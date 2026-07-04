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Volley Mercato: Motta Paes è il nuovo regista di Verona

Volley Mercato: Motta Paes è il nuovo regista di Verona

Palleggiatore francese classe 2002, con già diverse esperienze in patria e in Polonia, sarà il vice di Micah Christenson
2 min
TagsMotta PaesRana

VERONA- La Rana Verona ha ingaggiato Kellian Motta Paes, palleggiatore francese classe 2002 che entra a far parte del roster scaligero per la prossima stagione. Giovane, talentuoso e con già diverse esperienze maturate tra Francia e Polonia, Paes affronta ora per la prima volta la sfida della SuperLega, dove andrà a completare il reparto di regia insieme a Micah Christenson, uno dei migliori interpreti del ruolo.

LA CARRIERA

Nato nel 2002, Kellian Motta Paes ha mosso i primi passi nel Centre National du Volley-ball, prestigioso centro di formazione della pallavolo francese. Successivamente ha vestito la maglia del Paris Volley, prima dell'esperienza all'estero con il PSG Stal Nysa nel campionato polacco. Tornato in Francia, ha giocato con l'Épinal Golbey Volley-Ball, per poi approdare al Cannes, squadra con cui ha disputato l'ultima stagione confermando il proprio potenziale.

Le parole di Kellian Motta Paes

« Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Rana Verona. Per me sarà la prima esperienza in Italia, un campionato che ho sempre seguito con grande interesse e che rappresenta un punto di riferimento per la pallavolo mondiale. Sono felice di poter crescere in un ambiente ambizioso e di avere l'opportunità di lavorare ogni giorno al fianco di Micah Christenson, uno dei migliori palleggiatori al mondo ».

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Kellian è un profilo giovane ma già ricco di qualità e personalità. Negli ultimi anni ha compiuto un percorso importante, confrontandosi con realtà diverse e dimostrando grande voglia di migliorarsi. Crediamo che Verona rappresenti il contesto ideale per proseguire la sua crescita e siamo convinti che il lavoro quotidiano insieme a un campione come Christenson gli consentirà di sviluppare ulteriormente il suo potenziale, offrendo allo stesso tempo un contributo prezioso alla squadra ».

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