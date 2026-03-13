Play Off: è tempo di Gara 2 dei quarti di finale 

Non sono previsti confronti da dentro o fuori. Un eventuale doppio vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite fornirebbe ben tre match ball per approdare alle Semifinali.

Il derby della Via Emilia, unica sfida di Gara 1 conclusa al tie-break, apre il secondo atto dei Quarti. Il confronto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, vincitrice all’esordio, è previsto sabato, al PalaBancaSport, con fischio d’inizio alle 18.00 e diretta televisiva su Rai Sport; diretta anche su Radio Lattemiele, con la presenza di Marco Caronna direttamente dal Palasport piacentino. A raccontare la sfida su Rai Radio Uno sarà invece Manuela Collazzo. Il team di casa, reduce dal passaggio alle Semifinali di CEV Cup conquistato mercoledì al PalaBancaSport contro Berlino, vuole pareggiare la serie. Il giorno dopo spazio alle altre tre sfide, con prima battuta a distanza di un’ora una dall’altra. Alle 17.00, con diretta DAZN, Vero Volley Monza è chiamata a impattare la serie all’Opiquad Arena contro Sir Susa Scai Perugia, che non vuole lasciare spazio a rimonte. Esclusiva VBTV, alle 18.00 dall’Eurosuole Forum, per Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino, con i marchigiani avanti 1-0 dopo l’esordio e i gialloblù che promettono battaglia, ma devono prima smaltire l’amarezza per la maratona casalinga di mercoledì contro Varsavia terminata con l’uscita di scena dalla Champions League al Golden Set. Nel posticipo delle 19.00 si misurano Allianz Milano e Rana Verona all’Allianz Cloud, con il team ambrosiano obbligato a riscattare lo stop netto nel primo match, gara in cui gli scaligeri hanno dato prova di solidità e capacità di gestione. A dare tanta carica ai giganti lombardi è arrivato in settimana a Smirne il pass per la Finale europea di Challenge Cup. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

Ricaricata dalla conquista delle Semifinali in CEV Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita Valsa Group Modena al PalaBancaSport per il derby n. 26. Un nuovo faccia a faccia tra formazioni emiliane dopo la rimonta monstre dei canarini nella sfida di domenica scorsa, risultato che ha permesso ai modenesi di mettere il naso avanti (13-12) nel bilancio dei precedenti. Un incontro deciso sull’equilibrio di battuta e ricezione, con una partenza a razzo degli uomini di Dante Boninfante e un ritorno prepotente al servizio di Modena con Paul Buchegger in cattedra (8 ace). Ad attendere il collettivo allenato da Alberto Giuliani ci sono tre ex modenesi: Josè Miguel Gutierrez (4 punti ai 300 stagionali), Paolo Porro e Dragan Travica. Da una parte Ramazan Efe Mandiraci, in stagione, è a un attacco vincente dai 300 e a 25 punti dai 400, mentre Gianluca Galassi, tornato ad allenarsi in palestra negli ultimi giorni, è a 14 sigilli dai 300 punti nei Play Off. Sul fronte opposto Vlad Davyskiba è a 17 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Luca Porro è a caccia del muro n. 100 in carriera e dei 3 ace in SuperLega per arrivare a 100.

PRECEDENTI: 25 (12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 13 successi Valsa Group Modena)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sappiamo e abbiamo visto anche in Gara 1 che siamo molto vicini a Modena, certamente dobbiamo sfruttare meglio alcune situazioni di gioco nel momento cruciale della partita. Affrontiamo un avversario forte molto pericoloso in battuta ma siamo certi che sabato il nostro pubblico sarà in grado di darci quella spinta che magari in Gara 1 è mancata sul finire della partita. Quella di sabato è un secondo set di una partita che penso sarà lunga ».

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « La prima gara è stata molto intensa soprattutto al servizio: Piacenza ha battuto molto bene, poi siamo riusciti a sistemare qualcosa e quando riceviamo bene sappiamo esprimere la nostra migliore pallavolo. Mi aspetto un’altra partita difficile a Piacenza: giocare fuori casa cambia sempre qualcosa, mentre al PalaPanini il nostro pubblico rappresenta una spinta importante per noi. Andremo comunque lì con serenità e con la voglia di fare una grande prestazione ».

Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia

Nel 45° confronto tra Vero Volley Monza e Sir Susa Scai Perugia, match tra l’ottava e la prima forza della Regular Season, i padroni di casa cercano il nono successo di sempre contro i Block Devils, indispensabile per riportare la situazione in parità. Sabato scorso la squadra di Massimo Eccheli aveva saputo trovare il miglior impatto possibile in Umbria aggiudicandosi il primo set, salvo poi subire la pressione bianconera e incassare la rimonta. Memore dell’uscita di scena dello scorso anno in Semifinale contro la Lube, con la Sir che in Gara 3 aveva sprecato le chance per il 3-0 nella serie, Angelo Lorenzetti chiederà ai suoi per tutta la durata dei Play Off di non abbassare mai la guardia e di non permettere agli avversari di rialzarsi. Presumibile quindi aspettarsi una formazione d’assalto in un match ricco di ex. Da una parte Thomas Beretta (12 punti ai 2.000 in SuperLega) e Jan Zimmermann, dall’altra Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Oleh Plotnytskyi (6 punti ai 300 stagionali e 24 ai 500 nei Play Off). Tra gli ospiti Sebastian Solé è a 7 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off, Kamil Semeniuk è 19 punti dai 1.500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 44 (8 successi Vero Volley Monza, 36 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21; Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Marco Gaggini a Monza nel 2021/22, 2023/24, 2024/25; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Siamo convinti di avere le carte in regola per fare bene. Siamo tornati a Monza da Gara 1 con il rammarico per come è andato il match dalla seconda metà del secondo set. Vogliamo giocare la partita di domenica prossima al meglio delle nostre possibilità per provare a pareggiare la serie. Siamo in grado di disputare grandi partite, lo abbiamo dimostrato già in altre occasioni quest'anno. Dovremo scendere in campo sereni e con la mentalità giusta per affrontare i nostri avversari. Un ruolo importante l'avranno anche i nostri tifosi: la spinta dell'Opiquad Arena sarà fondamentale, è la nostra carta in più da sfruttare negli incontri casalinghi. Tutta la squadra si augura di vedere gli spalti gremiti ».

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino

Sfida n. 111 per una delle rivalità più longeve in SuperLega Credem Banca. Corsara 3-1 domenica in Gara 1 alla BTS Arena, Cucine Lube Civitanova attende all’Eurosuole Forum i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino (59 a 51 i precedenti). I gialloblù vogliono smaltire la mancata qualificazione ai Quarti di Finale della Champions League, sfuggita mercoledì in casa al Golden Set contro Varsavia. Gli uomini di Marcelo Mendez, privi di Alessandro Michieletto e con Daniele Lavia (16 punti ai 500 nei Play Off) da poco recuperato, dovranno attingere alle risorse energetiche per fermare la squadra di Giampaolo Medei, che appena sente odore di Play Off Scudetto alza il livello. Il team biancorosso, sesto a fine Regular Season, ha violato il campo gialloblù, ma se non vuole ritrovarsi nella situazione di partenza deve far suo il secondo match con i punti di Alex Nikolov e la difesa solida mostrata sulle Dolomiti. Vari ex nei roster: D’Heer e Podrascanin tra i padroni di casa, Gabi Garcia e Nicola Pesaresi tra gli ospiti. Vicini ai 300 punti stagionali Eric Loeppky (-15) e Mattia Bottolo (-20), Giovanni Gargiulo è a 10 attacchi vincenti dai 500. Tra i trentini Theo Faure è a 19 punti dai 400 stagionali e cerca il centesimo ace in SuperLega.

PRECEDENTI: 110 (59 successi Cucine Lube Civitanova, 51 successi Itas Trentino)

EX: Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Andrea Giani a Lube nel 2023/24; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17

Giovanni Maria Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Gara 2 contro Trento sarà una sfida molto difficile e dovremo cercare di arrivarci nella migliore condizione possibile. Dovremo rimanere concentrati su quello che faremo noi, sul nostro gioco. Già sappiamo che Trento cercherà il tutto per tutto. Il primo atto dei Quarti è andato secondo i nostri piani e per non vanificare la gran bella prestazione di domenica scorsa dovremo esprimere la miglior pallavolo possibile davanti ai nostri tifosi ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « Gara 2 sarà un impegno ancora più difficile del precedente, perchè lo giocheremo in trasferta ed in particolare su un campo dove la Lube in questa stagione ha perso pochissime volte. Sarà quindi necessario alzare ancora il nostro livello di gioco se vorremo vincere ed entrare in campo ancora più fiduciosi perchè la serie può essere ancora molto lunga ma dobbiamo trovare il pareggio ».

Allianz Milano - Rana Verona

Allianz Milano e Rana Verona sono pronte per il secondo scontro diretto dei Quarti di Finale. Un confronto tra settima e seconda forza della classifica al termine della Regular Season. Nel primo atto della serie il Club scaligero ha mostrato senza sconti le qualità in attacco e al servizio che hanno portato il team a vincere la Del Monte® Coppa Italia e a prendersi il secondo posto definitivo in Regular Season, ma al di là della serata sottotono di Ferre Reggers (22 attacchi vincenti ai 400 stagionali) tra i rivali, il gruppo meneghino nel primo atto non è mai entrato completamente in partita e intende far vedere di che pasta è fatto all’Allianz Cloud, davanti ai propri tifosi. Soprattutto dopo la conquista della Finale di Challenge Cup con un successo in Turchia, arrivato nella serata di giovedì. Numerosi gli ex del match: da una parte della rete Edoardo Caneschi (21 punti ai 1.500 in SuperLega), dall’altra Fabrizio Gironi, Matteo Staforini, Marco Vitelli e il secondo allenatore Matteo De Cecco. I tifosi di casa sono pronti ad applaudire Gabriele Di Martino per la sua partita n. 300 in carriera. Sul fronte veronese Darlan è a 13 punti dai 400 stagionali e cerca l’attacco vincente n. 300 in stagione, Noumory Keita è a 16 punti dai 2.000 in Serie A con la maglia di Rana Verona, mentre a Rok Mozic ne mancano solo 13 per lo stesso importante traguardo.

PRECEDENTI: 35 (13 successi Allianz Milano, 22 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE

Sabato 14 marzo 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena Arbitri: Curto Giuseppe, Simbari Armando

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Canessa Maurizio, Zanussi Umberto

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Zavater Marco

Domenica 15 marzo 2026, ore 19.00

Allianz Milano - Rana Verona Arbitri: Carcione Vincenzo, Cavalieri Alessandro Pietro

LA SITUAZIONE DOPO GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE-

Sir Susa Scai Perugia è avanti 1-0 nella serie contro Vero Volley Monza

Rana Verona è avanti 1-0 nella serie contro Allianz Milano

Cucine Lube Civitanova è avanti 1-0 nella serie contro Itas Trentino

Valsa Group Modena è avanti 1-0 nella serie contro Gas Sales Bluenergy Piacenza