è cresciuto nell’Étoile Sportive du Sahel, squadra del campionato tunisino in cui ha militato dal 2020/21 a oggi, con una parentesi del 2022/23 nella Serie B transalpina al Grand Nancy Volley-Ball. Un passaggio utile per la crescita del giocatore che è stato convocato ai Mondiali 2025 dalla Tunisia di Camillo Placì e che è stato nominato miglior schiacciatore della Coppa dei Campioni Arabi 2025/26, competizione in cui ha messo al collo l’argento. L’arrivo di Hfaiedh colma la lacuna lasciata dalla partenza a stagione in corso dello schiacciatore iraniano Poriya Hossein Khanzadeh. La new entry, che nelle Marche vestirà il numero 13 di maglia, vanta anche altri piazzamenti importanti, ovvero due argenti nella Coppa Nazionale e un argento nella Supercoppa di Tunisia. Lo schiacciatore tunisino è già a Civitanova e si sta allenando con il team vicecampione d’Italia.

Le parole di Hamza Hfaiedh

« Sono felice e onorato di approdare in un grande Club come la Lube. Giocare con questa maglia in Italia è un sogno che si avvera, per renderlo ancora più bello ci vuole una seconda parte di stagione fantastica. Farò del mio meglio per aiutare il Club. Ho visto tanti match in tv, la Lube ha un grande potenziale e sono ottimista sulle possibilità di lottare con tutti. Il livello del campionato italiano è molto alto, io mi sento pronto a dare il massimo, tanto in palestra quanto in partita se ci sarà bisogno di me. Ho tratto grande esperienza dalla mia partentesi in Francia e voglio fare altrettanto a Civitanova. Ammiro chi riesce a distinguersi e Alex è sicuramente tra i più forti al mondo. Sono totalmente concentrato sulla pallavolo, la mia vita è scandita da allenamenti e partite. Nei ritagli di tempo sono diventato un grande appassionato di serie tv! ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di SuperLega

Da non perdere

Champions League: per Civitanova vittoria al tie break nell'ultima della Pool ECivitanova ferma la corsa di Verona

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS