Volley Mercato: Gabriele Di Martino da Milano a Modena

LA CARRIERA

Classe 1997, inizia la sua carriera da professionista in Serie A2 con il Club Italia nella stagione 2015/16 e dalla stagione successiva vanta diverse esperienze nel campionato di Superlega: Molfetta, Piacenza, Sora, Taranto prima in A2 e poi nel massimo campionato nazionale, Monza e infine, nella stagione sportiva appena trascorsa, Milano, squadra con la quale ha conquistato la Challenge Cup. Con la Nazionale italiana, Di Martino ha conquistato la medaglia d’argento all’Europeo Under 19 nel 2015, ha fatto parte della selezione Under 20 e Under 21 e con la Nazionale maggiore ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 2022. Il centrale romano è dunque pronto a portare la sua grinta sottorete e la sua esperienza al PalaPanini.