Volley Mercato: Jacopo Larizza, altro pieno d'esperienza per la Tinet

LA CARRIERA

Maceratese ha esordito nella massima serie con la Lube, con la quale ha fatto anche la trafila delle giovanili. Nel palmares con i marchigiani ha messo uno scudetto e una Coppa Italia. Poi per lui A2 di alta classifica con Bergamo e Santa Croce e il ritorno in Superlega con Taranto, Civitanova, Milano e lo scorso anno Monza.

Le parole di Jacopo Larizza

« Prata la conoscevo, anche se è la prima volta che vengo in Friuli l’impressione che si ha da fuori è che ci troviamo di fronte ad una società ben organizzata, seria e nella quale si lavora bene perché ti mette a disposizione tutto per lavorare al meglio. Tutto questo e il progetto di una società che vuole strutturarsi sempre meglio per competere nella massima serie mi hanno convinto subito a sposare questi colori. Vogliamo lavorare bene, competere e dare soddisfazione alla nostra gente e ai nostri tifosi ».

Quali caratteristiche ti piacerebbe avesse la nuova squadra?

« La tenacia. Perché sicuramente sarà un campionato difficile e pieno di insidie. Dovremo farci trovare pronti e sempre sul pezzo, lavorando con intensità ogni giorno. Questo unito al sorriso e la soddisfazione di farlo perché è una delle cose belle di poterlo fare da professionista. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo salvezza e contemporaneamente dare soddisfazione al nostro pubblico ».

A proposito di lavoro, hai già preso contatto con lo staff tecnico?

« Ho avuto modo di conoscere ed incontrare Coach Simone Di Tommaso e sono stato molto contento di aver avuto questa opportunità perchè mi ha dato la netta sensazione di essere un entusiasta, pieno di voglia di far bene, di lavorare cercando di far migliorare tutti i giocatori, aiutandoci a raggiungere tutti gli obiettivi ».

Cosa può portare Jacopo Larizza a questa squadra?

« Ho qualche anno di esperienza in Superlega e vorrei essere da traino per raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati. Ho tanta voglia di lavorare e in passato ho già affrontato campionati con obiettivo salvezza. So quello che significa e conosco le difficoltà che si devono affrontare. Dovremo essere uniti e aiutarci l’un l’altro e così otterremo i risultati che ci auspichiamo ».

Dal punto di vista tecnico quali sono le tue caratteristiche migliori?

« Le situazioni di lettura a muro sono il mio pane quotidiano considerando il ruolo. Però vorrei migliorare in tutti i fondamentali specifici del ruolo perché è l’unica via per togliersi delle soddisfazioni ».

Com’è Jacopo fuori dal taraflex?

« Studio economia e spero di portare a termine il percorso prima possibile. Amo la vita tranquilla e sono riservato e quando sono a casa amo una buona cena, gustarmi un film e leggere un buon libro ».

E allora consigliaci un film e un libro!

« Ne scelgo due di argomento sportivo. Il film è “The miracle” mentre il libro che consiglio è un classico della letteratura sportiva: “Open” di Andre Agassi ».

Un saluto ai tifosi!

« Vi saluto tutti e quest’anno affronteremo una stagione difficile e il vostro supporto sarà fondamentale. Venite numerosi in palazzetto, non vedo l’ora di conoscervi! ».