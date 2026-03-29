Modena, la carica di coach Giuliani prima della 'bella' con Piacenza: "Decisivi i dettagli"

MODENA - Oggi pomeriggio alle 18, Modena e Piacenza si troveranno al PalaPanini per la “bella”, la quinta partita dell’unico, e prevedibile, quarto di finale scudetto ancora in vita. Sarà l’ottava volta in questa stagione ed il bilancio set ad una gara dalla fine della sfida, comunque vada, è in perfetta parità, sedici set a testa, dei trentadue giocati, per quattro volte ha vinto Modena, tre