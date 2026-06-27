Volley Mercato: Davide Gardini indosserà la maglia di Civitanova

L’arrivo di Davide rappresenta un ritorno a casa visto che, quando il giocatore faceva parte del progetto Club Italia, il suo cartellino apparteneva alla Lube con tanto di finali nazionali disputate nel settore giovanile della società marchigiana.

LA CARRIERA

Nativo di Montebelluna, il gigante trevigiano si è messo in luce fin da ragazzino attirando l’interesse della federazione e diventando un elemento di punta del Club Italia in Serie B e in A2. Successivamente, le annate tra il 2017 e il 2022 negli Stati Uniti con la maglia del Brigham Young University (BYU) gli hanno consentito di maturare sotto il profilo tecnico e agonistico vincendo anche due titoli MPSF. Da lì il ritorno in Italia e l’approdo in SuperLega. Tra il 2022 e il 2024 Davide ha vestito la maglia di Padova, per poi venire ingaggiato dall'Allianz Milano nella stagione 2024/25. Nell’ultima annata Gardini è tornato a Padova, squadra con cui ha chiuso la SuperLega nei Quarti di Finale dei Play Off 5° Posto.

Nel palmarès personale il giocatore vanta anche la medaglia d’oro alle Universiadi 2023 conquistato con la maglia azzurra dell’Italia.

Le parole di Davide Gardini

« Una nuova avventura in una realtà che in parte sento già mia. Ai tempi del Club Italia il cartellino era di proprietà della Lube e ho disputato in biancorosso tornei come Boy League e Junior League. Mi sembra di chiudere un cerchio con grande orgoglio! Far parte del progetto di una big come la Lube è fantastico. Quando ti cerca un Club con un nome così pesante nel mondo della pallavolo bisogna cogliere al volo l’opportunità. La soddisfazione da parte mia è grande, lo sarà ancora di più quando incontrerò la magnifica tifoseria biancorossa! ».