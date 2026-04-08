ROMA- La Vero Volley Monza bissa a domicilio il successo di Gara 1 contro la Sonepar Padova e conquista la semifinale dei Play Off 5° Posto Credem Banca. Alla Kioene Arena a mettersi in mostra sono Diego Frascio (19) ed Erik Rohrs (9). Tra le fila dei patavini chiude da top scorer Veljko Masulovic (8), insieme a Davide Gardini (8). Per Padova la stagione si chiude qui, mentre Monza si prepara, appunto, per le Semifinali: di fronte alla formazione di Massimo Eccheli ci sarà Itas Trentino, che ha chiuso ai Quarti la sua rincorsa Scudetto e vuole centrare il pass per la Challenge Cup.

La battaglia sportiva in terra pontina (oltre due ore di gioco) premia Allianz Milano che, in rimonta, ha la meglio sui padroni di casa di Cisterna Volley e si qualifica così alle Semifinali dei Play Off 5° Posto. Ad attenderla una tra Modena e Cuneo. Dopo avere perso il primo parziale ai vantaggi, i meneghini hanno saputo imporsi nei successivi tre set, portando a casa vittoria e passaggio del turno. Per la squadra di Roberto Piazza da sottolineare i 23 punti di Ferre Reggers, top scorer di serata; in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (14). In casa pontina da segnalare la prestazione di Jacopo Tosti, centrale, che firma 11 punti (career high per lui in SuperLega); Daniele Mazzone (15) imita la sua miglior prestazione di sempre in categoria, così come Efe Bayram (19).

Alle 20.30 di domani, giovedì 9 aprile, spazio a MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena: i gialli in campo per chiudere la contesa e volare in Semifinale, i piemontesi per riaprire la serie.

LE DUE SFIDE-

Sonepar Padova - Vero Volley Monza

Solida e matura nonostante i tanti giovani in campo. È una Vero Volley Monza da applausi quella che batte la Sonepar Padova 0-3 (17-25; 19-25; 21-25) in Gara 2 dei Play Off 5° Posto. Una vittoria che chiude la serie contro i veneti e permette alla squadra di coach Massimo Eccheli di staccare il pass per le Semifinali. Ad attenderla c’è l’Itas Trentino.

Contro Padova la Vero Volley mostra efficacia in attacco, fondamentale in cui spadroneggia Diego Frascio. Proprio lui, schierato nuovamente opposto dopo la prova da schiacciatore in Gara 1, è il miglior giocatore del match: 19 punti, 70% in attacco e prestazione di sostanza per il giovane sempre più punto di riferimento della squadra monzese. Prova corale ottima anche a muro, altro fondamentale che sta contraddistinguendo la Vero Volley di questa stagione. Sono otto quelli messi a segno contro Padova, cinque in più degli avversari. Ai veneti non sono bastati gli otto punti di Masulovic e Gardini per tenere vive le speranze di strappare un risultato positivo. Archiviati i Quarti di Finale, Monza avrà qualche giorno per prepararsi alla prima sfida contro l’Itas Trentino, in programma nel weekend del 19 aprile.

La Sonepar Padova scende in campo con Todorovic in regia e Masulovic opposto, Orioli e Held schiacciatori, Truocchio e Polo al centro, Diez libero. La Vero Volley Monza risponde con la diagonale Zimmermann-Frascio, Velichkov e Röhrs schiacciatori, Larizza e Beretta al centro, Scanferla libero.

La Vero Volley detta legge nei primi scambi del match. Il muro di Beretta vale il 4-9 che porta le due squadre al primo time-out richiesto dai veneti. La pausa non frena la corsa di Monza che continua a spingere in attacco con i colpi di Frascio. Padova cambia la diagonale principale, inserendo Zoppellari e Stefani (6-14), ma il gap è ormai ampio per pensare a una rimonta. Tra le fila brianzole c’è spazio per Knipe e Mapelli (11-19), Mapelli stesso sigla il punto del 16-23. L’errore al servizio della Sonepar permette alla Vero Volley di festeggiare la vittoria del set (17-25).

Nel secondo parziale la squadra di coach Massimo Eccheli ricomincia da dove aveva terminato la frazione precedente. Subito avanti 1-4, però, deve fare i conti con la reazione dei padroni di casa. I veneti, infatti, si riavvicinano e vanno avanti nel punteggio costringendo Monza al time-out (7-6). Le due formazioni proseguono punto a punto fino a metà parziale, quando Beretta e compagni conquistano il break (14-16). Il tecnico dei patavini chiede un time-out (15-18), ma Zimmermann al rientro si trasforma in attaccante e schiaccia per il 15-19. Il muro di Larizza è una sentenza sul set (15-20) che vede trionfare ancora una volta la Vero Volley (19-25).

Le due squadre si equivalgono nella prima parte del terzo parziale, poi è ancora una volta la Vero Volley a strappare il break (11-13). La Sonepar Padova riconquista la parità (15-15), ma Monza riallunga (16-18). La Sonepar Padova ricorre al time-out, Larizza alla ripresa mette a segno il muro che vale il +3. I padroni di casa non mollano e pareggiano i conti sul 21-21. La Vero Volley è brava in questo frangente a reagire e ritrovare immediatamente le proprie certezze (21-23). Il muro di Beretta regala il match point (21-24) e Frascio chiude la partita 21-25.

I protagonisti-

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « Sicuramente questa sera non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Il coach ha dato spazio a tutti e abbiamo provato, come squadra, a trovare soluzioni per rientrare in partita. Nell’ultimo set siamo riusciti a restare più a lungo punto a punto, ma va dato merito a Monza per aver disputato una buona gara. Per quanto riguarda la stagione, credo sia stata molto positiva: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero la permanenza nel massimo campionato italiano ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « Sono contento perché siamo riusciti a giocare entrambe le partite a un livello alto. Abbiamo dimostrato che, in questo momento, siamo la squadra migliore. Sono felice anche per i giovani, che hanno dimostrato di essere in grado di competere a questo livello. Ora andiamo a Trento: sarà una serie un po’ diversa. Secondo me loro saranno molto carichi, anche perché non hanno giocato in questo turno. Ci troveremo di fronte una squadra che vorrà dire la sua e puntare a giocare in Europa. Adesso ci prepariamo e daremo tutto a Trento ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA - VERO VOLLEY MONZA 0-3 (17-25, 19-25, 21-25) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 2, Orioli 4, Polo 0, Masulovic 8, Held 1, Truocchio 5, Gardini 8, Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 0, Nachev 3, Toscani (L). N.E. Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 5, Velichkov 6, Larizza 7, Frascio 19, Rohrs 9, Beretta 5, Pisoni (L), Mapelli 1, Knipe 0, Scanferla (L), Mosca 0. N.E. Ciampi, Alimenti. All. Eccheli.

ARBITRI: Santoro, Zanussi.

Durata set: 21', 22', 25'; tot: 68'.

Mvp: Diego Frascio (Vero Volley Monza)

Spettatori: 1899

Cisterna Volley - Allianz Milano

No, questa volta Allianz Milano non domina contro Cisterna, ma è capace comunque di vincere e di soffrire dopo un match di quattro set e oltre due ore di gioco. I padroni di casa nonostante i cerotti e le assenze riescono infatti a mettere in forte difficoltà la squadra lombarda. Dieci gli ace dei pontini, capaci di ribaltare il primo set ai vantaggi e di combattere fino in fondo, nonostante per quasi metà gara siano privi di un opposto di ruolo, dopo l’infortunio occorso all’ex Allianz, Tommaso Barotto. Milano si porta comunque a casa il bottino pieno e soprattutto conquista la semifinale evitando gara 3 che avrebbe voluto dire non staccare in pratica neppure una giornata negli ultimi tre mesi. Le tossine del doppio impegno tra Play Off e Challenge hanno probabilmente presentato il conto alla squadra di coach Roberto Piazza, che ora deve ricaricare le pile per giocarsi fino in fondo la partecipazione alla prossima coppa europea che vede Allianz detentrice del trofeo.

