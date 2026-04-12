Play Off: Perugia vince anche Gara 3 ed è in finale

La vittoria dei bianconeri è arrivata al termine di un match tiratissimo che ha regalato un grande spettacolo al pubblico del palazzetto di Pian di Massiano! A cominciare dal primo set in cui Piacenza, senza ormai nulla da perdere, è partita a tutto braccio centrando break importanti e costringendo i padroni di casa ad inseguire per larghi tratti. sul finale Perugia annulla tre match point e trascina il parziale ai vantaggi: dal 21-24 per gli ospiti, si prende il set 27-25, per poi amministrare in scioltezza il vantaggio e vincere gli altri due set 25-21, 25-15. Nella metà campo bianconera ha pesato, anche in questa gara, l’assenza dello schiacciatore turco, entrato solo in alcuni scambi del primo set, mentre tra le file bianconere è tornato in campo dal primo minuto Sebastian Solè, che con 11 punti, 4 muri e un 88% in attacco, si prende l’mvp di serata.

Capitan Giannelli e compagni archiviano il match con un 58% di efficacia offensiva e 8 muri e, dato in continuità con il match di gara 2, con una prestazione al servizio precisa e con poche sbavature, con soli 8 errori in battuta e 5 ace.

Si torna in campo per gara 1 della Finale scudetto giovedì 30 aprile a Perugia, con i Block Devils che attendono ora di conoscere l’avversario che uscirà dalla serie di Semifinale tra Verona e Civitanova.

In avvio di gara Perugia parte con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Solé e Russo al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero.

Piacenza in campo con Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Simon al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Mandiraci è in panchina per un problema alla spalla, Bergmann è il secondo libero.

Equilibrio in avvio con Solè, in campo oggi dal primo minuto, che in primo tempo firma il 2-2. I primi scambi sono punto a punto e con il muro di Comparoni Piacenza segna il primo break, Ben Tara in diagonale riporta i suoi a contatto, ma Bovolenta con un ace centra il +3. I padroni di casa a segno con il doppio maniout di Semeniuk, ma i biancorossi mantengono il vantaggio con l’ace di Gutierrez, amministrano e si spingono fino al +5. Solè e Plotnytskyi accorciano le distanze, ma capitan Simon in primo tempo mantiene il vantaggio. Pipe di Semeniuk, e attacco out di Bovolenta e Perugia aggancia nel turno in battuta letale di Plotnytskyi (20-20). Gli emiliani tornano avanti con lo slash di Comparoni, Simon spreca dai nove metri, ma Gutierrez in diagonale aggancia il set point; il primo dei tre lo annulla Semeniuk, il secondo Plotnytskyi e la Sir è a contatto. Terzo match point annullato e si va ai vantaggi. A segno Comparoni, risponde Ben Tara di potenza e il muro di Russo su Mandiraci fa esplodere il PalaBarton Energy (26-25). Ora è la Sir ad avere il set point: la chiude Semeniuk 27-25.

I ragazzi di Boninfante tentano lo sprint in avvio della seconda frazione; il gioco continua a crescere in intensità, scambi di fuoco fin dai primi punti. Arriva una fiammata di Plotnytskyi e un monter block di Russo su Andringa (5-5), seguito da un altro muro monstre di Solè su Bovolenta (8-7). Il set torna in equilibrio con il maniout di Semeniuk. Ancora un muro di Ben Tara su Andringa, poi botta e risposta a suon di primi tempi, tra Simon e Russo. I Block Devils avanzano con l’attacco out di Bovolenta, ma Piacenza torna subito a contatto con l’ace di Simon (13-12). Plotnytskyi a segno in pipe, Paolo Porro prima pareggia i conti con un servizio vincente, poi spreca (15-14). Perugia resta avanti di due lunghezze, gli emiliani tornano a contatto con il muro di Simon su Semeniuk, ma i padroni di casa allungano verso il finale con il maniout di Plotnytskyi e il muro di Solè su Bovolenta. L’attacco out di Gutierrez vale il set point per Perugia; lo stesso schiacciatore cubano annulla il primo, ma Solè la chiude in primo tempo. (25-21)

Il centrale argentino di casa bianconera incisivo anche nei primi scambi del terzo set, che dopo una prima fase in equilibrio, vede l’allungo di Piacenza con il muro su Ben Tara e il primo tempo di Simon. I Block Devils agganciano e con il muro di Solè sulla pipe di Gutierrez sorpassano. Il centrale centra anche un block vincente sull’ex Galassi e Perugia vola, con un altro muro di Ben Tara su Andringa, che vale il +4 (16-12). Plotnytskyi e ancora Solè incrementano in maniout, (19-13); lo schiacciatore ucraino con doppio ace consecutivo ace sigla il +8 (20-13). I Block Devils centrano la volata finale e arrivano al match point con il primo tempo di Russo: chiude Cvanciger con ace!!!!

I protagonisti-

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Sono molto contento perchè siamo stati consistenti anche nel primo set, dove eravamo andati un po' difficoltà all'inizio, sono contento di quello che abbiamo fatto perchè siamo entrati in campo e abbiamo sempre giocato al massimo; ovviamente mi dispiace molto per la sfortuna che ha avuto Piacenza in queste gare, con Mandiraci fuori per tutte le partite e poi anche Galassi: sono giocatori importanti per loro. Noi naturalmente volevamo giocare e abbiamo fatto "il nostro" senza guardare in faccia a nessuno. Spero che loro possano recuperare tutti e mi dispiace per chi non è stato in campo perchè avrebbe potuto indirizzare la partita in maniera diversa. Faccio loro un grosso in bocca al lupo per rientrare con tanta salute per la finale di Cev Cup che è un trofeo importante e spero possano portare in alto i c olori dell'Italia ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Non ho nulla da recriminare ai ragazzi, anche se qualche cosa lo abbiamo lasciato nel primo set ma, ripeto, abbiamo affrontato una grande squadra che in questo momento ha un qualcosa più di noi. C’è rammarico per aver chiuso il campionato dopo una serie di Quarti d Finale giocata alla grande ma siamo anche orgogliosi del percorso fatto in questa stagione. E adesso, dopo aver smaltito la delusione per aver chiuso qui il nostro campionato, pensiamo alla finale di Coppa Cev, ci restano due partite per chiudere la stagione e le vogliamo giocare alla grande ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0 (27-25, 25-21, 25-15) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 0, Plotnytskyi 12, Solé 11, Ben Tara 13, Semeniuk 11, Russo 7, Argilagos 0, Dzavoronok 0, Cvanciger 1, Colaci (L), Gaggini (L). N.E. Loser, Ishikawa, Crosato. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Gutierrez 11, Comparoni 6, Bovolenta 8, Andringa 4, Simon 14, Bergmann (L), Leon 1, Pace (L), Mandiraci 0, Galassi 2, Travica 0. N.E. Iyegbekedo, Loreti. All. Boninfante.

ARBITRI: Simbari, Luciani, Merli.

Durata set: 36′, 30′, 25′; tot: 91′

MVP: Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4590