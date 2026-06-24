Volley Mercato: Francesco D’Amico sarà il libero di Padova

PADOVA - « La pallavolo è sempre stata la mia passione. Ci gioco fin da quando sono piccolo, me l’ha trasmessa mio padre che giocava anche lui. All’età di dieci anni ho lasciato definitivamente il calcio e ho fatto la mia scelta, non l’ho mai rimpianto ».

Pugliese di Ostuni, classe 1999, Francesco D’Amico arriva alla Sonepar Padova dopo tre stagioni a Verona. Un libero che ha ricostruito il suo percorso con pazienza dopo un anno segnato da un infortunio, e che ora è pronto per la nuova avventura alla Kioene Arena.

Le parole di Francesco D’Amico

La sua è una passione che porta avanti da molto e ha avuto i suoi punti di riferimento precisi fin da piccolo.

« I giocatori a cui mi ispiro sono due, entrambi liberi. Uno è Jenia Grebennikov, che non ho avuto la fortuna di conoscere di persona ma che guardavo su YouTube da piccolo e guardo ancora adesso. L’altro è Fabio Balaso, con cui ho avuto la fortuna di giocare insieme. Vederlo fare quello che fa in campo da vicino è davvero qualcosa di incredibile, ti fa capire davvero cosa vuol dire fare questo ruolo ».

La scelta di giocare con Padova è maturata in un momento delicato, dopo una stagione a Verona segnata da un infortunio che lo ha fermato a metà anno. Non una fine, ma un nuovo punto di partenza.

« Ho sentito il calore e la fiducia che l’allenatore, il direttore sportivo e tutta la società mi hanno dato fin da subito. Sono davvero contento di questo, soprattutto perché venivo da una stagione un po’ così. Dal punto di vista fisico ora sto bene, ogni giorno faccio i miei esercizi per riprendermi al meglio ».

L’esperienza che Francesco porta in palestra non è solo tecnica, gli obiettivi prefissati vanno oltre il gioco in campo e il suo ruolo.

« Mi descrivo come un libero che cerca sempre di mettere tanta passione in quello che fa, tanto divertimento. Alla squadra cercherò di portare entusiasmo e tanta voglia di fare, per cercare di ottenere risultati importanti. Non voglio solo stare in palestra per fare il mio lavoretto, voglio creare qualcosa di speciale all’interno della squadra per cui gioco ».

E ai tifosi bianconeri che lo aspettano trepidanti, Francesco ha già le parole pronte:

« Sono davvero contento e non vedo l’ora che inizi questa nuova avventura con Padova, vi chiedo solo di venire al palazzetto a fare il tifo per noi. Cercheremo di ripagarvi in campo! ».