Morato, che ha Lanza e Muniz De Oliveira in tribuna e Guzzo non in condizione, parte con Fanizza in palleggio, Barotto opposto, Mazzone e Tosti sono i centrali titolari, Tarumi e Bayram gli schiacciatori con il canadese Currie libero.

Roberto Piazza riparte dai titolari dell’andata: Kreling e Reggers in diagonale, Otsuka e Ichino in banda, Caneschi e Masulovic al centro con Catania libero.

Subito spettacolo a Cisterna il punto dell’1-1 arriva dopo uno scambio con almeno quattro difese. Break pontino con Bayram 3-1. La squadra di casa ha il braccio più sciolto rispetto a gara 1. L’ace di Reggers riporta lo score in parità 4-4, ma il ritorno immediato di Cisterna e time out Piazza sul 7-4. Invasione sotto rete ravvisata dal video check chiamato da Piazza e la distanza si riduce 9-8. Il muro di Mazzone fa l’11-9. Pareggia ancora l’opposto belga di Allianz Milano 12-12 con time out Piazza. Rotty per Ichino in seconda linea sul 14-13, ma ecco l’ace di Bayram a riportare Cisterna a +2. Entra anche Di Martino per Masulovic, ma la squadra di coach Morato mette la freccia: 18-15 e time out Piazza. L’ace di Tarumi scava un altro punto 20-16. Kreling chiama Reggers 20-18, ma risponde Barotto. La rete regala un ace a Reggers 21-20 con time out Morato. Lindqvist ad alzare il muro su Kreling, impatta Otsuka 22-22. Sorpasso di Reggers 23-24, ma impatta Bayram in una bella sfida tra i due capitani. Girandola di cambi nei vantaggi. Sul 26-27 video check di Piazza, ma il punto è di Cisterna. Bayram spreca il primo setpoint pontino 28-28 in un parziale infinito. Lo stesso Bayram con un ace chiude 31-29 e il suo settimo punto personale. Milano ha avuto 4 set point. Nella fila di Allianz Milano non bastano i 10 palloni messi a terra da Reggers nella sua centesima presenza tra campionato e Coppa Italia. Cisterna batte meglio 3 ace a 2 e mura di più (2-0). Percentuali pontine eccellenti in attacco con il 60% contro il 55% meneghino.

Confermano i loro titolari Piazza e Morato per il secondo set. Allianz recupera il break sul 5-5 grazie a un attacco out di Barotto, comunque tra i più positivi l’ex Milano con percentuali altissime di palle punto. E’ sempre la squadra di casa a condurre e Allianz a rincorrere. Piazza ferma il gioco sull’11-7. Altro break pontino 13-8, Lindqvist per fare respirare Reggers. Tarumi in rete e 13-10, ma sul 15-10 Piazza deve fermare ancora il gioco dopo il muro di Mazzone. Allianz fa un parziale di 4-0, time out Morato 16-15. Pareggia Lindqvist. Kreling nasconde la palla per il 17-17, poi ancora il palleggiatore brasiliano a muro su Bayran per il sorpasso 17-18. Tarumi out, non c’è tocco a muro e Allianz va a +2 (18-20). Allunga con il suo finlandese la squadra del presidente Fusaro, 19-22, poi il 23 a muro con Otsuka. Due difese spettacolo Allianz, ma è Cisterna a -1 (22-23). Dentro Rotty e Reggers. Chiude un muro di Otsuka su Barotto 22-25. Parità ristabilita. Il muro di Milano ha fatto la differenza (5-3). Sono i 5 i punti di Mazzone nel set, 4 quelli di Bayram e Otsuka.

