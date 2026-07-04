Volley Mercato: Alessandro Toscani sarà il libero della Tinet

PORDENONE - L'esperienza maturata sui campi della Superlega e la voglia di rimettersi in giovo. Il libero abruzzese Alessandro Toscani ha accettato di diventare il baluardo della difesa della Tinet Prata di Pordenone nella prossima stagione.

LA CARRIERA

Ventottenne libero ortonese, nelle ultime due stagioni alfiere della Pallavolo Padova nella massima serie. Per lui dopo gli inizi nella società di Ortona, il salto in Serie A prima con Castellana Grotte e poi con Bergamo. Infine il salto nel mondo dei campioni del mondo con una stagione disputata con la maglia della Sir Safety Perugia e le ultime due con quella bianconera della Sonepar Padova

Le parole di Alessandro Toscani

« A Perugia si giocava per vincere tutto mentre a Padova si rincorreva la salvezza. Sono due tipi di pressione differenti. Ma certo quella che sconti quando ti devi salvare non è facile da gestire ».

Cosa sarà quindi necessario, a tuo parere, fare per raggiungere l’obiettivo stagionale?

« Si dovrà lottare su ogni palla e considerare ogni punto preso come una vittoria. Dovremo essere bravi non solo negli scontri diretti, ma anche capaci di sorprendere le squadre di alta classifica ».

Cosa ti è piaciuto della proposta di Prata?

« Quando c’è stata la possibilità di venire qui ho parlato con diversi giocatori e tutti, chi c’è attualmente, ma anche chi ci è stato in passato, mi hanno parlato bene sia della società che della città. Un club organizzato ed un’ottima qualità della vita. Quindi, con queste premesse, non c’è voluto molto per convincermi ».

Quali caratteristiche ti riconosci quando sei in campo?

« Credo di essere un giocatore grintoso ma, allo stesso tempo, capace di mettersi al servizio della squadra e del gruppo ».

Cosa fai nel tempo libero?

« Principalmente studio perché voglio completare il percorso che mi porterà ad ottenere una laurea magistrale in giurisprudenza. D’estate gioco a beach per mantenere la forma e divertirmi » .

Cosa ne pensi della nuova formula del campionato?

« I Play out potrebbero essere un vantaggio perché, considerando che potremo avere un primo periodo di ambientamento alla categoria, in questa maniera avremo più tempo per rodare i meccanismi di gioco ».

Conosci Simone Di Tommaso, abruzzese come te?

« Abbiamo già parlato, conoscendolo da diverso tempo e avendolo avuto come allenatore di Beach Volley quando ero più giovane. Lo ritengo un allenatore di grande spessore e ha fatto molto bene negli ultimi due anni a Pineto. Sono sicuro che con lui ci divertiremo ».