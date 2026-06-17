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Marko Podrascanin è il nuovo direttore sportivo di Civitanova

Marko Podrascanin è il nuovo direttore sportivo di Civitanova

Lasciata l'attività agonistica l'ex centrale serbo si tuffa in un nuova, prestigiosa carriera professionale. La società lo ha voluto nel ruolo per quello che rappresenta per il club e per le sue riconosciute doti di carisma e personalità
2 min
TagsPodrascaninCucine Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERTA)- La Cucine Lube Civitanova A.S. ha affidato a Marko Podrascanin l’incarico di direttore sportivo.

Per l’ormai ex centrale serbo, classe 1987, si apre così un nuovo, prestigioso capitolo professionale: dopo una carriera straordinaria sul taraflex, Podrascanin intraprende la sua prima esperienza assoluta a livello dirigenziale, mettendo competenza, carisma e visione al servizio del Club cuciniero.

Si tratta di una scelta dal fortissimo valore simbolico e sportivo. Marko Podrascanin è infatti una figura di altissimo profilo internazionale, apprezzata dai tifosi, rispettata dagli addetti ai lavori e riconosciuta in tutto il mondo della pallavolo come esempio di professionalità, leadership e cultura del lavoro. Un uomo che conosce profondamente l’ambiente Lube e che, nel corso degli anni vissuti da giocatore con la squadra cuciniera, ha costruito con la Società, con il territorio e con il pubblico biancorosso un legame speciale.

Fu proprio la Lube a portarlo nel campionato italiano nel lontano 2007, quando era appena 20 enne, intuendo in quel giovanissimo centrale talento, personalità e prospettive. Ora il percorso prosegue in una veste nuova, ma con lo stesso senso di appartenenza.

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