Terzo parziale con un doppio ace del giovane Tosti per il 4-2. Allunga Cisterna 7-4, in campo un altro baby, Corbetta per Catania. Barotto piazza la zampata del 10-6 e costringe Piazza al time out. Ace di Bayram 12-7. Bel duello tra Otsuka e Tarumi nell’azione del 14-9. Mazzone allunga ancora per il time out di Piazza. Recupera due punti Reggers smarcato da Kreling 15-12. Infortunio a Barotto sul 15-14, dentro Diamantini, centrale di ruolo, con Tarumi che attacca da opposto. Nonostante un giocatore fuori posizione, allungano i pontini grazie a un ace di Mazzone 18-15, torna in campo Catania. Caneschi fa il 20-18, ma c’è ancora un break da recuperare per Milano, ci pensa, neanche a dirlo, Ferre Reggers. Di Martino ferma Tarumi a muro e parità 21-21. Sorpasso Otsuka, poi Bayram mette fuori 22-24. Chiude Reggers 23-25 ottavo punto nel parziale.

Quarto set ancora con Cisterna che ha Diamantini schierato in diagonale con il palleggiatore. Pallonetto di Reggers e 2-4 Allianz, dopo il punto di Otsuka, ferma il gioco Morato. Fatica la squadra di casa senza l’opposto di ruolo in campo. Non si arrende però Cisterna. Bayram chiude un bel rally con il punto del 6-8. Ancora il turco 9-10 con time out Piazza. Ace di Bayram: 11-12. Allianz Milano deve tenere il vantaggio per evitare il tie-break. Morato ferma il gioco sul 12-15. L’ace di Reggers, il terzo della sua partita fa il 13-17. Risponde l’ace di Tarumi 15-17. Sul muro di Fanizza, Piazza è costretto a fermare il gioco. Ancora un ace di Cisterna, di Mazzone questa volta e il set è in parità 18-18. Infrazione al servizio di Fanizza, ravvisato da Piazza con il check: 19-20. Allunga Allianz 20-23. Allianz ha due match point, la chiude Seppe Rotty 22-25. Onore comunque alla squadra laziale per come fino all’ultimo pallone ha interpretato il match pur con una formazione ampliamente rimaneggiata.

I protagonisti-

Daniele Morato (Cisterna Volley)- « Ci tenevamo a fare bene in questa gara davanti al nostro pubblico, dispiace non aver allungato la serie a gara-3, ma resta comunque la consapevolezza di aver dato tutto questa sera. Abbiamo vinto uno spettacolare primo set, giocando punto a punto gli altri: Milano ha saputo gestire meglio i momenti decisivi della partita. Rispetto a gara-1 siamo andati molto meglio, purtroppo sabato scorso abbiamo pagato l'impatto col ritorno ad una gara ufficiale dopo oltre un mese senza agonismo. Per questo sarebbe stato bello arrivare a gara-3, ma accettiamo il verdetto del campo ».

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- «Oggi non abbiamo giocato una buona pallavolo. Anzi devo dire che abbiamo giocato male. L’unica cosa buona che ci portiamo a casa è il risultato. Siamo riusciti a vincere e questo era importante. Sono contento, ma dovremo cambiare qualcosa per la prossima partita. Adesso abbiamo qualche giorno di riposo. Abbiamo tempo per recuperare e per mettere nuova energia nelle semifinali che saranno partite ancora complicate ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY - ALLIANZ MILANO 1-3 (31-29, 22-25, 23-25, 22-25) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Bayram 19, Tosti 11, Barotto 9, Tarumi 14, Mazzone 15, Currie (L), Finauri 0, Diamantini 2, Salsi 0, Guzzo 0. N.E. Plak. All. Morato.

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Otsuka 14, Masulovic 7, Reggers 23, Ichino 9, Caneschi 7, Catania (L), Lindqvist 2, Rotty 1, Di Martino 1, Corbetta (L). N.E. Masajedi, Barbanti, Benacchio. All. Piazza. ARBITRI: Saltalippi, Vagni. NOTE –

Durata set: 38', 31', 35', 30'; tot: 134'.

MVP: Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)

Spettatori: 646

LA SITUAZIONE DOPO GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE-

Vero Volley Monza vince 2-0 la serie contro Sonepar Padova.

Allianz Milano vince 2-0 la serie contro Cisterna Volley.

Valsa Group Modena è avanti 1-0 nella serie contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo.