Perugia-Monza apre la corsa allo scudetto

Diretta Rai Sport, sabato 7 marzo, alle 21.00 dal Pala Barton Energy, per il confronto tra Sir Susa Scai Perugia, neovincitrice di Regular Season e Supercoppa, e Vero Volley Monza, formazione che si è qualificata con l’ottavo piazzamento grazie a un girone di ritorno fruttuoso: telecronaca affidata a Maurizio Colantoni e Matteo Piano. Tre le sfide domenicali. Alle 17.00 riflettori puntati sulla BTS Arena per il live streaming su DAZN e diretta su Rai Radio Uno (Manuela Collazzo è l’inviata) di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova, remake della finale Scudetto 2024/25, con i dolomitici in veste di terza testa di serie e i cucinieri che arrivano ai Play Off dopo la sesta posizione nella stagione regolare e che hanno appena ingaggiato il nazionale tunisino Hamza Hfaiedih. Alle 18.00 a entrare nelle case degli italiani con la diretta Rai Play (le voci di Edi Dembinski e Andrea Lucchetta pronte per raccontare l’evento) è il confronto tra Rana Verona, seconda forza della Regular Season che dopo la vittoria della Del Monte® Coppa Italia ha sfiorato il bis nella Del Monte® Supercoppa, e Allianz Milano, che tra un infortunio e l’altro (ultimo dei quali il grave problema fisico che ha colpito Francesco Recine) ha disputato una prima fase leggermente in sordina e vuole dire la sua dopo il piazzamento al settimo posto. A chiudere la programmazione del tabellone di Gara 1, alle 20.30 con live streaming DAZN, l’atteso derby della Via Emilia dal PalaPanini con Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, rispettivamente, quarta e quinta testa di serie. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

LE QUATTRO SFIDE-

Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza

I Play Off si aprono con il remake della Finale Scudetto 2023/24 e dei Quarti di CEV Champions League 2024/25, incroci vinti dai Block Devils. Sotto rete per Gara 1 dei Quarti al Pala Barton Energy i padroni di casa della Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza, squadra del consorzio brianzolo. Si tratta del faccia a faccia n. 44 tra i due Club dopo 35 successi dei perugini e 8 dei monzesi. Su tre incroci nei Play Off Scudetto la formazione umbra ha eliminato il collettivo lombardo nella serie dei Quarti, di Semifinale e di Finale Play Off, mentre ha perso in casa al tie-break la Finale 2022/23 dei Play Off 5° Posto dopo aver espugnato nettamente Monza nel girone preliminare. La formazione di Angelo Lorenzetti ha vinto la Regular Season e domenica scorsa a Trieste ha alzato al cielo la sua ottava Supercoppa in Finale contro Verona, mentre i ragazzi di Massimo Eccheli, grazie al cambio di rotta nella seconda parte della prima fase, hanno centrato l’ultimo pass utile per gli spareggi a caccia del tricolore. Tanti gli ex, da una parte Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Oleh Plotnytskyi, dall’altra Thomas Beretta e Jan Zimmermann. Tra i padroni di casa Roberto Russo indossa la casacca bianconera per la 200ª volta, mentre Wassim Ben Tara, alla gara n. 100 con la maglia di Perugia, è a 9 punti dai 400 stagionali, Sebastian Solé è a 10 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off. Tra gli ospiti Thomas Beretta si avvicina ai 2.000 punti in SuperLega, ora a -20. Da segnalare la diretta su Rai Radio Uno: Antonello Brughini racconterà le emozioni della sfida.

PRECEDENTI: 43 (35 successi Sir Susa Scai Perugia, 8 successi Vero Volley Monza)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Marco Gaggini a Monza nel 2021/22, 2023/24, 2024/25; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21

Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia)- « E' da un po' che non giochiamo contro di loro, avendo anticipato la prima giornata di ritorno al 26 novembre. Rispetto a quando li abbiamo incontrati è andato via il loro opposto, un giocatore che era molto importante. Penso che hanno due schiacciatori che possono fare la differenza, quindi sicuramente bosogna starci attenti, hanno giocatori esperti, il palleggiatore bravo, centrali forti, come Beretta che ha vinto il "miglior muro", quindi vuol dire che è una squadra che quando sta bene riesce a mettere in difficoltà. Però noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e se riusciremo a trovare la chiave per piegarli, ovviamente lo dirà il campo ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Scenderemo in campo liberi da pressioni e questo potrebbe aiutarci a sfruttare al massimo le nostre occasioni. Siamo orgogliosi e contenti di poter disputare i Play Off, un obiettivo che il gruppo squadra si è dato e rispetto al quale i giocatori erano estremamente motivati. Durante la stagione abbiamo attraversato delle difficoltà, ma abbiamo lottato e fatto un bel finale che ci ha permesso di consolidare l'ottava posizione in classifica". Un traguardo raggiunto anche attraverso le ottime prestazioni dei giovani in rosa: "Questo era uno degli obiettivi della società, salvare la categoria e valorizzare il più possibile i nostri giovani. Si sono viste tante cose positive sotto questo aspetto e sicuramente abbiamo la possibilità di garantirci un futuro importante partendo da questi ragazzi". Ora c'è Perugia: "L'obiettivo è quello di giocarci al massimo tutte le partite che disputeremo. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra in uno stato di salute incredibile nonostante le defezioni che ha avuto nell'ultimo periodo. Parliamo di una formazione ricca di campioni, guidata da un allenatore esperto e vincente. Mettere in difficoltà Perugia in questo momento non è semplice perché ha un'intensità di gioco importante e una grande solidità in ricezione. Dovremo essere molto bravi a tenere un buon livello di cambio palla e sfruttare al massimo gli errori che i nostri avversari commetteranno". Una spinta in più arriverà sicuramente dai tifosi: "Speriamo di avere l'Opiquad Arena piena in Gara 2 e, nel caso la serie dovesse prolungarsi, anche in Gara 4. Ci aiuterebbe molto ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Capitolo 110 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, remake della Finale Scudetto 2024/25 tra le due grandi deluse della Supercoppa, con i bianconeri capaci di riscattarsi al tie-break nell’andata dei Play Off di Champions League a Varsavia. Le due rivali, rispettivamente terza e sesta al termine della prima fase, si sono già giocate piazzamenti di rilievo, passaggi del turno e titoli, ma mai nei Quarti di Finale in SuperLega. A due giorni dalla gara sono 58 i successi dei marchigiani contro i 51 dei trentini. Nei Play Off le due avversarie si sono giocate in quattro stagioni il pass per l’ultimo atto, con una qualificazione dei gialloblù e tre dei biancorossi, mentre gli scontri diretti in Finale parlano di due titoli a testa. Nella stagione in corso la Lube, che giovedì si è rinforzata con l’ingaggio dello schiacciatore tunisino Hamza Hfaiedih, ha battuto Trento 3-1 a Civitanova, ma gli uomini di Marcelo Mendez si sono rifatti 3-1 al ritorno tra le mura amiche. Alessandro Michieletto, indisponibile, è il grande assente. Vari ex nei roster: da una parte Gabi Garcia Fernandez e Nicola Pesaresi, dall’altra Wout D’heer e Marko Podrascanin. In aria di record sono Alessandro Acquarone, alla 100ª partita in SuperLega (tutte presenze in maglia trentina), Theo Faure, a 34 punti dai 400 stagionali, e Daniele Lavia, a 8 punti dai 3.000 in carriera e a 25 dai 500 nei Play Off. Tra i biancorossi Alex Nikolov è a 8 punti dai 500 stagionali e a 9 sigilli dai 500 nei Play Off.

PRECEDENTI: 109 (51 successi Itas Trentino, 58 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Andrea Giani a Lube nel 2023/24; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Iniziamo la nostra corsa nei Play Off affrontando proprio l'avversario che avevamo superato in Finale nella precedente edizione e questo racconta già bene quanto questo quarto di finale possa essere difficile ed equilibrato. Avremo il fattore campo a disposizione in tre delle cinque partite della serie e dovremo provare subito a sfruttarlo per cercare di mettere in difficoltà una squadra quadrata e di valore come la Lube. Sarà una sfida difficilissima come è normale che sia ai play off scudetto del campionato più bello del mondo ».

Beppe Cormio (Direttore Generale Cucine Lube Civitanova)- « Sappiamo bene quanto sarà dura a Trento, ma la Lube ce la metterà tutta. Contro avremo un collettivo di altissimo livello anche senza Alessandro Michieletto. Lo consideriamo un grande giocatore ed è chiaramente un vantaggio non averlo dall'altra parte della rete, ma il roster dei campioni d’Italia è competitivo e performante anche senza di lui. L'Itas lo ha dimostrato a Varsavia in Champions League, con Lavia che sta tornando ai suoi livelli. Ce la giocheremo cercando di ribaltare i pronostici! ».

Rana Verona - Allianz Milano

Alle porte la sfida n. 35 tra Rana Verona e Allianz Milano, la seconda serie a eliminazione nei Play Off Scudetto dopo la vittoria dei meneghini alla bella del Preliminare 2020/21, mentre per tre stagioni veneti e lombardi si sono misurati nei Play Off 5° Posto con i successi chiave centrati dal collettivo ambrosiano. Nel bilancio complessivo degli scontri diretti però, la società veneta è avanti con 21 vittorie a 13. I padroni di casa, approdati ai Play Off con il secondo posto in Regular Season e reduci dalla sconfitta nella Finale Del Monte® Supercoppa a Trieste contro Perugia, hanno battuto Milano in tre set sia nel girone di andata che in quello di ritorno, ma il gruppo lombardo è carico dopo il 3-0 contro Izmir nell’andata di Semifinale della Challenge Cup. Numerosi ex scalpitano in vista del match: da una parte Fabrizio Gironi, Matteo Staforini, Marco Vitelli e il secondo allenatore Matteo De Cecco, dall’altra Edoardo Caneschi (3 muri ai 400 in SuperLega). Record in vista sul taraflex del Pala Agsm AIM. Tra gli scaligeri Darlan Ferreira Souza è a 14 attacchi vincenti dai 300 stagionali e a 29 punti dai 400 stagionali, mentre Rok Mozic è a 27 punti dai 2.000 in carriera. Tra gli ospiti, nel giorno della gara n. 100 in SuperLega per Fernando Kreling, Ferre Reggers è a 27 punti dai 400 stagionali, mentre Tommaso Ichino è a 6 punti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 34 (21 successi Rana Verona, 13 successi Allianz Milano)

EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Stiamo abbastanza bene, il focus è quello di recuperare al meglio le energie fisiche e mentali prima che quelle tecniche-tattiche per poter affrontare questi Play Off nel migliore dei modi, guardando ogni singola partita come una finale. Arriveremo a domenica in una buona condizione, stiamo avendo dei segnali incoraggianti rispetto alle criticità che abbiamo avuto nell'ultimo periodo; quindi, sono confidente che domenica saremo pronti per affrontare una Milano molto pericolosa. I ragazzi fortunatamente riescono ad esprimere una buona pallavolo, anche se non si ha una condizione stupenda. Vogliamo affrontare i Play Off come fosse il campionato, una partita alla volta ben consapevoli, però a differenza del campionato l'asticella adesso si alza e basta ».

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Domenica arriva un'altra partita tostissima contro Verona. Anche la semifinale di Challenge non è stata una gara facile. Siamo andati lunghi, siamo stati vicini e abbiamo speso tante energie. Dobbiamo recuperare il più velocemente possibile, purtroppo senza Checco, perché domenica inizia la parte più importante della stagione. Dovremo essere al 100% perché dall’altra parte c’è Verona e sappiamo bene che non sarà facile ».

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Il derby della Via Emilia è sempre molto atteso, ma a due giorni dal 25° faccia a faccia anche i numeri rendono più intrigante la sfida tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, sulla carta il match più equilibrato visto che sotto rete si affrontano la quarta e la quinta classificata al termine della Regular Season. Il bilancio dei 24 precedenti è in perfetta parità, con 12 vittorie per parte. Nella stagione in corso Modena ha vinto entrambi gli scontri diretti nella stagione regolare (3-1 in trasferta e al tie-break in casa), ma è caduta in quattro set nella gara secca dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia sul campo della Gas Sales, che mercoledì scorso si è imposta 3-0 a Berlino nell’andata dei Quarti di Finale della CEV Cup. Le due società emiliane si sono misurate nei Quarti Play Off anche nel 2022/23 con impresa corsara al fotofinish dei piacentini nella quinta e decisiva partita. Gli altri incroci al di fuori della prima fase riguardano i Play Off 5° Posto nel 2020/21 e 2023/24. Tre ex tesserati di Modena promettono battaglia ai gialli, ovvero lo schiacciatore José Miguel Gutierrez (21 punti dai 300 stagionali), il palleggiatore Paolo Porro e il compagno di reparto Dragan Travica. In campo un derby nel derby, visto che tra gli ospiti milita il laterale Luca Porro (18 punti ai 300 stagionali), fratello minore del regista modenese. Da una parte Paul Buchegger è a 3 punti dai 2.000 in SuperLega, dall’altra Ramazan Efe Mandiraci è a 19 attacchi vincenti dai 300 stagionali e Alessandro Bovolenta a 6 punti dai 500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 24 (12 successi Valsa Group Modena, 12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « Sono fiducioso, abbiamo tanta benzina nelle gambe e daremo il massimo in campo. Il quarto posto finale ci ha detto che siamo una squadra forte che se la può giocare con qualsiasi avversario, ma allo stesso tempo bisogna restare attenti e concentrati. Con Piacenza mi aspetto una serie lunga e combattuta, siamo due formazioni simili che puntano forte sulla battuta ed entrambe dovranno essere brave a ricevere e ad attaccare nel miglior modo possibile ».

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sia noi che Modena siamo due squadre molto giovani e costruite nello stesso modo. Onestamente non so se abbiamo entrambe la stessa mentalità ma entrambe abbiamo trovato il percorso giusto per arrivare a questi Play Off Scudetto. Sarà una bellissima sfida, con ogni probabilità lunga e che potrà essere decisa da pochi dettagli. Modena è molto pericolosa in battuta ma andiamo a giocare questa Gara 1 a testa alta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 QUARTI – PLAY OFF

Sabato 7 marzo 2026, ore 21.00

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Pozzato Andrea, Caretti Stefano

Domenica 8 marzo 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Lot Dominga, Giardini Massimiliano

Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Brancati Rocco, Cerra Alessandro

Domenica 8 marzo 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zanussi Umberto, Luciani Ubaldo