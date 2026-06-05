Vero Volley: a Monza arriva il talento Pierre Perin 

MONZA- Pierre Perin, ventiduenne belga di notevole talento è un nuovo giocatore della Vero Volley Monza. Lo schiacciatore, che ha appena vinto il campionato con il VC Greenyard Maaseik, è considerato uno dei prospetti più interessanti della pallavolo del suo paese.Il classe 2004 si è distinto negli ultimi anni per continuità di rendimento e qualità tecniche, conquistando il premio di Rookie dell’Anno nel 2023/2024. Esaltante il rendimento della scorsa stagione che l’ha visto grande protagonista anche in Europa, risultando miglior realizzatore e miglior battitore della CEV Cup. Ora l’occasione di confrontarsi con il massimo campionato italiano.

Le parole di Pierre Perin

« Sono un giovane con tanta ambizione. Quando è arrivata l’offerta di Monza non ho avuto bisogno di molto tempo per accettarla. Avere la possibilità di giocare nel campionato più competitivo del mondo e di entrare a far parte di un club importante come Vero Volley era un’opportunità a cui non potevo dire di no. Qui ci sono tutte le strutture e le condizioni per permettere agli atleti di esprimersi al meglio. Credo di poter portare una battuta efficace e stabilità in campo. Sono un giocatore calmo ed equilibrato, sempre pronto a cercare soluzioni nei momenti difficili. La tecnica è uno dei miei principali punti di forza ».

Lo schiacciatore belga guarda con entusiasmo alla nuova avventura e agli obiettivi collettivi:

« Mi sembra una squadra giovane, arricchita dalla presenza di alcuni giocatori più esperti. Una combinazione che considero molto positiva. Spero che sapremo dare il massimo in ogni partita. Questa sarà la mia prima esperienza all’estero e sono davvero entusiasta di poter mostrare quello che so fare. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati ».