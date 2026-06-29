Volley Mercato: Riccardo Gollini chiude il roster di Trento

TRENTO- La sessione estiva 2026 di mercato dell’Itas Trentino maschile si completa con l’approdo in gialloblù del libero Riccardo Gollini. Ventisei anni fra pochi giorni, nato e cresciuto pallavolisticamente a Modena, a Trento tornerà a calcare i campi di SuperLega, che ha frequentato abitualmente fin da giovanissimo con la maglia della Valsa Group, dopo una stagione in Serie A2 a Taranto dove ha potuto giocare con regolarità.

Ha firmato un contratto annuale e sarà l’alternativa in seconda linea a Gabriele Laurenzano, portando in gruppo l’esperienza che ha maturato nei cinque anni consecutivi trascorsi nel massimo campionato al PalaPanini, fra il 2020 e 2025, come vice dei vari Grebennikov, Rossini e Federici; periodo di tempo in cui ha trovato spesso spazio in campo come confermano le sue statistiche: 140 partite con il 28% di ricezioni perfette su 620 colpi effettuati. Ha inoltre vinto una Coppa CEV, nel 2023 al golden set con Modena sul campo di Roeselare, giocando come libero di difesa per tutti i quattro set dell’incontro.

Gollini vestirà la maglia numero 7 che in precedenza era stata utilizzata solo da un altro libero nella storia di Trentino Volley: guarda caso proprio Salvatore Rossini, con cui Riccardo ha condiviso due stagioni a Modena.

Le parole di Riccardo Gollini

« E’ una bellissima sensazione essere a tutti gli effetti un giocatore di Trentino Volley, sono onorato di aver ricevuto la chiamata per far parte di questo Club, conosco bene l’ambiente ed in particolare la BTS Arena di Trento in cui ho giocato tante volte da avversario in queste ultime stagioni, conquistando ad onore del vero poche volte la vittoria. Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi e mettermi in gioco, lavorando al fianco di grandissimi giocatori, da cui non potrò fare altro che imparare. Cercherò di offrire il mio contributo, specialmente in difesa, il fondamentale in cui mi sento più pronto, anche se nell’ultimo anno a Taranto in Serie A2 sono cresciuto tanto pure in ricezione. Ritrovarmi di nuovo in SuperLega con addosso la maglia dell’Itas Trentino è molto stimolante ».

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Riccardo è un libero fisicamente diverso da quelli che solitamente siamo abituati a vedere in SuperLega perché è alto 194 centimetri ed è molto prestante . E’ ancora giovane ma ha ricoperto questo ruolo già in tante stagioni in SuperLega con la maglia di Modena ed è reduce da una stagione da titolare in Serie A2 a Taranto che sicuramente ce lo farà trovare subito pronto per ogni tipo di necessità. Sono contento del suo approdo in rosa, perché sono sicuro che ci garantirà qualità ed esperienza ».

