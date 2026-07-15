Le rose ufficiali delle protagoniste della Superlega 2026/2027

BOLOGNA-Con la chiusura della prima finestra di tesseramenti sono ufficiali i roster delle 12 formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di SuperLega Credem Banca 2026/27. L’Ufficio Tesseramento FIPAV, che per l’occasione si è spostato a Bologna in occasione dell’edizione 2026 del Volley Mercato, ha infatti chiuso la prima finestra relativa ai tesseramenti alle ore 17.00.