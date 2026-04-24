Play Off 5° posto: Gara 2 da dentro o fuori per Monza e Milano

ROMA - Le quattro protagoniste dei Play Off 5° posto , torneo che regalerà un posto nella prossima Challenge Cup, scenderanno in campo nel weekend per la già decisiva Gara 2 di semifinale. Sabato 25 aprile 2026, alle 16.00, Vero Volley Monza riceve all’Opiquad Arena la visita di Itas Trentino, con i gialloblù che hanno vinto la prima sfida e possono chiudere i giochi in trasferta. Domenica 26 aprile, alle 17.00, il calendario propone all’Allianz Cloud il match tra Allianz Milano e Valsa Group Modena. Avanti 1-0 dopo il successo all’esordio, i canarini possono chiudere il discorso in Gara 2, ma devono misurarsi contro una rivale che in casa sa esaltarsi. Le gare saranno visibili su DAZN e VBTV.

LE DUE SFIDE-

Vero Volley Monza - Itas Trentino

Vero Volley Monza e Itas Trentino si misurano per la 44ª volta. Sotto 1-0 nella serie, i brianzoli sono a caccia dell’ottavo successo complessivo contro i dolomitici. Un obiettivo fondamentale per gli uomini di Massimo Eccheli, intenzionati a portare la Semifinale a Gara 3 e cercare il tutto per tutto in trasferta nell’eventuale sfida alla BTS Arena. Forti del 3-0 lampo centrato nel primo match e della disponibilità di Daniele Lavia, i gialloblù di Marcelo Mendez non vogliono abbassare la guardia dopo aver dominato il confronto interno in tutti i fondamentali, in particolare nella fase offensiva, con Theo Faure e Jordi Ramon (9 attacchi vincenti ai 300 in stagione), e a muro con Simon Valentin Torwie. Monza riparte dalla mano calda di Zhasmin Velichkov e dal contributo di spessore fornito da Erik Rohrs (4 punti ai 300 stagionali), il tedesco in campo per la 50esima volta nelle competizioni Lega Pallavolo Serie A con la maglia di Monza.

PRECEDENTI: 43 (7 successi Vero Volley Monza, 36 successi Itas Trentino)

\EX: Nessuno

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- «Conosciamo la forza dei nostri avversari, quest'anno contro di loro non siamo mai riusciti a vincere e speriamo di interrompere questa serie negativa. Il nostro obiettivo è continuare la stagione, vogliamo vincere domani e andare a giocarci Gara 3. Sappiamo che non sarà facile, l'Itas Trentino è una squadra fortissima che quest'anno è stata sfortunata. Domenica scorsa non abbiamo gestito bene la partita, in casa cercheremo di fare una delle migliori prestazioni dell'anno ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « Dobbiamo affrontare questo impegno con lo stesso spirito che abbiamo avuto in Gara 1: determinazione, grinta e lucidità per provare a vincere anche questo appuntamento e chiudere il conto, se possibile, già sabato per andare avanti nel tabellone ».

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Match n. 37 tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con gli emiliani avanti 25-11 nelle vittorie globali e in vantaggio 1-0 nella serie delle Semifinali. I padroni di casa devono vincere con qualsiasi risultato per rimanere in corsa e tornare al PalaPanini per l’eventuale Gara 3, mentre i canarini, vittoriosi in quattro set all’esordio, non possono permettersi di sprecare la chance e rimettere in gioco gli avversari. Nel primo match agli ambrosiani non è bastato un Ferre Reggers (17 punti ai 600 stagionali e 12 attacchi vincenti in SuperLega) in versione “one man show” con 30 punti personali a referto. A fare la differenza è stata una prestazione corale di Modena, bene orchestrata da Amir Tizi-Oualou, capace di mandare in doppia cifra cinque compagni, e dall’efficacia di Paul Buchegger, capace di chiudere con 18 punti e il 60%. L’austriaco mette nel mirino i 1.000 punti con la maglia di Modena.



PRECEDENTI: 36 (11 successi Allianz Milano, 25 successi Valsa Group Modena)

EX: Leonardo Barbanti a Modena nel 2024/25 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)- « Domenica affronteremo ancora la Valsa Group Modena, una squadra che conosciamo bene e che già in Gara 1 ha dimostrato di poterci mettere in seria difficoltà. Sarà una sfida impegnativa e per noi decisiva: è un dentro o fuori. Una sconfitta significherebbe eliminazione, mentre una vittoria ci permetterebbe di allungare la serie a Gara 3, mercoledì al PalaPanini. Ci troveremo di fronte un avversario determinato a chiudere i conti della Semifinale. Noi abbiamo studiato bene la partita della scorsa settimana e sappiamo cosa aspettarci, lo stesso avranno fatto gli avversari. Serviranno intensità e attenzione, perché sarà una gara dura sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Contiamo sul sostegno del nostro pubblico: il sostegno dei tifosi può fare la differenza ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Abbiamo visto che il livello di Milano è molto alto: gara 1 si è decisa per pochi punti e quindi dovremo scendere in campo con grande concentrazione per portare a casa il risultato. E’ una serie apertissima. Conosciamo bene la loro diagonale, hanno giocatori di altissimo livello e dovremo fare molta attenzione sotto ogni punto di vista ».

GARA 2 SEMIFINALE PLAY OFF-

Sabato 25 aprile 2026, ore 16.00

Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Cesare Stefano, Cerra Alessandro

Domenica 26 aprile 2026, ore 17.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi Umberto, Zavater Marco

LA SITUAZIONE NELLE SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO

Itas Trentino è avanti 1-0 nella serie contro Vero Volley Monza.

Valsa Group Modena è avanti 1-0 nella serie contro Allianz Milano.