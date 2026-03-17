Play Off: Piacenza si prende Gara 3 e si porta su 2-1 nella serie

Gara intensa, determinante la battuta nei primi tre parziali e anche sul finire del quarto set quando qualche errore di troppo dalla linea dei nove metri si è visto. Una Gas Sales Bluenergy Volley concreta, pochi errori commessi in campo sia in battuta che in attacco, tanta voglia e cuore oltre ad ogni ostacolo.

Lupi Biancorossi che festeggiano, giocatori là sotto il settore occupato dai tifosi biancorossi, grande serata con Mandiraci mattatore con i suoi 19 punti eletto MVP. Ottimo Simon a muro, lui l’autore dei tre block in della serata.

Valsa Group Modena in campo con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Anzani al centro, Davyskiba e Luca Porro alla banda, Perry è il libero. Sanguinetti è out per un problema fisico.

Coach Boninfante risponde con Porro e Bovolenta in diagonale, Simon e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero.

Il primo punto è dei padroni di casa poi è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a spingere subito sull’acceleratore, due ace consecutivi di Mandiraci valgono il più tre (6-9) con Giuliani a chiamare time out. Viaggia veloce Piacenza, Modena fatica, Bovolenta e subito dopo Gutierrez per il più cinque (12-17) con i canarini a chiamare il secondo time out. Alla ripresa del gioco è ancora Piacenza a segnare punto con Gutierrez (12-18), Modena spinge in battuta ma è Simon a mettere a segno l’ace del più sette (16-23) e subito dopo il compagno di reparto Iyegbekedo porta otto set point ai suoi (16-24) che chiudono alla seconda occasione.

L’ace di Luca Porro (5-2) fa subito chiamare il primo time out della serata a Boninfante, Modena ha trovato ritmo e colpi anche dalla linea dei nove metri, due ace di Luca Porro mandano in orbita i suoi (15-9) con Piacenza a chiamare il secondo time out del parziale. E alla ripresa del gioco altri due ace consecutivi di Luca Porro (17-9), altro ace questa volta di Davyskiba (21-12), Piacenza qualche punto lo rosicchia (22-15) ma Modena corre veloce verso l’epilogo del set, si chiude sull’attacco di Mati.

Il primo block in biancorosso della serata è di Simon e vale il più uno (7-8), allunga Piacenza con Gutierrez e Mandiraci con un colpo d’astuzia (9-12), time out di Modena. Alla ripresa del gioco punto di Modena e poi assolo biancorosso, due ace consecutivi di Simon sono la ciliegina sulla torta (10-17). Il gioco è in mano dei biancorossi, pipe di Mandiraci (14-21), Modena qualche punto lo rosicchia, l’ace di Mati vale il meno tre (20-23) ma sono quattro i set point biancorossi (20-24) che subito chiudono alla prima occasione.

Si gioca punto a punto, due block in consecutivi di Simon valgono il primo allungo biancorosso (6-8), ace di Bovolenta ed è più quattro (7-11), Modena accorcia (14-15) e Boninfante chiama tempo. Al rientro in campo è Bovolenta a mettere a terra un perfetto diagonale (14-16), l’ace di Gutierrez porta i suoi a tre lunghezze di vantaggio (16-19) con Giuliani che chiama il secondo time out a disposizione, Gutierrez lascia il campo per un dolore al piede, dentro Bergmann. È battaglia in campo, Modena trova la parità a quota venti, il match ball è di Piacenza con Bovolenta (23-24) che poi sbaglia la battuta. Modena annulla altri cinque match ball a Piacenza che festeggia alla sesta occasione sull’attacco out dei canarini.

I protagonisti-

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « E' stata un'altra battaglia, come ci aspettavamo, abbiamo perso perchè nei momenti cruciali serve maggiore lucidità. Non facciamo drammi, pensiamo già a domenica, al match di Piacenza, vogliamo andare là, vincere e giocarci tutto in Gara 5 al PalaPanini ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La battuta ha fatto la differenza nei primi tre parziali, poi nel quarto sono arrivati errori da entrambe le parti ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi a restare calmi quando Modena ci ha recuperato. Abbiamo vinto una partita importantissima nell’economia della serie ma domenica si riparte da zero a zero ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (17-25, 25-17, 20-25, 28-30) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Anzani 5, Buchegger 7, Porro 19, Mati 8, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 0, Ikhbayri 5. N.E. Sanguinetti, Tauletta, Giraudo. All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Mandiraci 19, Iyegbekedo 3, Bovolenta 12, Gutierrez 13, Simon 12, Comparoni (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Fraleone. All. Boninfante.

ARBITRI: Cesare, Pozzato, Merli.

Durata set: 23′, 23′, 26′, 37′; tot: 109′.

MVP: Ramazan Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 3610