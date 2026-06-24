Volley Mercato: Perugia completa i posto 4 con Mathis Henno

PERUGIA- Il ventunenne francese Mathis Henno arriva in Italia per completare il reparto degli schiacciatori della Sir Susa Scai Perugia. Nonostante la giovane età ha dimostrato nei club e in nazionale tutto il suo enorme potenziale che sarà utile a Lorenzetti nel corso della prossima stagione nella quale i Block Devils dovranno combattere su più fronti.

LA CARRIERA

L’approdo nel professionismo di Mathis avviene nella stagione 2024/25 al Chaumont VB 52, dove si mette in grande evidenza nella Ligue A francese.

Nel 2025 si trasferisce in Polonia al Cuprum Stilon Gorzów, allenato dal padre Hubert Henno.

A marzo 2026 lascia anticipatamente il club polacco e conclude la stagione con il Paris Volley.

Classe 2005, lo schiacciatore francese è pronto ad affrontare le sfide che lo aspettano nel campionato di Superlega, ma soprattutto, ad immergersi, con il lavoro e lo spirito di apprendimento, negli obiettivi del club, chiamato a scendere in campo, anche quest’anno, per tutte le competizioni, sia nel campionato italiano sia in Europa, passando per il Mondiale per club.

Nonostante la sua giovane età, Mathis Hennò vanta un ricchissimo palmares di titoli, conquistati con le giovanili della nazionale francese:

Con la nazionale francese Under 19 ha conquistato il titolo di Campione del Mondo U19 in Argentina nel 2023. In quell’occasione è stato eletto MVP del torneo ed è entrato nel Dream Team come miglior schiacciatore- L’anno successivo è stato Campione d’Europa U22 (2024)

Anche in quell’occasione Henno è stato inserito nel Dream Team come uno dei due migliori schiacciatori della competizione. Nello stesso anno, da capitano della Francia U20 ha guidato la squadra al titolo europeo battendo la Bulgaria in finale.

Nel 2024 la Francia ha realizzato uno storico “triplete” giovanile europeo: (Under 18, Under 20 e Under 22): Henno ha fatto parte delle squadre vincitrici U20 e U22 ed è stato uno dei leader della cosiddetta “generazione d’oro” francese.

Le parole di Mathis Henno

A soli 21 anni, Mathis è consapevole della grande opportunità che potrà vivere a Perugia:

«Sì, è la mia prima volta in questo campionato. Per me vuol dire che Perugia mi dà fiducia e che anche per la mia giovane età vogliono puntare su di me».

«Lo so che Perugia è una squadra che vuole vincere tutte le coppe, quindi il mio obiettivo e di vincere tutto quello che possiamo».

Alla Sir Susa Scai Perugia Mathis Hennò sarà compagno di reparto, insieme all’altro giovanissimo volto nuovo Matin Seyed Hosseini, di due fuoriclasse assoluti come Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk: un’occasione unica per apprendere il più possibile!

«Sono giocatori bravissimi e penso che possono insegnarmi molto».

195 cm di altezza⁠, ha nella velocità di braccio, nella scelta dei colpi e nella lettura del muro avversario i suoi punti di forza:

«Direi che sono un giocatore abbastanza completo, che i miei punti di forza sono la ricezione e l’attacco».