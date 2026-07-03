Volley Mercato: Piacenza riporta a 'casa' Manuel Zlatanov

LA CARRIERA

Nato a Piacenza nel 2008 Manuel Zlatanov è cresciuto nel settore giovanile biancorosso e nelle ultime due stagioni ha giocato a Ravenna in A2 totalizzando 59 presenze e 38 vittorie, 618 punti realizzati di cui 496 in attacco, 52 ace, 70 block in. Le ricezioni sono state 208.

Manuel Zlatanov rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama pallavolistico nazionale. Figlio d’arte, è uno schiacciatore completo, dotato di grande elevazione, potenza in attacco e ottime qualità in seconda linea. Nonostante la giovane età, abbina qualità fisiche di alto livello a un notevole bagaglio tecnico e agonistico maturato anche nelle nazionali giovanili italiane.

Il suo rientro a Piacenza testimonia la volontà del club di valorizzare i giovani cresciuti in casa e di investire su atleti di prospettiva già pronti per confrontarsi ad alto livello.

Nonostante la giovanissima età, Manuel Zlatanov ha già scritto una pagina di storia della pallavolo italiana, diventando il più giovane esordiente di sempre in Superlega, un traguardo che ne certifica il talento e la maturità sportiva. È accaduto il 3 dicembre 2023 nella gara tra Piacenza e Verona in cui nel terzo set è entrato per un turno in battuta, fissando il suo esordio all’età di 15 anni, 8 mesi e 26 giorni.

Dopo l’esperienza maturata a Ravenna, dove ha avuto l’opportunità di crescere tecnicamente, confrontarsi in un contesto competitivo e mettersi in luce, Zlatanov torna ora a vestire la maglia biancorossa con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Già da tempo nel giro delle nazionali giovanili, Manuel Zlatanov è stato un punto di riferimento della nazionale Under 17 che nel 2023 ha vinto gli Europei per poi confermarsi ai Mondiali che si sono svolti a Sofia, Bulgaria, dove è stato premiato come MVP della competizione e come migliore schiacciatore della rassegna. È stato inserito nel dream team come migliore schiacciatore dei Campionati Europei U18 che si sono svolti nell’estate del 2024 in Bulgaria, con l’Italia piazzatasi seconda. Con la nazionale Under 22 ha partecipato in Portogallo al Campionato Europeo di categoria.

Le parole di Manuel Zlatanov

« Sono molto contento di aver firmato con Piacenza e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. È una società solida, in continua crescita e che crede nei giovani. Torno a vestire questa maglia dopo essere cresciuto in questa società, per me vuol dire che in questi anni ho lavorato bene. Due anni fa ho lasciato il settore giovanile oggi torno per un’esperienza tutta nuova in prima squadra e non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole del direttore sportivo Ninni De Nicolo

« Siamo molto contenti di essere riusciti a riportare a casa un atleta piacentino, cresciuto nel nostro vivaio, ma soprattutto uno dei prospetti e talenti più importanti della pallavolo italiana. Per Manuel questo rappresenta un ritorno alle proprie radici, mentre per noi è motivo di grande soddisfazione poterlo accogliere nuov.amente nel club. Siamo convinti che saprà dare un contributo importante alla squadra e ripagare sul campo la fiducia che la società ha riposto in lui ».