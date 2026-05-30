Volley Mercato: a Cuneo il bomber iraniano Hossein Khanzadeh

CUNEO -“Che colpo!” è assolutamente l’esclamazione che descrive meglio Poriya Hossein Khanzadeh nuovo attaccante di Cuneo Granda Volley . Schiacciatore noto per il suo attacco esplosivo, il servizio potente, l’atletismo e la forte presenza fisica, ha già ottenuto grandi successi sia a livello di club che a livello internazionale, tanto da aggiudicarsi il soprannome di “Terminator” in madrepatria.

L’atleta iraniano classe 2004, nonostante la sua giovane età, ha già un palmarès di grande rispetto sia con la maglia della Nazionale che con quella dei Club in cui ha militato.

Le parole di Poriya Hossein Khanzadeh

« Il campionato italiano è uno dei migliori al mondo e mi piacerebbe al 100% poter giocare bene nel miglior campionato del mondo; ho sempre avuto un interesse particolare per il campionato italiano ».

Qual è il tuo obiettivo a Cuneo?

« ⁠ Il mio obiettivo all’interno della squadra di Cuneo è quello di dare il massimo, aiutare i miei compagni e il club e rendere felici i nostri tifosi ».

Quali sono le tue prime impressioni dopo i primi contatti con la società?

« Ho avuto ottimi colloqui con l’allenatore e la società e spero che potremo fare una buona stagione insieme. Sappiamo tutti che Cuneo è un grande giocatore ».

Sei già stato convocato nella nazionale maggiore per quest’estate?

« Sì, quest’estate sono con la nazionale e abbiamo molti tornei impegnativi: la Volleyball Nations League e il Campionato Asiatico ».

Le parole del Direttore Sportivo Paolo Brugiafreddo

« Ritengo che l’ingaggio di Poriya sia un arrivo che ci servisse perché è un giocatore dalle spiccate qualità offensive a partire dal servizio, ma anche in attacco. Una mano pesante sotto questi aspetti che chiaramente ci serve per completare un po’ la nostra idea di gioco con Champlin e Strehlau; un ragazzo che aveva fatto molto bene l’anno scorso e questa stagione come sappiamo bene tutti è uscito dall’Italia ed è arrivato in finale di Champions League Asiatica, conquistando il titolo di miglior battitore. Abbiamo visto veramente una crescita sua importante che ci rende molto fiduciosi su quello che potrà essere il suo apporto alla nostra causa. L’ho sentito molto motivato, molto deciso, è stata con tutta onestà una trattativa molto veloce nel senso che dopo esserci sentiti la prima volta l’idea è stata quella di chiudere su tutti e due i fronti e questo ci rende orgogliosi perché significa che arriverà un ragazzo, come detto prima, molto motivato».